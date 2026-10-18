El cambio de horario en Texas será el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m., porque termina el horario de verano (Daylight Saving Time) y comienza el horario estándar. El ajuste se aplica tanto en Dallas y Houston como en El Paso, pero estas ciudades no comparten la misma zona horaria: la mayor parte de Texas utiliza el horario Central y el extremo occidental sigue el horario de la Montaña. Esta diferencia es importante para coordinar viajes, turnos laborales, reuniones y llamadas entre distintas ciudades del estado.

¿A qué hora se atrasa el reloj en Texas el 1 de noviembre?

Dato Horario Central Horario de la Montaña Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. CDT 2:00 a. m. MDT Acción Atrasar una hora Atrasar una hora Hora posterior 1:00 a. m. CST 1:00 a. m. MST Diferencia UTC después del cambio UTC−6 UTC−7

El calendario federal establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 a. m. local. Cuando el reloj llega a esa hora, retrocede hasta la 1:00 a. m., por lo que ese tramo de la madrugada se repite. En Texas, el cambio no se produce a una única hora absoluta para todo el estado: cada zona realiza el ajuste según su propio reloj local.

¿Qué ciudades de Texas utilizan el horario Central y cuáles el de la Montaña?

La mayor parte de Texas pertenece a la zona horaria Central (Central Time). El horario de la Montaña (Mountain Time) se utiliza en la región occidental que históricamente ha pertenecido a esa zona, incluida la ciudad de El Paso. Estas son algunas localidades representativas:

Ciudad Zona horaria Hora después del cambio Houston Central 1:00 a. m. CST Dallas Central 1:00 a. m. CST Austin Central 1:00 a. m. CST San Antonio Central 1:00 a. m. CST Amarillo Central 1:00 a. m. CST Lubbock Central 1:00 a. m. CST El Paso Montaña 1:00 a. m. MST

La clasificación se basa en la delimitación legal de las zonas horarias de Estados Unidos y en la legislación de Texas. No debe suponerse que todas las ciudades del oeste del estado utilizan el horario de la Montaña: Amarillo y Lubbock, por ejemplo, siguen el horario Central.

¿Cómo afecta el cambio de horario a los viajes y las comunicaciones entre ciudades?

La diferencia entre las dos zonas se mantiene después del ajuste: Dallas estará una hora por delante de El Paso. Esto importa al reservar vuelos, consultar horarios de autobuses, programar reuniones virtuales o coordinar turnos laborales entre ambas ciudades. Antes de desplazarte, comprueba la hora local indicada en el billete o la reserva y no te bases únicamente en la hora de salida de otra ciudad.

Ten en cuenta estas recomendaciones:

Si viajas de El Paso a Dallas, ajusta tus planes a la hora Central de destino.

Si tienes una reunión entre las dos zonas, confirma qué ciudad o zona horaria aparece en la invitación.

Si trabajas con personas de Nuevo México, recuerda que El Paso comparte la zona de la Montaña con ese estado.

Si cruzas a Oklahoma o Luisiana, la zona Central sigue siendo la referencia habitual; comprueba la localidad exacta si el trayecto atraviesa otras jurisdicciones.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes ajustar?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas. El funcionamiento depende del modelo, el sistema operativo, las actualizaciones y la configuración. Antes de dormir el sábado 31 de octubre, revisa los equipos que utilizas para despertarte o cumplir compromisos.

iPhone: comprueba en Configuración que la fecha y la hora estén configuradas automáticamente.

comprueba en Configuración que la fecha y la hora estén configuradas automáticamente. Android: busca Fecha y hora en Ajustes y activa las opciones automáticas disponibles.

busca Fecha y hora en Ajustes y activa las opciones automáticas disponibles. Windows y Mac: verifica que la hora automática y la zona horaria estén habilitadas.

verifica que la hora automática y la zona horaria estén habilitadas. Relojes inteligentes: comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red.

comprueba que estén sincronizados con el teléfono o la red. Vehículos: revisa el reloj del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos requieren un cambio manual.

revisa el reloj del tablero o del sistema multimedia; algunos modelos requieren un cambio manual. Despertadores y relojes de pared: atrasa una hora los que no se sincronizan automáticamente.

atrasa una hora los que no se sincronizan automáticamente. Electrodomésticos: comprueba hornos, microondas y otros aparatos con reloj integrado si no actualizan la hora por sí solos.

Si tienes un turno temprano, una alarma importante o un viaje durante la madrugada, verifica la hora el domingo por la mañana y confirma que el dispositivo utiliza la zona correcta.

¿Texas eliminará el cambio de horario con la Sunshine Protection Act?

Texas aprobó en 2025 la ley H.B. 1393, que contempla mantener el horario de verano durante todo el año si el Congreso federal autoriza esa práctica. Sin embargo, la disposición está condicionada a una autorización federal que no se ha convertido en ley vigente. Por separado, la Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 14 de julio de 2026 y remitida al Senado el 15 de julio, donde quedó asignada al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Por tanto, ninguna de estas medidas ha eliminado el cambio de noviembre previsto para Texas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Texas en noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., los relojes vuelven a marcar la 1:00 a. m.

¿Dallas y El Paso tendrán la misma hora después del cambio?

No. Dallas utiliza el horario estándar Central (CST) y El Paso el horario estándar de la Montaña (MST). Dallas permanece una hora por delante.

¿Cuándo volverá a adelantarse el reloj en Texas?

El siguiente cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m. locales, los relojes pasarán a marcar las 3:00 a. m.

¿Amarillo utiliza el horario Central o el de la Montaña?

Amarillo utiliza el horario Central, al igual que Dallas, Houston, Austin y San Antonio.

¿Qué hago si mi teléfono no cambia la hora?

Comprueba que la fecha, la hora y la zona horaria automáticas estén activadas. Si el problema persiste, revisa las actualizaciones del sistema y corrige la hora manualmente si hace falta.