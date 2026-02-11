En Nueva York, el cambio de horario 2026 vuelve a dividir el año en dos ritmos bien marcados: el del horario de verano y el del horario estándar, con impactos directos en la vida diaria de millones de personas que dependen del metro, los trenes suburbanos, los mercados financieros y los servicios 24/7.

Saber exactamente cuándo adelantar el reloj en marzo, cuándo atrasarlo en noviembre y qué relojes y electrodomésticos no se actualizan solos es esencial para evitar perder reuniones, clases, vuelos o turnos de trabajo en una ciudad que nunca se detiene.

Esta guía explica en detalle las fechas, los motivos del DST, las ciudades más afectadas y los consejos prácticos que recomiendan las autoridades para que el cambio de hora no desordene tu calendario.

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2026?

En el estado de Nueva York, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 a. m. El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. y se regresa al horario estándar.

Inicio DST Nueva York 2026: domingo 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin DST Nueva York 2026: domingo 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Regla general: segundo domingo de marzo y primer domingo de noviembre.

Fechas del horario de verano 2026 en Nueva York

Evento Fecha 2026 Hora legal Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 hora). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 hora).

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Nueva York?

Aunque el cambio oficial se produce a las 2:00 a. m., lo más práctico es ajustar el reloj antes de irse a dormir la noche previa. Esto evita errores en la mañana siguiente, especialmente en una ciudad tan dinámica como Nueva York, donde la puntualidad es crucial para el transporte público, el trabajo y los estudios.

Pasos para el cambio de marzo (adelantar):

La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo: adelanta todos tus relojes 1 hora (ejemplo: de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.).

Recuerda que oficialmente el domingo a las 2:00 a. m. el reloj salta a las 3:00 a. m. y “pierdes” una hora de sueño.

Verifica horarios de metro, trenes, vuelos y turnos de trabajo, sobre todo si trabajas en la madrugada o temprano.

Pasos para el cambio de noviembre (atrasar):

Noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre: atrasa tus relojes 1 hora (por ejemplo, de 12:00 a. m. a 11:00 p. m.).

Legalmente, el reloj pasa de 2:00 a. m. a 1:00 a. m., por lo que recuperas la hora perdida en marzo.

Aprovecha para revisar que todos los dispositivos del hogar, la oficina y el auto queden sincronizados.​

¿Qué ciudades de Nueva York se ven más impactadas por el cambio de horario?

El cambio de horario se aplica de forma uniforme en todo el estado de Nueva York, tanto en New York City como en ciudades del norte y el oeste. Esto es importante porque la actividad económica, financiera y logística se coordina con el resto de la costa Este bajo Eastern Time.

Ciudades clave donde se aplica el cambio:

New York City (los cinco boroughs: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island).

Buffalo y Rochester.​

Syracuse y Albany, capital del estado.​

Otras ciudades y suburbios conectados por trenes y autopistas interestatales.

Ciudades principales de Nueva York y ajuste del DST 2026

Ciudad Zona horaria 2026 Inicio DST (8/3/2026) Fin DST (1/11/2026) New York City Eastern Time 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Buffalo Eastern Time 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Rochester Eastern Time 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Syracuse Eastern Time 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m. Albany Eastern Time 2:00 → 3:00 a. m. 2:00 → 1:00 a. m.

¿Qué dice el gobierno sobre el horario de verano y por qué se aplica en Nueva York?

Nueva York sigue el calendario federal del horario de verano, que fija el inicio el segundo domingo de marzo y el final el primer domingo de noviembre. Aunque ha habido debates en el Congreso y en distintos estados sobre la posibilidad de hacer permanente el horario de verano, en 2026 se mantiene el esquema tradicional.

Motivos del horario de verano según la normativa y el discurso oficial:

Mejor aprovechamiento de la luz solar por la tarde, lo que favorece el comercio, el turismo y la seguridad en las calles.

Alineación con otros estados de la costa Este y con los mercados financieros, especialmente Wall Street.

Potencial ahorro energético al reducir el uso de iluminación artificial en franjas vespertinas.​

Homogeneidad horaria en transporte, comunicaciones y servicios federales.

¿Qué relojes y electrodomésticos debo cambiar manualmente en Nueva York?

En una ciudad tan conectada como Nueva York, la mayoría de dispositivos electrónicos modernos cambia la hora de forma automática si está bien configurada la zona horaria. Sin embargo, aún quedan muchos relojes y electrodomésticos que dependen de un ajuste manual en cada cambio de hora.

Dispositivos que suelen actualizarse solos:

Teléfonos móviles, tablets y computadoras con conexión a internet.

Smartwatches y muchos sistemas de infoentretenimiento de autos.

Televisores inteligentes con actualización automática de hora.

Dispositivos que debes revisar y ajustar a mano:

Relojes de pared, despertadores clásicos y radios reloj.​

Microondas, hornos eléctricos, cafeteras programables y algunos refrigeradores.

Sistemas de calefacción antiguos, termostatos sin conectividad y temporizadores de luces.

Relojes del tablero en autos más antiguos o sin sincronización GPS.

¿Qué consejos clave seguir para el cambio de horario en Nueva York 2026?

El cambio de hora puede afectar el sueño, la puntualidad y la coordinación de actividades laborales y personales. En una ciudad con tanto movimiento como Nueva York, seguir algunas recomendaciones ayudará a reducir el impacto del ajuste.

Consejos prácticos:

En la semana previa al cambio de marzo, intenta acostarte 15–20 minutos antes cada día para adaptarte mejor.

Activa el ajuste automático de hora en el móvil y verifica que esté configurado en Eastern Time.

Revisa los horarios del metro, trenes suburbanos y vuelos si viajas el mismo día del cambio.

Haz una lista de todos los relojes manuales de tu casa y trabajo para actualizarlos en bloque.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York 2026

¿Nueva York cambia la hora dos veces en 2026?

Sí, adelanta el reloj el 8 de marzo de 2026 y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en Nueva York?

En marzo se adelanta una hora: de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre en Nueva York?

En noviembre se atrasa una hora: de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

¿El cambio de horario aplica solo a New York City o a todo el estado?

Aplica a todo el estado de Nueva York, tanto en NYC como en ciudades del interior.

¿Qué pasa si no actualizo los relojes manuales?

Podrías llegar una hora antes o después a tus compromisos, por lo que es esencial ajustar todos los relojes que no cambian solos.​

¿Qué huso horario usa Nueva York durante el horario de verano?

Durante el horario de verano, Nueva York usa Eastern Daylight Time (EDT), equivalente a UTC-4.