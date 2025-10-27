Si resides o trabajas en la región triestatal, seguramente ya sabes que el tema de “cambia la hora en Nueva York” vuelve a cobrar protagonismo año tras año: Estados Unidos realiza la transición al horario de invierno el primer domingo de noviembre. Para este 2025, este ajuste se efectuará durante la madrugada del domingo 2 de noviembre, específicamente a las 2:00 a.m., momento en el que deberás atrasar tu reloj a la 1:00 a.m. en toda la Costa Este. ¿Qué implicaciones tiene esto si vives en Newark, Nueva York o alrededores? Habrá más horas de luz por las mañanas, pero también notarás cómo las tardes se tornan más cortas y la noche cae más temprano. Este cambio puede ser un verdadero reto logístico para quienes madrugan, trabajan en turnos nocturnos, viajan con frecuencia o dependen de horarios estrictos.

En esta guía práctica te explicamos en detalle qué transformaciones trae el cambio de hora, cómo debes ajustar tus relojes tradicionales y dispositivos electrónicos —desde smartphones y tablets hasta relojes inteligentes— y qué sucede con el funcionamiento del transporte público, los horarios escolares y los vuelos en aeropuertos clave como Newark (EWR), JFK y LaGuardia.

Además, encontrarás consejos concretos para que tu descanso nocturno y tus actividades diarias no sufran alteraciones, junto con respuestas claras a las preguntas más comunes como, por ejemplo, si tu iPhone se actualiza automáticamente con el nuevo horario, o si tu horario de entrada laboral debería cambiar. Si aún tienes dudas sobre el inicio del horario de invierno y sobre las mejores formas de adaptarte, aquí encontrarás un desglose detallado con ejemplos prácticos y recursos oficiales para consultarlos en cualquier momento. Acompáñanos y descubre cómo convertir el “cambio la hora en Nueva York” en un trámite simple y sin estrés, para que tu rutina siga su curso con total normalidad.

La ciudad de Nueva York informó cuándo darán inicio al horario de verano y dio las indicaciones para configurar los relojes de sus hogares (Foto: Pexels)

Detalles del cambio de hora en Nueva York

El cambio al horario de invierno en Nueva York y Newark (Nueva Jersey) se realizará el domingo 2 de noviembre de 2025, conforme al horario oficial de Estados Unidos.​

Fecha exacta: Domingo 2 de noviembre de 2025 . El horario de verano comenzó el 9 de marzo de 2025 , cuando los relojes se adelantaron una hora.​

Domingo . El comenzó el , cuando los relojes se adelantaron una hora.​ Hora del ajuste: a las 2:00 a.m. , los relojes se atrasan una hora , volviendo a marcar la 1:00 a.m. .​ El próximo cambio (inicio del horario de verano 2026) ocurrirá el 8 de marzo de 2026 .​

a las , los relojes , volviendo a marcar la .​ El (inicio del horario de verano 2026) ocurrirá el .​ Transición horaria: se pasa del horario de verano (EDT, UTC-4) al horario estándar (EST, UTC-5) .​ Este ajuste se realiza cada año el primer domingo de noviembre , según la normativa federal de Estados Unidos.​

se pasa del al .​ Este ajuste se realiza cada año el , según la normativa federal de Estados Unidos.​ Duración del día: ese domingo tendrá 25 horas, lo que significa una hora adicional de descanso.​

Instrucciones para ajustar el reloj por el cambio de hora en Nueva York

Dispositivos automáticos: la mayoría de los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes actualizan la hora automáticamente.​

la mayoría de los actualizan la hora automáticamente.​ Relojes analógicos o manuales: deben atrasarse una hora antes de dormir el sábado 1 de noviembre, para despertar con la hora correcta.​

Aplicación en Newark y Nueva York del cambio de hora

El cambio afecta por igual a todo el estado de Nueva York y a Nueva Jersey (incluyendo Newark), ya que ambos pertenecen a la zona horaria Eastern Time (EST/EDT).​

En Newark, al igual que en la Ciudad de Nueva York, el ajuste debe hacerse el mismo día y hora: a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre, moviendo el reloj a la 1:00 a.m..​

¿Nueva York y Newark usan el mismo huso horario? Lo esencial en la Costa Este

Sí. Nueva York (los cinco condados) y Newark (Essex County, Nueva Jersey) comparten la zona Eastern Time. En otoño-invierno, esa zona se llama “EST” (UTC-5). En primavera-verano, cuando adelanta, pasa a “EDT” (UTC-4). Para el viajero o el profesional, esto simplifica la vida: no hay que ajustar la hora al cruzar el Hudson. La confusión suele venir de apps y reuniones virtuales: plataformas como Zoom, Google Calendar o Teams muestran “ET” de forma genérica y, según la fecha, traducen automáticamente a EST o EDT.

Cuando agendes eventos para fechas futuras, especifica la zona horaria con “ET (Nueva York)” y deja que la app ajuste. Evita escribir solo “hora local”, sobre todo si participarán personas en otras ciudades. Y si trabajas con equipos globales, recuerda que Europa ya habrá cambiado a horario de invierno una o dos semanas antes, alterando temporalmente la diferencia con Nueva York.

En movilidad local, todo se mantiene coherente: MTA, NJ Transit y PATH operan con Eastern Time; lo mismo aeropuertos EWR, JFK y LGA. A efectos de facturación y nómina, las empresas de la región computan los turnos nocturnos con políticas internas para esa hora duplicada; si haces horas extra, consulta tu convenio para saber cómo se paga el tramo 1:00–2:00 a.m. “repetido”.

Muchas pymes en Newark que atienden a clientes en Manhattan —por ejemplo, estudios creativos o despachos legales— ya están adoptando firmas de tiempo (timestamps) en documentos y correos con la abreviatura explícita “EST/EDT”. Esta práctica reduce disputas de plazo y es especialmente útil en contratos que cruzan zonas horarias.

Conoce a detalle la hora exacta para atrasar el reloj, cuáles son los estados exentos y cómo prepararte para este ajuste en Estados Unidos 2025. (Foto: Composición ChatGPT AI) / Jairo Rúa

Cómo ajustar tus dispositivos por el cambio de hora en Nueva York: iPhone, Android, relojes de cocina y del auto

La mayoría de smartphones y computadoras ajustan la hora automáticamente si tienen activada la opción “establecer automáticamente” y están conectados a la red. En iPhone, ve a Configuración > General > Fecha y hora y asegúrate de que “Ajuste automático” esté activado. En Android, abre Ajustes > Sistema > Fecha y hora > “Usar la hora proporcionada por la red”. Así, la noche del “cambia la hora en Nueva York”, tu teléfono pasará de las 1:59 a.m. a la 1:00 a.m. sin que hagas nada.

Los problemas suelen aparecer en:

Relojes de horno y microondas.

Radios de autos más antiguos.

Relojes despertadores analógicos o digitales sin sincronización.

Cámaras de seguridad no conectadas o DVR antiguos.

Dedica 10 minutos el sábado por la noche o el domingo por la mañana a “barrer” estos dispositivos. Consejo de productividad: haz una lista fija (auto, cocina, sala, baño, sótano) y guárdala en Notas. Aprovecha para cambiar pilas a detectores de humo y monóxido de carbono; muchos departamentos de bomberos recomiendan hacerlo con cada cambio de hora, lo que reduce fallos críticos.

Si un teléfono no cambió: reinicia, desactiva y reactiva el ajuste automático y verifica que la zona horaria esté en “Nueva York”. En laptops con Linux o relojes inteligentes, confirma que la base de datos tz (IANA) esté actualizada; aunque las reglas de EE. UU. son estables, un sistema desactualizado puede dar la hora incorrecta tras un viaje.

En hogares con smart home, crea una rutina estacional. Por ejemplo, en otoño, atenúa luces exteriores 30 minutos antes y ajusta termostatos para el atardecer más temprano. Así integras el cambio horario con confort energético, y notarás menos “golpe” anímico por la oscuridad temprana.

Transporte y movilidad por el cambio de hora en Nueva York: MTA, NJ Transit, PATH, Citi Bike y conducción

La noche del cambio, las agencias ajustan operaciones para el “retraso” de la hora. La MTA mantiene servicio nocturno en metro en NYC; algunos trenes podrían efectuar salidas duplicadas para cubrir la hora repetida. NJ Transit y PATH también operan con Eastern Time y publican avisos cuando corresponde; en general, el plan busca que ningún tramo quede desatendido, pero puedes encontrar pequeñas variaciones de frecuencia entre la 1:00 y las 2:00 a.m.

Recomendaciones:

Consulta apps oficiales (MYmta, NJ Transit, PATH Alerts) el sábado en la noche. Activa notificaciones.

Si usas Citi Bike, recuerda que tu factura se basa en duración del viaje, no en hora de reloj; el sistema no “cobra doble” por la hora repetida, pero evita dejar la bicicleta fuera de estación en tramos con demanda.

Conduce con precaución el domingo temprano: el cambio de ritmo circadiano puede aumentar somnolencia y errores. Estudios observan fluctuaciones en incidentes tras cambios de hora, sobre todo en primavera; aun así, el primer día de horario de invierno también exige atención.

Si tomas un NJ Transit desde Penn Station Newark a las 1:20 a.m., revisa si el tren corresponde al “antes” o “después” del ajuste. Algunas tablas marcan con asterisco los servicios que ocurren en la hora repetida. En el metro de NYC, líneas que pasan por hubs nocturnos (por ejemplo, 14 St-Union Sq o Atlantic Ave-Barclays) suelen mantener intervalos regulares.

Para repartidores y conductores de apps, planifica descansos. Aunque “ganas” una hora, la fatiga puede engañar. Un break corto entre 1:10 y 1:30 a.m. después del ajuste ayuda a recalibrar. Si gestionas una flota en Newark, sincroniza las telemetrías con “EST” explícito para evitar inconsistencias en reportes.

Vuelos y viajes por el cambio de hora en Nueva York: EWR, JFK y LGA durante la noche del cambio

Los aeropuertos del área —Newark Liberty (EWR), John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia (LGA)— operan en Eastern Time. Las aerolíneas planifican sus itinerarios teniendo en cuenta el cambio. ¿Qué debes saber?

Tu boarding pass indica la hora local del aeropuerto. La madrugada del domingo, las salidas entre 1:00 y 2:00 a.m. pueden verse con “tiempos solapados” , pero las aerolíneas coordinan slots con la FAA para evitar conflictos.

, pero las aerolíneas coordinan slots con la FAA para evitar conflictos. Vuelos internacionales : si vuelas a Europa, la diferencia horaria puede variar temporalmente dependiendo de cuándo cambiaron ellos. Verifica conexiones en hubs como Londres o Madrid.

: si vuelas a Europa, la diferencia horaria puede variar temporalmente dependiendo de cuándo cambiaron ellos. Verifica conexiones en hubs como Londres o Madrid. Redundancia de alarmas: configura dos dispositivos y una llamada de “wake-up” del hotel si duermes pocas horas antes del vuelo.

Un vuelo EWR–LAX a las 6:00 a.m. del domingo 2 de noviembre no cambia su hora de salida, pero tu reloj biológico podría “pedir” una hora más de cama. Ajusta el sueño desde el jueves: acuéstate 15–20 minutos antes cada noche.

Si gestionas un equipo de tripulaciones o eres viajero frecuente, usa herramientas que muestren “Zulu/UTC” junto con la hora local. Para reuniones post-vuelo, etiqueta “EST” en correos esa semana. Y si recibes a familiares del exterior, explícales que el “cambio de hora en Nueva York” ocurrió y que los mapas y taxis muestran la hora correcta.

Trabajo, escuelas y citas en el cambio de hora en Nueva York: cómo evitar confusiones en tu agenda

El domingo del cambio muchas actividades comunitarias y religiosas ajustan sus horarios automáticamente, pero los errores suceden. Para minimizar riesgos:

En calendarios compartidos, añade “(EST)” en el título de eventos críticos la semana del cambio.

en el título de eventos críticos la semana del cambio. Las escuelas públicas de NYC y Newark no cambian horarios por el ajuste; el lunes todo sigue igual, con amaneceres más claros. Padres: revisen horas de recogida si los niños caminan con menos luz por la tarde.

Consultas médicas y trámites: confirma por SMS o app el sábado. Algunos sistemas heredados pueden no reflejar el cambio si no se actualizaron.

Empresas con turnos nocturnos reprograman la hora duplicada. Si tu turno cubre 11 p.m.–7 a.m., es probable que se extienda a 9 horas efectivas. Consulta nómina para saber cómo se compensa. Documenta tu entrada y salida con sellos “EST” para evitar malentendidos.

Truco útil para jefes de equipo: envía un breve “playbook” el viernes con pautas sobre el cambio, cómo ajustar apps y a quién escalar dudas. Es un gesto simple que ahorra llamadas el domingo.

Integra el cambio de hora en tu higiene digital. Haz un “reset” trimestral: limpia tu calendario, elimina recordatorios obsoletos, verifica zonas horarias de proyectos globales. El cambio de hora en Nueva York puede ser la excusa perfecta para poner orden.