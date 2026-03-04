El cambio de hora vuelve a ser protagonista en Estados Unidos. A medida que febrero da paso a marzo, miles de ciudadanos ya sienten esa mezcla de expectativa y resignación que solo el famoso “cambio de reloj” logra provocar. Para muchos, este momento marca el inicio no oficial de la primavera, con la promesa de tardes más largas y días con luz natural que parecen multiplicarse. Otros, en cambio, recuerdan con humor (o queja) esa hora de sueño “perdida”, el ajuste de despertadores y el café temprano que siempre acompaña esta transición.

En comunidades enteras, escuelas y oficinas, se intensifican las conversaciones sobre cómo este simple giro de manecillas puede influir en planes, rutinas y hasta el ánimo. Redes sociales y debates locales reflejan esa dualidad: emoción por aprovechar tardes luminosas y comentarios sobre el impacto en la energía, el sueño y la agenda diaria. Más allá de la rutina técnica, el cambio de hora se convierte cada año en un pequeño ritual social, casi un símbolo de renovación.

¡Que no se te pase el tiempo! Conoce cuándo cambia la hora en EE. UU. este 2026. Aquí la fecha exacta del horario de verano (DST) y la lista de estados que deben adelantar su reloj próximamente. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

📅 ¿Cuándo se hace el cambio de horario de verano 2026?

El horario de verano 2026 en Estados Unidos comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026 . Ese día, a las 2:00 a.m. hora local, los relojes se adelantarán una hora, pasando directamente a las 3:00 a.m., marcando así el inicio del llamado Daylight Saving Time (DST).

Este ajuste se realiza siempre el segundo domingo de marzo en casi todo el país y permanecerá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026 , cuando volverán a atrasarse los relojes para regresar al horario estándar.

⏰ ¿Cómo te afecta este cambio?

Pérdida de una hora de sueño : El domingo 8 de marzo tendrás una hora menos de descanso, lo que puede sentirse especialmente fuerte al despertar temprano.

: El domingo 8 de marzo tendrás una hora menos de descanso, lo que puede sentirse especialmente fuerte al despertar temprano. Más luz por la tarde : A partir de ese día, los atardeceres se alargan y tendrás más tiempo con luz natural al final del día.

: A partir de ese día, los atardeceres se alargan y tendrás más tiempo con luz natural al final del día. Ajustes en rutinas : Horarios de trabajo, transporte y actividades diarias pueden sentirse alterados durante unos días mientras el cuerpo se adapta.

: Horarios de trabajo, transporte y actividades diarias pueden sentirse alterados durante unos días mientras el cuerpo se adapta. Impacto en el sueño y la salud : Expertos advierten que el cambio puede causar fatiga, somnolencia matutina y afectaciones temporales al ritmo circadiano.

: Expertos advierten que el cambio puede causar fatiga, somnolencia matutina y afectaciones temporales al ritmo circadiano. Tecnología y dispositivos: La mayoría de teléfonos y computadoras cambian automáticamente la hora, pero los relojes analógicos tendrás que ajustarlos manualmente.

🗺️ Estados donde sí se adelanta el reloj

Alabama

Alaska

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

🛑 Territorios y estados donde no se adelanta el reloj

Algunas regiones mantienen la misma hora todo el año y no hacen el ajuste:

Hawái

La mayor parte de Arizona (con excepción de la Nación Navajo)

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

Islas Marianas del Norte

Samoa Americana