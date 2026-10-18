Los residentes de Nueva York se preparan para uno de los últimos ajustes del calendario anual: el fin del horario de verano, que tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de 2026. Con la llegada del horario estándar del Este (Eastern Standard Time, EST), la madrugada tendrá una hora adicional, ya que a las 2:00 a. m. el reloj volverá a la 1:00 a. m. El cambio alcanzará tanto a los habitantes de la ciudad de Nueva York como a quienes viven en Albany, Buffalo, Rochester y Syracuse. Saber cuándo se producirá la transición permitirá organizar los compromisos de ese día y evitar errores con los relojes que no actualizan la hora por sí solos.

¿A qué hora cambia el reloj en el estado de Nueva York?

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Dirección del cambio Atrasar una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Horario que termina Eastern Daylight Time (EDT) Horario que comienza Eastern Standard Time (EST) Diferencia UTC después del cambio UTC−5

El calendario federal establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 a. m. local. Cuando el reloj llega a esa hora, vuelve a marcar la 1:00 a. m., por lo que ese tramo de la madrugada se repite. El ajuste devuelve al estado al horario estándar del Este y proporciona una hora adicional en el reloj durante esa noche. La fecha y la hora están confirmadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

¿Qué ciudades del estado de Nueva York deben atrasar el reloj?

Todo el estado de Nueva York utiliza el horario del Este y sigue el calendario federal del cambio estacional. Estas son algunas ciudades representativas:

Ciudad Zona horaria Hora después del cambio Albany Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Buffalo Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Rochester Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Syracuse Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST Nueva York (ciudad) Este (Eastern Time) 1:00 a. m. EST

La tabla incluye localidades de distintas partes del estado, no solo de la ciudad de Nueva York. Ninguna de las cinco tiene una excepción local al calendario. Por tanto, los residentes de la capital estatal, del oeste de Nueva York y de la metrópoli aplicarán el mismo ajuste durante la madrugada.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes revisar?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente si tienen habilitadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. El funcionamiento depende del modelo, el sistema operativo, las actualizaciones instaladas y la configuración del usuario. Antes de acostarte el sábado 31 de octubre, revisa los equipos que utilizas para despertarte, trabajar o cumplir compromisos.

iPhone: entra en Configuración y comprueba que la fecha y la hora se establezcan automáticamente.

entra en Configuración y comprueba que la fecha y la hora se establezcan automáticamente. Android: busca Fecha y hora en Ajustes y activa las opciones automáticas disponibles.

busca Fecha y hora en Ajustes y activa las opciones automáticas disponibles. Computadoras Windows y Mac: verifica que la hora automática y la zona horaria estén habilitadas.

verifica que la hora automática y la zona horaria estén habilitadas. Relojes inteligentes: comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red.

comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red. Vehículos: revisa el reloj del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos requieren modificarlo manualmente.

revisa el reloj del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos requieren modificarlo manualmente. Despertadores y relojes de pared: atrasa una hora los que no se sincronizan automáticamente.

atrasa una hora los que no se sincronizan automáticamente. Electrodomésticos: comprueba hornos, microondas y otros aparatos con reloj integrado si no actualizan la hora por sí solos.

Si tienes una alarma importante, un turno temprano o una cita el domingo, verifica la hora después del cambio. También conviene revisar la programación de las alarmas si utilizas un dispositivo antiguo o uno que no recibe actualizaciones automáticas.

¿Nueva York dejará de cambiar la hora con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el cambio de noviembre continúa vigente. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), una iniciativa federal para establecer el horario de verano permanente, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 y remitida al Senado al día siguiente. El registro oficial del Congreso indica que quedó asignada al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte; no se ha convertido en ley federal vigente. En Nueva York también se han presentado iniciativas para mantener el horario de verano durante todo el año, pero una propuesta legislativa no modifica por sí sola el calendario actual. Fuentes: registro oficial de H.R. 139 y Asamblea del estado de Nueva York.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., los relojes vuelven a marcar la 1:00 a. m.

¿Albany y Buffalo tendrán la misma hora después del cambio?

Sí. Ambas ciudades utilizan el horario estándar del Este y aplican el mismo ajuste.

¿Cuándo volverá a adelantarse el reloj en Nueva York?

El siguiente cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes pasarán a marcar las 3:00 a. m.

¿La ciudad de Nueva York tiene un calendario distinto al del resto del estado?

No. La ciudad de Nueva York y las demás localidades del estado siguen la misma regla horaria.

¿Qué pasa si mi teléfono no cambia la hora?

Comprueba que la fecha, la hora y la zona horaria automáticas estén activadas. Si el problema persiste, revisa las actualizaciones del sistema y corrige la hora manualmente si es necesario.