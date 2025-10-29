El horario de invierno está muy cerca de llegar en Estados Unidos y alrededor del país se deberán hacer las modificaciones en el reloj, para estar correctamente alineados. Eso sí, cabe señalar que los relojes digitales hacen esta conversión de forma automática y solo deberás mover tu reloj en caso sea de los clásicos análogos. ¿Cómo hacer el cambio de horario en Orlando? Aquí te cuento todos los detalles para que puedas hacer la modificación de forma correcta este domingo 2 de noviembre .

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Tras meses de horario de verano, Florida prepara el retroceso de relojes que impactará a millones de residentes y viajeros en Miami, Orlando y Tampa. Foto de idealjoyeros.com / idealjoyeros.com

¿Cuándo y cómo se ajusta el reloj en Orlando para el horario de invierno?

Este domingo 2 de noviembre se modificará el reloj en Orlando, Florida. Cuando den las 2:00 a.m. se deberá atrasar una hora, es decir, modificarlo a la 1:00 a.m. del domingo 2 de noviembre. Este es el cambio correcto para retornar al horario de invierno en dicha ciudad.

Este cambio aplica en todo el estado, incluyendo Miami, Tampa, Jacksonville y Orlando, alineándose con la mayoría de los estados del este de EE. UU.

¿Cuándo regresa el horario de verano en Orlando, Florida?

Después de este ajuste, Estados Unidos regresará al horario de verano (Daylight Saving Time) el domingo 8 de marzo de 2026, momento en el que los relojes se adelantarán una hora. Hasta esa fecha, Orlando y el resto de Florida permanecerán en el horario estándar (EST).

Consejos para adaptarte de forma positiva al horario de invierno en Orlando

Ajusta tu horario de sueño gradualmente: días previos al cambio de horario definitivo, acuéstate y levántate unos 15 o 20 minutos más tarde durante la semana previa, para que tu cuerpo se adapte de forma progresiva.

días previos al cambio de horario definitivo, acuéstate y levántate unos 15 o 20 minutos más tarde durante la semana previa, para que tu cuerpo se adapte de forma progresiva. Incrementa tu exposición a la luz natural: aprovecha las mañanas para salir al sol o abrir las cortinas cuando despiertes, pues la luz natural ayuda a regular el ritmo circadiano y a mantenerte alerta.

aprovecha las mañanas para salir al sol o abrir las cortinas cuando despiertes, pues la luz natural ayuda a regular el ritmo circadiano y a mantenerte alerta. Mantén una rutina constante de sueño: no te quedes despierto más tarde, mantener una hora de acostarte y despertarte mejorará tu calidad de sueño.

no te quedes despierto más tarde, mantener una hora de acostarte y despertarte mejorará tu calidad de sueño. Reduce la cafeína y el alcohol: evita el café o bebidas energéticas pasado el mediodía para que puedas tener una mejor calidad de sueño por las noches.

evita el café o bebidas energéticas pasado el mediodía para que puedas tener una mejor calidad de sueño por las noches. Realiza ejercicio de manera constante: especialmente se recomienda realizarlo por las mañanas.