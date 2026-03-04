Cada año, el cambio de hora en Nueva York marca la llegada del horario de verano, y en 2026 no será la excepción. Si vives en la Gran Manzana o viajas con frecuencia a la costa este, conviene que tengas presente la fecha: el domingo 8 de marzo los relojes se adelantarán una hora. Este ajuste busca aprovechar mejor la luz natural, alargando los días y reduciendo el consumo de energía, aunque también puede alterar temporalmente tu rutina.

El horario de verano en Nueva York 2026 no solo afecta a esta ciudad, sino también a otros lugares de la costa este como Washington D.C., Boston, Miami y Filadelfia, que harán el mismo cambio ese día. A partir de entonces, el amanecer y el atardecer ocurren más tarde, lo que puede influir en tus horarios de trabajo, sueño o incluso en la programación de vuelos y reuniones. Mantener tu reloj sincronizado te ayudará a evitar confusiones y aprovechar al máximo las horas de luz.

Este ajuste horario también impacta la comunicación con familiares o negocios en otros países. Por ejemplo, durante el Daylight Saving Time, hay una diferencia de solo una hora entre Nueva York y ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Lima, algo clave para quienes trabajan de forma remota o siguen eventos internacionales. Así que anótalo en tu calendario: el cambio de hora en EE. UU. 2026 se acerca y podría afectar más de lo que piensas.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS).- Conoce cuándo cambia la hora en Nueva York City 2026.

Fecha y hora del cambio de horario en Nueva York 2026

El cambio al horario de verano en Nueva York en 2026 será el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando el reloj se adelantará una hora para pasar directamente a las 3:00 a. m.

El horario de verano ( Daylight Saving Time, DST ) en todo el estado de Nueva York comienza el domingo 8 de marzo de 2026.

) en todo el estado de Nueva York comienza el domingo 8 de marzo de 2026. El ajuste se hace a las 2:00 a. m. hora estándar del Este (EST) , momento en que los relojes pasan a marcar las 3:00 a. m. hora de verano del Este (EDT) .

, momento en que . El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Cómo te afecta el horario de verano en Nueva York 2026?

Entre el 8 de marzo y el 1 de noviembre habrá atardeceres más tardíos y más luz por la tarde, mientras las mañanas serán más oscuras justo después del cambio. Este ajuste impactará rutinas laborales, escolares y de transporte (vuelos, trenes, buses), especialmente en una ciudad con servicios 24/7 como New York City.

También puede alterar el sueño y la sensación de cansancio los primeros días, por el “salto” de una hora en la madrugada.

Revisa cuándo se debe cambiar la hora en Nueva York para el horario de verano este mes de marzo y cuántas horas debes adelantar tu reloj.

¿Dónde se adelanta el reloj en Nueva York por el cambio de horario 2026?

El cambio aplica en todo el estado de Nueva York, no solo en la ciudad. Algunas de las ciudades y áreas mencionadas donde se adelanta el reloj:

Ciudad / zona ¿Se adelanta el reloj? Detalle clave New York City (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island) Sí, adelanta 1 hora el 8 de marzo a las 2:00 a. m. Alta concentración de población, transporte masivo y actividad económica.

Buffalo Sí Ciudad importante del oeste del estado, siente el cambio en seguridad vial, comercio y escuelas.

​ Rochester Sí Zona universitaria e industrial con turnos de trabajo y clases tempranas.

​ Syracuse Sí Se perciben amaneceres más tardíos tras el cambio.

​ Albany (capital del estado) Sí Impacto en oficinas públicas, audiencias y coordinación oficial.

Yonkers Sí Muchos commuters que viajan diariamente a Manhattan.

​ Hempstead / Nassau County Sí Suburbios con trenes de cercanías hacia NYC.

​ White Plains / Westchester Sí Nodo de oficinas y comercios conectado con NYC.

​ Binghamton y área sur del estado Sí Nudo regional de transporte y servicios universitarios y de salud.

​

Todas estas ciudades adelantan y atrasan el reloj el mismo día y a la misma hora (segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre, a las 2:00 a. m.).

¿En qué lugares de EE. UU. se adelanta la hora?

La mayor parte de Estados Unidos adelanta una hora el domingo 8 de marzo de 2026 para iniciar el horario de verano 2026, incluyendo estados de la Costa Este como Nueva York, Nueva Jersey y otros que siguen Eastern Time; sin embargo, en la mayor parte de Arizona y Hawái no se tienen que ajustar los relojes.