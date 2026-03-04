El cambio de hora vuelve a ser protagonista en Estados Unidos. A medida que febrero da paso a marzo, miles de ciudadanos ya sienten esa mezcla de expectativa y resignación que solo el famoso “cambio de reloj” logra provocar. Para muchos, este momento marca el inicio no oficial de la primavera, con la promesa de tardes más largas y días con luz natural que parecen multiplicarse. Otros, en cambio, recuerdan con humor (o queja) esa hora de sueño “perdida”, el ajuste de despertadores y el café temprano que siempre acompaña esta transición.
En comunidades enteras, escuelas y oficinas, se intensifican las conversaciones sobre cómo este simple giro de manecillas puede influir en planes, rutinas y hasta el ánimo. Redes sociales y debates locales reflejan esa dualidad: emoción por aprovechar tardes luminosas y comentarios sobre el impacto en la energía, el sueño y la agenda diaria. Más allá de la rutina técnica, el cambio de hora se convierte cada año en un pequeño ritual social, casi un símbolo de renovación.
📅 ¿Cuándo se hace el cambio de horario de verano 2026?
El horario de verano 2026 en Estados Unidos comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026. Ese día, a las 2:00 a.m. hora local, los relojes se adelantarán una hora, pasando directamente a las 3:00 a.m., marcando así el inicio del llamado Daylight Saving Time (DST).
Este ajuste se realiza siempre el segundo domingo de marzo en casi todo el país y permanecerá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando volverán a atrasarse los relojes para regresar al horario estándar.
⏰ ¿Cómo te afecta este cambio?
- Pérdida de una hora de sueño: El domingo 8 de marzo tendrás una hora menos de descanso, lo que puede sentirse especialmente fuerte al despertar temprano.
- Más luz por la tarde: A partir de ese día, los atardeceres se alargan y tendrás más tiempo con luz natural al final del día.
- Ajustes en rutinas: Horarios de trabajo, transporte y actividades diarias pueden sentirse alterados durante unos días mientras el cuerpo se adapta.
- Impacto en el sueño y la salud: Expertos advierten que el cambio puede causar fatiga, somnolencia matutina y afectaciones temporales al ritmo circadiano.
- Tecnología y dispositivos: La mayoría de teléfonos y computadoras cambian automáticamente la hora, pero los relojes analógicos tendrás que ajustarlos manualmente.
🗺️ Estados donde sí se adelanta el reloj
- Alabama
- Alaska
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
🛑 Territorios y estados donde no se adelanta el reloj
Algunas regiones mantienen la misma hora todo el año y no hacen el ajuste:
- Hawái
- La mayor parte de Arizona (con excepción de la Nación Navajo)
- Puerto Rico
- Guam
- Islas Vírgenes
- Islas Marianas del Norte
- Samoa Americana