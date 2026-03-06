El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 se realizará el domingo 8 de marzo, cuando la mayoría de estados deberá adelantar su reloj una hora a las 2:00 a.m. locales, mientras que el retorno al horario estándar será el domingo 1 de noviembre, atrasando el reloj una hora. Solo Hawái y la mayor parte de Arizona, además de algunos territorios, no aplican horario de verano.

¿Cuándo comienza el horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo de 2026. De acuerdo con la normativa federal, el cambio siempre se realiza el segundo domingo de marzo.

El ajuste se hace oficialmente a las 2:00 a.m. hora local estándar.

En ese momento, los relojes se mueven hacia adelante a las 3:00 a.m., “spring forward”.

Desde ese día, los atardeceres se vuelven aproximadamente una hora más tarde, con más luz por la tarde.

Calendario clave del cambio al horario de verano 2026

Evento Fecha Detalle principal Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo de 2026 Se adelanta 1 hora, de 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Fin horario de verano (vuelta al estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 Se atrasa 1 hora, de 2:00 a.m. a 1:00 a.m.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj al iniciar el horario de verano?

Al comenzar el horario de verano 2026, la regla general es adelantar el reloj una hora (“spring forward”). Esto significa que, en la práctica, se “pierde” una hora de sueño esa madrugada.

En la mayoría de estados, el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m. se pasa directamente a las 3:00 a.m.

Los relojes analógicos y algunos electrodomésticos deben ajustarse manualmente.

La mayoría de teléfonos móviles, computadoras y dispositivos conectados a internet se actualizan de forma automática, siempre que tengan activado el ajuste de zona horaria.

Ejemplo práctico del ajuste de marzo

Hora real de referencia Antes del cambio Después del cambio Madrugada del 8 de marzo 1:59 a.m. hora estándar 1:59 a.m. (sin cambio aún) 2:00 a.m. hora estándar Pasa a 3:00 a.m. hora de verano

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y qué pasa con el reloj?

El horario de verano 2026 en Estados Unidos termina el domingo 1 de noviembre, cuando se vuelve al horario estándar. En este caso, la regla es atrasar el reloj una hora (“fall back”).

El ajuste se hace a las 2:00 a.m. de la hora de verano, regresando a la 1:00 a.m. de la hora estándar.

Al atrasar el reloj, se gana una hora adicional de sueño esa noche.

Desde entonces, amanecerá aproximadamente una hora más temprano y anochecerá más pronto.

Ejemplo práctico del ajuste de noviembre

Hora real de referencia Antes del cambio Después del cambio Madrugada del 1 de noviembre 1:59 a.m. hora de verano 1:59 a.m. (sin cambio aún) 2:00 a.m. hora de verano Vuelve a 1:00 a.m. hora estándar

¿Todos los estados de EE.UU. cambian al horario de verano?

No todos los estados de Estados Unidos aplican el horario de verano; la gran mayoría sí lo hace, pero existen excepciones claras. Además, varios territorios estadounidenses en el Caribe y el Pacífico tampoco realizan el cambio de hora.

No observan horario de verano: Hawái y casi todo Arizona (excepto la Nación Navajo).

Hawái y casi todo Arizona (excepto la Nación Navajo). Sí observan horario de verano: 48 estados continentales, incluidos California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, entre otros.

48 estados continentales, incluidos California, Texas, Nueva York, Florida, Illinois, entre otros. Territorios sin horario de verano: Puerto Rico, Guam, American Samoa, Islas Vírgenes de EE.UU. y las Islas Marianas del Norte.

Aplicación del horario de verano por estado y territorio

Jurisdicción ¿Aplica horario de verano 2026? Observación clave Hawái No Sin horario de verano todo el año Arizona (excepto Nación Navajo) No Mantiene hora estándar, salvo Navajo Nación Navajo (dentro de AZ, UT, NM) Sí Ajusta igual que el resto del país Puerto Rico, Guam, American Samoa, Islas Vírgenes, Marianas del Norte No Territorios que se mantienen sin DST Resto de estados (California, Texas, Nueva York, etc.) Sí, del 8 de marzo al 1 de noviembre Siguen la pauta federal de DST

¿Cómo saber si en mi estado se atrasa o se adelanta el reloj en 2026?

La referencia más sencilla es recordar que, en los estados que sí aplican horario de verano, en marzo se adelanta el reloj y en noviembre se atrasa. Solo debe verificarse si la jurisdicción se encuentra entre las excepciones que no participan.

Si vives en alguno de los 48 estados continentales, lo más probable es que debas adelantar el reloj el 8 de marzo y atrasarlo el 1 de noviembre.

Si resides en Hawái o en la mayor parte de Arizona (fuera de la Nación Navajo), no deberás realizar ningún cambio por horario de verano.

En territorios como Puerto Rico o Guam, tampoco se realizan ajustes de hora por horario de verano.

Resumen de la regla por tipo de jurisdicción

Tipo de jurisdicción Marzo 8, 2026 (inicio DST) Noviembre 1, 2026 (fin DST) Estados que sí usan horario de verano Se adelanta 1 hora Se atrasa 1 hora Hawái y Arizona (sin Nación Navajo) No cambian No cambian Territorios sin horario de verano No cambian No cambian

¿Qué otros cambios o debates hay sobre el horario de verano en EE.UU.?

Desde 2007, el horario de verano en Estados Unidos se rige por la Ley de Política Energética de 2005, que fijó su inicio el segundo domingo de marzo y su finalización el primer domingo de noviembre. En los últimos años, varios estados han aprobado leyes para establecer un horario de verano permanente, aunque aún requieren autorización federal para implementarse plenamente.

Al menos una veintena de estados han legislado o mostrado apoyo a permanecer en horario de verano de manera permanente, pendiente de aprobación del Congreso.

La discusión se centra en efectos sobre la salud, la seguridad vial y el consumo energético.

Para 2026, sin embargo, el esquema oficial sigue siendo el mismo: cambio en marzo y reversión en noviembre.

Estados con leyes que apoyan horario de verano permanente

Estado (ejemplos) Situación frente al horario de verano permanente Florida, Washington, Oregón, California Han aprobado o impulsado leyes para mantener horario de verano, pendientes de autorización federal

Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Maine, entre otros También han aprobado medidas similares, aún sin cambio efectivo de régimen horario

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo inicia exactamente el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Inicia el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a.m. hora local, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a.m. en la mayoría de estados.

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m. hora de verano, cuando los relojes se atrasan una hora y vuelven a la 1:00 a.m. de horario estándar.

¿Qué estados NO cambian la hora en 2026?

Hawái y casi todo Arizona (excepto la Nación Navajo) no aplican horario de verano, por lo que mantienen la misma hora todo el año.

¿Los territorios de EE.UU. también ajustan el reloj?

No; territorios como Puerto Rico, American Samoa, Guam, Islas Vírgenes de EE.UU. y las Islas Marianas del Norte no observan el horario de verano.

¿Por qué se adelanta el reloj en marzo y se atrasa en noviembre?

La lógica tradicional es aprovechar mejor la luz natural por la tarde en primavera y verano, y recuperar más luz matutina en otoño e invierno, siguiendo el patrón “spring forward, fall back”.