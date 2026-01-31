En Texas, donde las distancias son enormes y buena parte de la vida económica depende del transporte por carretera, la energía y los grandes hubs urbanos, el cambio de horario de 2026 se siente con especial intensidad en ciudades como Dallas, Houston, San Antonio o Austin.

La orden de adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre implica reprogramar turnos industriales, rutas de camiones, vuelos, clases y audiencias judiciales, al tiempo que obliga a revisar tableros de vehículos, relojes de planta y sistemas de control que no siempre se actualizan solos.

Mientras el Congreso discute posibles reformas al horario de verano, las autoridades texanas recuerdan que adaptarse bien al cambio de hora es una cuestión de productividad, salud y seguridad vial en uno de los estados más extensos y dinámicos del país.

¿Cuándo se adelanta y se atrasa el reloj en Texas?

Texas también sigue el calendario federal del horario de verano: en 2026, el reloj se adelanta el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. y se atrasa el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m. Esto aplica a las principales ciudades del estado, como Dallas, Houston, San Antonio y Austin, que coordinan sus operaciones con el resto del país.

Tabla: Cambio de hora en Texas 2026

Evento Fecha 2026 Hora local Movimiento del reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Qué ciudades texanas son más sensibles al cambio de hora?

En Texas, el cambio de horario repercute tanto en grandes áreas metropolitanas como en zonas industriales y fronterizas. Dallas–Fort Worth, Houston, San Antonio y Austin ajustan horarios laborales, escolares y de transporte, mientras que ciudades fronterizas como El Paso coordinan su horario con el resto del país y con México.

Ciudades clave bajo el DST en Texas

Dallas–Fort Worth (finanzas, aeropuertos y logística).

Houston (energía, puertos y refinerías).

San Antonio y Austin (sector público, tecnológico y turístico).

El Paso y ciudades fronterizas (coordinación con otros husos horarios).

¿Qué relojes y electrodomésticos hay que ajustar en Texas?

Como en otros estados, los dispositivos conectados suelen cambiar de hora solos, pero muchos relojes domésticos y de vehículos exigen un ajuste manual en cada cambio. En un estado extenso, con gran dependencia del automóvil y del transporte por carretera, tener la hora correcta en el tablero es especialmente relevante.

Ajuste automático

Teléfonos inteligentes, tablets y computadoras conectadas a internet.

Relojes inteligentes, smart TV, consolas y asistentes de voz.

Ajuste manual

Relojes de pared, despertadores y radios-reloj.

Microondas, hornos y relojes de cocina.

Tableros de autos, camiones y equipos industriales sin sincronización automática.

¿Por qué Texas mantiene el horario de verano?

Aunque en Texas ha habido debates legislativos sobre eliminar el cambio de hora, el estado sigue sujeto al marco federal, que marca inicio y fin del DST cada año. Los argumentos a favor incluyen la coordinación con otros estados, la previsibilidad para mercados y empresas y la preferencia de algunos sectores por más luz en la tarde.

Motivos habituales para sostener el DST

Alineación horaria con socios comerciales dentro y fuera del estado.

Mayor actividad económica en horas de luz vespertina.

Facilidad para programar transporte aéreo, ferroviario y por carretera.

¿Qué recomiendan las autoridades a los texanos?

Autoridades y medios recuerdan a los residentes de Texas que el cambio de hora puede afectar sueño, concentración y seguridad vial, sobre todo el día del “spring forward”. Se aconseja preparar el cambio revisando relojes, horarios laborales y rutinas familiares.

Consejos clave en Texas

Revisar la hora de autos y camiones antes de iniciar rutas largas.

Ajustar gradualmente el horario de sueño, especialmente para quienes trabajan turnos nocturnos.​

Confirmar horarios de vuelos, autobuses y trenes interestatales.

Usar el cambio de hora para revisar alarmas domésticas y sistemas de seguridad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en Texas 2026

1. ¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., momento en el que el reloj pasa directamente a las 3:00 a. m. (se adelanta 1 hora). Termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj regresa a la 1:00 a. m. (se atrasa 1 hora).

2. ¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo y noviembre?

En marzo se adelanta el reloj una hora (“spring forward”), lo que reduce una hora de sueño esa noche pero da más luz en la tarde. En noviembre se atrasa una hora (“fall back”), se recupera una hora de sueño y anochece más temprano.

3. ¿Todas las ciudades de Texas aplican el mismo cambio?

Sí, grandes áreas como Dallas–Fort Worth, Houston, San Antonio, Austin y ciudades fronterizas como El Paso siguen el mismo calendario estatal de cambio de hora. La hora legal se ajusta por zona, pero la fecha y la regla de adelantar/atrasar es la misma en todo el estado.

4. ¿Texas ha considerado eliminar el cambio de hora?

En los últimos años se han debatido proyectos para dejar de cambiar el reloj, ya sea quedándose siempre en horario estándar o en horario de verano. Sin embargo, mientras no haya cambios coordinados con el gobierno federal, Texas sigue aplicando el esquema habitual de adelantar en marzo y atrasar en noviembre.

5. ¿Qué dispositivos cambian solos la hora en Texas?

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras, relojes inteligentes, consolas y televisores inteligentes ajustan la hora automáticamente si están configurados con “fecha y hora automática” y zona horaria correcta. En muchas casas y oficinas, estos equipos no requieren intervención manual.

6. ¿Qué relojes y electrodomésticos debo ajustar a mano?

Relojes de pared, despertadores, radios-reloj, microondas, hornos, cafeteras programables y el tablero de muchos autos y camiones suelen necesitar que cambies la hora manualmente. También es común revisar relojes en equipos industriales o de oficina que no estén conectados a internet.

7. ¿Cómo afecta el cambio de horario al transporte y al trabajo en Texas?

El adelanto de marzo puede provocar desajustes de sueño y puntualidad, sobre todo en trabajadores de turnos y conductores de largas distancias. Horarios de vuelos, autobuses y trenes se ajustan a la hora oficial vigente, por lo que se recomienda revisar itinerarios el fin de semana del cambio.

8. ¿Hay recomendaciones especiales para conductores y transportistas?

Sí, se aconseja revisar la hora del tablero antes de iniciar ruta, dormir adecuadamente los días cercanos al “spring forward” y evitar conducir con fatiga en la madrugada del cambio. Para flotas de camiones y autobuses, es clave que todos los vehículos y sistemas de gestión estén sincronizados.

9. ¿Qué consejos generales debo seguir en mi hogar?

Conviene hacer una pequeña lista de relojes a revisar, ajustar los que no se actualizan solos la noche anterior y aprovechar la ocasión para comprobar detectores de humo, alarmas de monóxido de carbono y sistemas de seguridad. También ayuda adelantar ligeramente la hora de dormir en los días previos a marzo.

10. ¿Qué pasa si no cambio la hora en mis relojes manuales?

Si no ajustas la hora, quedarás desfasado una hora respecto al horario oficial de Texas, lo que puede hacerte llegar tarde o demasiado temprano a trabajo, escuela, citas médicas o vuelos. Por eso es importante que todos los relojes que usas a diario coincidan con la hora legal del estado.