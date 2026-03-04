El cambio de hora en Washington 2026 ya empieza a generar conversación entre residentes, trabajadores federales y estudiantes. Cada año, cuando se acerca marzo, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo hay que adelantar el reloj? Para muchos, el horario de verano significa más luz al salir de la oficina y tardes más largas para disfrutar al aire libre. Para otros, representa una pequeña batalla contra el sueño durante los primeros días.
En la capital del país y sus alrededores, el ajuste horario tiene un impacto especial. Washington no solo concentra actividad política y administrativa, sino también una intensa dinámica laboral y turística. El cambio al Daylight Saving Time (DST) influye en agendas oficiales, horarios escolares, transporte público y hasta en la planificación de eventos internacionales.
📅 ¿Cuándo cambia la hora en Washington en 2026?
El horario de verano en Washington comenzará el domingo 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Esto significa que esa madrugada se pierde una hora de descanso.
Washington se rige por la zona horaria del Este (Eastern Time), por lo que tras el cambio pasará oficialmente a Eastern Daylight Time (EDT). El horario de verano se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se retrasarán nuevamente una hora para regresar al horario estándar.
🏙️ Ciudades donde se adelanta el reloj en el área de Washington
El cambio de hora aplica en todo el Distrito de Columbia y en los estados vecinos que comparten la misma zona horaria. Estas son algunas de las principales ciudades donde se adelanta el reloj el 8 de marzo de 2026:
- Washington, D.C.
- Arlington, Virginia
- Alexandria, Virginia
- Fairfax, Virginia
- Bethesda, Maryland
- Silver Spring, Maryland
- Rockville, Maryland
- Baltimore, Maryland
- Richmond, Virginia
- Norfolk, Virginia
📌 En general, la mayoría de los estados de EE. UU. observan el horario de verano, incluyendo el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, por lo que no existen excepciones en esta región.
⚠️ ¿Cómo afecta el cambio de hora en Washington?
El paso al horario de verano puede tener varios efectos en la vida cotidiana:
- Pérdida de una hora de sueño: Puede generar cansancio temporal o dificultad para despertarse los primeros días.
- Ajuste del reloj biológico: El cuerpo necesita tiempo para adaptarse al nuevo horario.
- Más luz por la tarde: Favorece actividades al aire libre, turismo y vida social después del trabajo.
- Impacto en oficinas y organismos federales: La sincronización con otras zonas horarias puede alterar reuniones y comunicaciones internacionales.
- Cambios en transporte y vuelos: Es importante verificar horarios en viajes programados durante ese fin de semana.
- Actualización automática de dispositivos: La mayoría de teléfonos y computadoras cambian solos, pero relojes manuales deben ajustarse.