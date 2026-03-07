En 2026, Texas mantendrá el calendario nacional de horario de verano, con un primer ajuste el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelantarán una hora a las 2:00 a.m., y un segundo cambio el domingo 1 de noviembre, cuando se atrasarán una hora para volver al horario estándar, afectando a todas las grandes áreas metropolitanas del estado, desde Houston y Dallas hasta San Antonio, Austin y El Paso. Este doble movimiento horario obliga a empresas, centros educativos, servicios de transporte y hogares a coordinar cuidadosamente sus agendas, revisar dispositivos que no se actualizan automáticamente y tomar medidas para reducir el impacto en el sueño y la seguridad vial durante los días posteriores a cada cambio.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

Texas mantiene el calendario nacional de horario de verano, de modo que en 2026 el DST comienza el domingo 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre. El cambio afecta tanto a las zonas del estado en Central Time como a las que se encuentran en Mountain Time.

Inicio DST: domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a.m., los relojes se adelantan a las 3:00 a.m.

Fin DST: domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m., los relojes se atrasan a la 1:00 a.m.

El cambio repercute en grandes ciudades como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso.

Calendario del cambio de hora en Texas 2026

Evento Fecha y hora oficial Acción sobre el reloj Inicio horario de verano (DST) Dom. 8 de marzo 2026 – 2:00 a.m. Adelantar 1 hora → 3:00 a.m. Fin horario de verano Dom. 1 de noviembre 2026 – 2:00 a.m. Atrasar 1 hora → 1:00 a.m.

¿Cómo deben adelantar y atrasar el reloj los texanos?

Al igual que en el resto del país con DST, en Texas en marzo se adelanta el reloj una hora y en noviembre se atrasa. Esta simple regla ayuda a evitar confusiones en un estado con gran extensión territorial y múltiples husos cercanos.

En marzo:

El sábado 7, antes de dormir, adelantar todos los relojes una hora.

El domingo se amanece con horario de verano y atardeceres más tardíos.

En noviembre:

El sábado 31 de octubre, atrasar el reloj una hora antes de acostarse.

El domingo se dispone de una hora más de sueño y amaneceres más tempranos.

Ejemplo práctico de cambio de hora en Texas

Cambio Antes Después Marzo 8, 2026 1:59 a.m. hora estándar 3:00 a.m. hora de verano (adelantar) Noviembre 1, 2026 1:59 a.m. hora de verano 1:00 a.m. hora estándar (atrasar)

¿Por qué Texas sigue usando horario de verano y qué dice el gobierno?

Texas ha discutido en varias ocasiones la posibilidad de cambiar su relación con el horario de verano, pero para 2026 el estado sigue el esquema federal sin modificaciones. El objetivo principal es mantener la coordinación con el resto de Estados Unidos en materia de comercio, transporte y comunicaciones.

Las autoridades destacan que el DST contribuye a aprovechar mejor la luz diurna en la tarde para actividades comerciales y recreativas.

Cualquier cambio permanente (eliminar o fijar un solo horario) requiere alineación legislativa con el gobierno federal.

Los comunicados oficiales suelen recordar a la población que revise relojes y sistemas de seguridad doméstica durante el fin de semana del cambio.

Marco legal y mensajes clave en Texas

Tema Situación en 2026 Normativa DST Alineada al marco federal (marzo–noviembre). Debate político Iniciativas a favor y en contra, sin cambio efectivo. Comunicación Recomendaciones para adaptar rutinas y revisar dispositivos.

¿Cómo afecta el cambio de hora a las principales ciudades de Texas?

El cambio de horario impacta en grandes centros urbanos como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso, así como en zonas rurales y áreas fronterizas. La coordinación horaria es clave para sectores como el energético, el de transporte y el tecnológico.

Houston y Dallas: ajustes en horarios de oficinas, bancos y transporte urbano.

San Antonio y Austin: impacto en sector turístico, tecnológico y universitario.

El Paso (cerca de la frontera con Mountain Time): importancia especial en revisar husos y conexiones con otros estados y con México.

Ciudades texanas y aplicación del DST 2026

Ciudad Inicio DST 2026 Fin DST 2026 Comentario clave Houston 2:00 → 3:00 a.m. 2:00 → 1:00 a.m. Centro energético y logístico. Dallas 2:00 → 3:00 a.m. 2:00 → 1:00 a.m. Nodo empresarial y de transporte. San Antonio 2:00 → 3:00 a.m. 2:00 → 1:00 a.m. Turismo y bases militares. Austin 2:00 → 3:00 a.m. 2:00 → 1:00 a.m. Hub tecnológico y gubernamental. El Paso 2:00 → 3:00 a.m. 2:00 → 1:00 a.m. Zona de especial atención por husos cercanos.

¿Qué relojes y electrodomésticos hay que cambiar a mano en Texas?

En Texas, muchos hogares combinan tecnología moderna con aparatos más tradicionales, por lo que el cambio de hora exige revisar varios puntos de la casa y el vehículo. Descuidar estos detalles puede generar inconvenientes en horarios de trabajo, escuela o transporte.

Se ajustan solos:

Teléfonos móviles, tablets, computadoras.

Relojes inteligentes y algunos sistemas de infoentretenimiento en autos nuevos.

Deben ajustarse manualmente:

Relojes de pared, despertadores tradicionales.

Microondas, hornos, cafeteras programables.

Sistemas de riego y temporizadores antiguos.

Relojes de vehículos sin actualización automática.

Checklist doméstico para el cambio de horario en Texas

Dispositivo Cambio automático Recomendación 2026 Smartphone / laptop Sí, en general Confirmar ajuste de zona horaria. Smartwatch Sí, si sincronizado Verificar vinculación con el móvil. Microondas / horno No Cambiar manualmente tras el cambio. Relojes de pared No Ajustar la noche anterior. Auto (modelos antiguos) No siempre Revisar al iniciar la marcha.

¿Qué consejos dan los especialistas en Texas para el cambio de horario?

Expertos en salud, transporte y productividad recomiendan que los texanos se preparen con días de anticipación, por la influencia del cambio de hora en el sueño y la capacidad de concentración. Esto es especialmente relevante para conductores profesionales, personal sanitario y trabajadores en turnos nocturnos.

Ajustar progresivamente el horario de sueño antes del cambio de marzo.

Evitar programar tareas críticas o viajes largos justo después del cambio de hora, si es posible.

Revisar alarmas, sistemas de seguridad y dispositivos médicos temporizados.

Mantenerse hidratado y reducir el consumo de cafeína por la tarde.​

Recomendaciones clave para residentes de Texas

Área Consejo principal 2026 Sueño Cambiar rutinas gradualmente. Trabajo Planificar días posteriores al cambio con margen. Seguridad Revisar detectores y alarmas en el hogar. Transporte Conducir con precaución en la semana posterior.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en Texas en 2026?

El horario de verano comienza el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a.m., cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a.m.

¿Cuándo termina el horario de verano en Texas en 2026?

Concluye el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m., cuando los relojes se atrasan a la 1:00 a.m.

¿Qué ciudades de Texas se ven afectadas por el cambio de hora?

Todas, incluidas Houston, Dallas, San Antonio, Austin, El Paso y el resto del territorio estatal.

¿Texas ha dejado de aplicar el horario de verano?

No, para 2026 Texas continúa aplicando el DST según el calendario federal.

¿Debo revisar todos mis relojes cada vez que cambia la hora?

Sí, especialmente los de cocina, pared, autos y dispositivos que no se actualizan solos.

TL;DR – Cambio de horario en Texas 2026

Texas adelanta el reloj una hora el 8 de marzo de 2026 y lo atrasa una hora el 1 de noviembre de 2026, siguiendo el horario de verano federal y afectando a todas sus principales ciudades, por lo que conviene revisar relojes, electrodomésticos y rutinas de sueño.