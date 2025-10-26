¿Listo para atrasar el reloj? Cada otoño, millones de texanos se preguntan lo mismo: cuándo exactamente cambia la hora, cómo les afectará en su rutina y qué deben hacer con sus dispositivos. El horario de invierno —también llamado horario estándar— comienza el primer domingo de noviembre en Estados Unidos, y en Texas implica atrasar el reloj una hora durante la madrugada.

En este artículo te diremos la fecha exacta para 2025, qué pasa en las principales ciudades (y en el oeste del “Estado de la Estrella Solitaria”, donde hay otro huso horario), cómo preparar tus relojes y tu agenda, y qué recomiendan las autoridades sobre seguridad, salud, transporte y dispositivos. Además, te daremos una lista práctica de “sí y no” para que el cambio te beneficie: desde el ajuste en iPhone y Android, hasta consejos para manejar la fatiga, aprovechar la luz natural y evitar imprevistos en vuelos o reuniones.

Texas se prepara para el cambio de horario 2025: este 2 de noviembre los relojes se atrasan una hora. Conoce cómo y cuándo ajustar tu reloj en Houston, Dallas y otras ciudades del estado. (Foto: Open AI)

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2025?

El horario de invierno comienza en todo Estados Unidos el primer domingo de noviembre. En 2025, la fecha es el domingo 2 de noviembre. A las 2:00 a.m. hora local, los relojes se atrasan a la 1:00 a.m. y el estado pasa de horario de verano (CDT/MDT) a horario estándar (CST/MST), tal como establece el Departamento de Transporte de EE. UU., la agencia federal que regula el cambio de horario en el país. Si te preguntas “a qué hora cambia el reloj en Dallas” o “cuándo cambia la hora Houston”, la respuesta oficial es la misma: el ajuste ocurre a las 2:00 a.m. locales y se refleja inmediatamente en tu teléfono si tienes la actualización automática activada.

¿Por qué a las 2:00 a.m.? Históricamente se escogió esa hora porque hay menos tráfico y menor impacto para comercios y transporte. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), que gestiona el tiempo oficial de EE. UU. junto con time.gov, recuerda que el cambio se sincroniza por zonas horarias y que las redes de tiempo y dispositivos conectados se actualizan en segundos cuando están configurados para obtener la hora automáticamente. En términos sencillos: si duermes, “ganas” una hora; si trabajas de noche, tendrás una hora extra en tu turno.

Para asegurarte de que todo funcione bien, comprueba el viernes anterior que tus dispositivos estén en “Ajuste automático” y que tengan la zona correcta: Central Time (CT) para la mayor parte de Texas, y Mountain Time (MT) para El Paso y Hudspeth. Un truco pro: crea un recordatorio llamado “Cambia la hora en Texas” en tu calendario para el sábado por la tarde y así lo tendrás presente sin estrés.

¿Cómo será el cambio de hora en Texas en sus ciudades principales?

El cambio al horario de invierno en Texas en 2025 se realizará el domingo 2 de noviembre a las 2:00 a. m., momento en que los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. La mayor parte de Texas opera bajo la Hora Central (CT), excepto algunas zonas del oeste (como El Paso, Hudspeth y parte de Culberson), que siguen la Hora de la Montaña (MT), una hora menos que el resto del estado.​El horario de invierno permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026, cuando el país retornará al horario de verano. A continuación, detallamos cómo será el proceso en sus principales ciudades:​

Austin : el ajuste será el mismo, a las 2:00 a.m., para volver a la 1:00 a.m.; amanecerá más temprano y oscurecerá antes.​

: el ajuste será el mismo, a las 2:00 a.m., para volver a la 1:00 a.m.; amanecerá más temprano y oscurecerá antes.​ Dallas : sigue la Hora Central (CT) ; el cambio se aplica automáticamente en la mayoría de los relojes digitales, pero los analógicos deberán ajustarse manualmente.​

: sigue la ; el cambio se aplica automáticamente en la mayoría de los relojes digitales, pero los analógicos deberán ajustarse manualmente.​ Houston: el cambio ocurre también a las 2:00 a.m.; el nuevo horario de invierno se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando volverá a iniciarse el horario de verano.​

Reloj del centro de Houston, Texas. (Foto: iStock/benedek)

¿Qué significa el cambio de hora en Texas para Austin, Dallas y Houston?

Austin, Dallas y Houston están en el huso de Tiempo Central. Eso significa que el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m. CDT, los relojes se atrasan a la 1:00 a.m. CST. Desde ese momento, el amanecer será más temprano y el atardecer llegará antes. Si trabajas o estudias en estas ciudades, notarás que saldrás de casa con un poco más de luz por la mañana, pero el anochecer te alcanzará pronto por la tarde.

En Dallas, por ejemplo, el tráfico de la tarde coincide con el anochecer desde noviembre, lo que puede incrementar el riesgo para peatones y ciclistas. Por eso debes planear rutas con buena iluminación y, si conduces, reducir la velocidad en zonas residenciales. Esta es la época ideal para probar horarios “off-peak” y evitar embotellamientos con poca visibilidad.

Integra estas claves de forma natural con tu rutina y los resultados te asombrarán. ¿Cómo? Revisando tu calendario laboral, adelantando o retrasando entrenamientos 30 minutos y, si puedes, negociando un arranque de jornada ligeramente flexible durante la primera semana. Estas sugerencias son una forma sencilla de absorber el cambio sin perder productividad.

Cambio de hora en Texas en el Oeste: ojo con El Paso y Hudspeth

Aunque el cambio de hora en Texas implica lo mismo en todo el estado, no todos comparten el mismo huso. El Paso y el condado de Hudspeth operan con Tiempo de la Montaña (MT). Allí, el domingo 2 de noviembre de 2025, el cambio ocurre a las 2:00 a.m. MDT y los relojes se atrasan a las 1:00 a.m. MST. Si viajas ese fin de semana entre Dallas/Houston/Austin y El Paso, recuerda que cruzarás de CT a MT y, además, vivirás el ajuste de horario. Es doble check en tus itinerarios.

Cuando tengas dudas sobre el cambio de un horario a otro, verifica la hora oficial en time.gov o configura un reloj dual en tu smartphone (CT y MT). Además de ayudarte en otoño, también evitará errores en el “spring forward”.

Cómo ajustar tus relojes por el cambio de hora en Texas: iPhone, Android, relojes inteligentes y coche

La mayoría de los teléfonos y relojes inteligentes se actualizan solos si están configurados correctamente. Aun así, vale la pena revisar:

iPhone: Ajustes > General > Fecha y hora > Activar “Ajuste automático” y “Zona horaria” en Central Time (Austin/Dallas/Houston) o Mountain Time (El Paso).

y en Central Time (Austin/Dallas/Houston) o Mountain Time (El Paso). Android: Ajustes > Sistema > Fecha y hora > Activar “Fecha y hora automáticas” y “Zona horaria automática” .

y . Relojes inteligentes (Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Garmin): asegúrate de que el reloj esté vinculado al teléfono y con sincronización automática.

Coche: muchos vehículos no se actualizan solos. Busca “Hora” o “Clock” en el sistema de infoentretenimiento. En modelos antiguos, el ajuste se hace con botones físicos.

o en el sistema de infoentretenimiento. En modelos antiguos, el ajuste se hace con botones físicos. Electrodomésticos: hornos, microondas y cafeteras suelen requerir ajuste manual.

Una perspectiva que pocos mencionan: haz un “inventario de relojes analógicos” en casa. Apunta en una nota los que requieren ajuste manual y pega la lista dentro de un cajón de la cocina. Te ahorrará 15 minutos cada otoño y primavera. Además, configura un atajo en tu asistente de voz: “Alexa/Google, recordar cambiar relojes el sábado anterior al cambio”.

Si dependes de un reloj despertador independiente, adelanta la rutina: el sábado, ajusta manualmente como si ya hubieras cambiado la hora. Dormirás más tranquilo sin temer al “desfase del domingo”.

Cómo ajustar tus relojes por el cambio de hora en Texas en el hogar y el trabajo: electrodomésticos, calendarios y reuniones

El “cambio de horario Austin/Dallas/Houston” no solo es un ajuste técnico: es una mini-reorganización del día. Para el hogar:

Reprograma rutinas de domótica: luces al anochecer, termostato, riego. Si se basan en horas fijas, ajusta para no encenderlas demasiado temprano.

Calendarios familiares: añade etiquetas “CT” a citas importantes si hay familiares en El Paso o fuera del estado.

Cocina y descanso: adelanta la cena 15-30 minutos durante 3-4 días. Facilita que el cuerpo adopte el nuevo ciclo.

En el trabajo:

Reuniones con otras zonas: cuando envíes invitaciones, usa UTC en la descripción. Muchos errores provienen de calendarios sin zona definida.

Atención al cliente: si atiendes clientes en Arizona o México, recuerda que algunos no cambian el mismo día o no cambian en absoluto. Comprueba horarios de frontera y partners.

Otra cosa que puedes hacer es convertir la semana del cambio en tu “revisión semestral de hábitos”. Ajusta notificaciones, limpia tu bandeja de entrada, redefine bloques de concentración según la nueva luz. La productividad suele aumentar cuando alineas tareas complejas con la franja de mayor claridad y energía.

Cómo ajustar tus relojes por el cambio de hora en Texas para transporte y viajes: vuelos, trenes y apps de movilidad

El sector transporte planifica el cambio con meses de antelación. Las aerolíneas programan sus operaciones en UTC, por lo que tu billete siempre indica la hora local correcta del aeropuerto. Aun así:

Vuelos muy temprano el domingo : llega con margen. Algunas apps muestran la transición de hora de forma confusa si no están actualizadas.

: llega con margen. Algunas apps muestran la transición de hora de forma confusa si no están actualizadas. Conexiones : si vienes de una zona sin cambio (p. ej., partes de México o Arizona), verifica la hora local de llegada y la puerta.

: si vienes de una zona sin cambio (p. ej., partes de México o Arizona), verifica la hora local de llegada y la puerta. Trenes y autobuses: cuando el reloj “retrocede” a la 1:00 a.m., algunos servicios realizan una pausa técnica para mantener la puntualidad. Es normal ver tiempos duplicados alrededor de las 2:00 a.m.

El Departamento de Transporte de EE. UU. establece que el cambio ocurre por zona horaria y coordina a operadores para minimizar impactos. Para confirmar itinerarios en tiempo real, consulta la hora oficial en time.gov.

Un consejo de viajero frecuente que puede serte de mucha utilidad en este cambio de hora en Texas es fijar una segunda zona horaria en tu app de calendario con UTC para evitar sorpresas con reservas internacionales y, si usas apps de movilidad, revisa tarifas nocturnas el sábado; puede haber picos por eventos y la “hora extra”.