El cambio de hora en Washington 2026 ya empieza a generar conversación entre residentes, trabajadores federales y estudiantes. Cada año, cuando se acerca marzo, la pregunta vuelve a repetirse: ¿cuándo hay que adelantar el reloj? Para muchos, el horario de verano significa más luz al salir de la oficina y tardes más largas para disfrutar al aire libre. Para otros, representa una pequeña batalla contra el sueño durante los primeros días.

En la capital del país y sus alrededores, el ajuste horario tiene un impacto especial. Washington no solo concentra actividad política y administrativa, sino también una intensa dinámica laboral y turística. El cambio al Daylight Saving Time (DST) influye en agendas oficiales, horarios escolares, transporte público y hasta en la planificación de eventos internacionales.

📅 ¿Cuándo cambia la hora en Washington en 2026?

El horario de verano en Washington comenzará el domingo 8 de marzo de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Esto significa que esa madrugada se pierde una hora de descanso.

Washington se rige por la zona horaria del Este (Eastern Time), por lo que tras el cambio pasará oficialmente a Eastern Daylight Time (EDT). El horario de verano se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se retrasarán nuevamente una hora para regresar al horario estándar.

🏙️ Ciudades donde se adelanta el reloj en el área de Washington

El cambio de hora aplica en todo el Distrito de Columbia y en los estados vecinos que comparten la misma zona horaria. Estas son algunas de las principales ciudades donde se adelanta el reloj el 8 de marzo de 2026:

Washington, D.C.

Arlington, Virginia

Alexandria, Virginia

Fairfax, Virginia

Bethesda, Maryland

Silver Spring, Maryland

Rockville, Maryland

Baltimore, Maryland

Richmond, Virginia

Norfolk, Virginia

📌 En general, la mayoría de los estados de EE. UU. observan el horario de verano, incluyendo el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia, por lo que no existen excepciones en esta región.

⚠️ ¿Cómo afecta el cambio de hora en Washington?

El paso al horario de verano puede tener varios efectos en la vida cotidiana:

Pérdida de una hora de sueño : Puede generar cansancio temporal o dificultad para despertarse los primeros días.

: Puede generar cansancio temporal o dificultad para despertarse los primeros días. Ajuste del reloj biológico : El cuerpo necesita tiempo para adaptarse al nuevo horario.

: El cuerpo necesita tiempo para adaptarse al nuevo horario. Más luz por la tarde : Favorece actividades al aire libre, turismo y vida social después del trabajo.

: Favorece actividades al aire libre, turismo y vida social después del trabajo. Impacto en oficinas y organismos federales : La sincronización con otras zonas horarias puede alterar reuniones y comunicaciones internacionales.

: La sincronización con otras zonas horarias puede alterar reuniones y comunicaciones internacionales. Cambios en transporte y vuelos : Es importante verificar horarios en viajes programados durante ese fin de semana.

: Es importante verificar horarios en viajes programados durante ese fin de semana. Actualización automática de dispositivos: La mayoría de teléfonos y computadoras cambian solos, pero relojes manuales deben ajustarse.