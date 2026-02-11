En Texas, donde confluyen enormes distancias, dos husos horarios y una economía estratégica para la energía, el comercio y la logística, el cambio de horario 2026 tiene implicaciones que van mucho más allá de mover las manecillas del reloj.

Adelantar una hora en marzo y atrasarla en noviembre significa reprogramar turnos de trabajo, operaciones de transporte, horarios escolares y coordinación con otros estados y países, tanto en la zona Central como en la franja en Mountain Time.

Este análisis exhaustivo del horario de verano en Texas 2026 te explica cómo y cuándo ajustar el reloj, qué dicen las autoridades sobre el DST, qué ciudades se ven más impactadas y qué relojes y electrodomésticos debes actualizar para no quedar desfasado respecto a la hora oficial del estado.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora para marcar las 3:00 a. m. en las zonas Central y Mountain del estado. El retorno al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

Inicio del horario de verano en Texas: domingo 8 de marzo 2026, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre 2026, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Aplica tanto en la parte del estado en Central Time como en la franja en Mountain Time.

Tabla — Fechas del horario de verano 2026 en Texas

Evento Zona principal Ajuste 2026 Inicio horario de verano Central / Mountain 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. Fin horario de verano Central / Mountain 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Texas?

Debido a la extensión del estado y a que opera con dos husos horarios, es fundamental que los residentes de Texas verifiquen su zona (Central o Mountain) pero, en cualquier caso, la lógica del ajuste es la misma. El cambio se hace oficialmente a las 2:00 a. m., pero se recomienda adelantar o atrasar los relojes antes de dormir para evitar confusiones.

Instrucciones para el cambio de marzo (adelantar):

Noche del 7 al 8 de marzo: adelanta tus relojes 1 hora (por ejemplo, de 10:00 p. m. a 11:00 p. m.).

Recuerda que legalmente el reloj pasa de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. en la madrugada del domingo.

Ajusta alarmas de trabajo, escuela y cultos religiosos para no llegar tarde.

Instrucciones para el cambio de noviembre (atrasar):

Noche del 31 de octubre al 1 de noviembre: atrasa los relojes 1 hora (por ejemplo, de 11:30 p. m. a 10:30 p. m.).

Oficialmente, el reloj pasa de 2:00 a. m. a 1:00 a. m., recuperando la hora perdida en marzo.

Comprueba que todos tus dispositivos, incluidos los del vehículo, muestren la hora correcta.

¿Qué ciudades principales de Texas se ven afectadas por el cambio de horario?

El cambio de horario impacta en los principales centros urbanos, donde se concentra la actividad económica, energética y tecnológica del estado. La mayor parte de Texas está en Central Time, pero una porción del oeste se ubica en Mountain Time y también sigue el calendario de DST.

Ciudades clave afectadas:

Houston (zona energética y portuaria).

Dallas–Fort Worth (gran área metropolitana y de negocios).

San Antonio y Austin (centros gubernamental y tecnológico).

El Paso y áreas del oeste en Mountain Time.

Ciudades de Texas y zona horaria en el cambio 2026

Ciudad / región Zona horaria 2026 ¿Aplica DST? Qué hacer en marzo y noviembre Houston Central Time Sí Marzo: adelantar 1 h; noviembre: atrasar 1 h. Dallas–Fort Worth Central Time Sí Ajustar 2:00 → 3:00 y luego 2:00 → 1:00. San Antonio Central Time Sí Seguir el calendario federal de DST. Austin Central Time Sí Mismo cambio que la mayor parte del estado. El Paso Mountain Time Sí Cambia en las mismas fechas, con su hora local.

¿Qué dice el gobierno sobre el horario de verano en Texas y por qué se aplica?

Texas sigue el calendario federal de horario de verano, por lo que el inicio y el final del DST están alineados con la normativa nacional. Las autoridades estatales subrayan la necesidad de mantener la sincronización con otros estados y mercados, especialmente por el peso económico y energético de Texas.

Motivos del uso del horario de verano en Texas:

Alineación con otros estados de la región central y con la costa Este para negocios y mercados financieros.

Mejor aprovechamiento de la luz solar vespertina, lo que favorece el comercio y las actividades al aire libre.

Potencial ahorro energético en iluminación y climatización en ciertas franjas horarias.​

Mayor coherencia en los horarios de transporte, logística y redes eléctricas interestatales.

¿Qué relojes y electrodomésticos hay que cambiar manualmente en Texas?

Como en otros estados, muchos dispositivos en Texas cambian la hora automáticamente, pero sigue habiendo equipos que requieren un ajuste manual concreto en cada hogar, oficina y vehículo. Si no se actualizan, podrías desfasarte una hora respecto a la hora oficial del estado.

Dispositivos que usualmente se actualizan solos:

Smartphones, tablets y computadoras conectadas a internet.

Algunos relojes inteligentes, sistemas de navegación y consolas de videojuegos.

Dispositivos que se cambian a mano:

Relojes de pared, relojes de mesa y despertadores tradicionales.

Microondas, hornos, cafeteras programables y algunos refrigeradores.​

Sistemas de riego y dispositivos de automatización antiguos sin sincronización en la nube.

Relojes del tablero de vehículos sin configuración automática.

¿Qué consejos clave seguir para el cambio de horario en Texas 2026?

En un estado tan grande y con dos zonas horarias, la planificación es esencial para evitar errores de hora en viajes, trabajo o coordinación entre ciudades. Verificar la zona horaria y usar herramientas digitales puede ayudarte a reducir al mínimo los desajustes.

Consejos prácticos:

Confirma si tu ciudad está en Central Time o en Mountain Time y revisa la configuración de tu teléfono.

Usa aplicaciones de hora mundial si te comunicas con familiares o socios en otros estados o países.

Programa recordatorios el día previo al cambio para revisar relojes manuales y del auto.

Si trabajas con turnos nocturnos, consulta con tu empresa cómo se gestionará la hora “perdida” o “ganada” en la jornada.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en Texas en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa a las 3:00 a. m. en las zonas Central y Mountain.

¿Cuándo termina el horario de verano en Texas en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se atrasa a la 1:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo en Texas?

En marzo se adelanta el reloj una hora: de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre en Texas?

En noviembre se atrasa el reloj una hora: de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

¿Todas las ciudades de Texas cambian la hora igual?

Sí, aunque el estado combina Central y Mountain Time, ambas zonas siguen el mismo calendario de DST en 2026.

¿Qué pasa si vivo cerca de la frontera con otro estado o México?

Debes verificar tanto la hora oficial de Texas como la del territorio vecino para evitar confusiones en cruces fronterizos y citas.