La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos marca un nuevo giro en las políticas migratorias y podría cambiar la forma en que miles de personas buscan protección en el país. El máximo tribunal dio luz verde para que la administración de Donald Trump reactive una política que permite restringir el acceso al proceso de asilo en la frontera con México, una medida que, de aplicarse nuevamente, obligaría a muchos migrantes a permanecer fuera de territorio estadounidense mientras esperan una oportunidad para presentar su caso. Especialistas advierten que este escenario genera incertidumbre para quienes planean solicitar asilo y recomiendan informarse antes de intentar llegar a un puerto de entrada, ya que las reglas podrían endurecerse de manera significativa.

¿Qué cambia con la decisión de la Corte Suprema?

La Corte Suprema resolvió, por una votación de 6 a 3, levantar el bloqueo impuesto por un tribunal inferior y permitir que la administración Trump reactive una política migratoria utilizada durante el gobierno de Barack Obama y el primer mandato de Donald Trump.

En la práctica, esta decisión abre la puerta para limitar el número de personas que pueden solicitar asilo diariamente en la frontera entre Estados Unidos y México, una medida que en el pasado provocó largas esperas para miles de migrantes.

La decisión de la Corte Suprema cambia el panorama del asilo para quienes arriben a la frontera sur de EE.UU. | Crédito: AFP

Además, el fallo establece que los extranjeros solo podrán solicitar asilo una vez que hayan ingresado físicamente a territorio estadounidense, lo que modifica el procedimiento para quienes llegan a la frontera con la intención de pedir protección.

Aspecto Qué significa Decisión de la Corte Suprema Permite reactivar una política que limita el acceso al asilo en la frontera. Quiénes se verían afectados Migrantes que llegan a la frontera sur para solicitar asilo. Posible consecuencia Muchas personas podrían tener que esperar fuera de Estados Unidos antes de iniciar el proceso. Estado actual El gobierno aún no ha explicado cómo implementará la medida. Recomendación Buscar asesoría legal antes de intentar cruzar la frontera.

¿Qué pasará con quienes lleguen a la frontera sur?

El abogado de inmigración Haim Vásquez señaló en N+ Univision que el fallo representa un cambio importante en la forma en que las autoridades podrían manejar las solicitudes de asilo.

“Bueno. Esto es un cambio radical ya que ahora la Administración tiene la autoridad de rechazar esa entrada al país y por consiguiente quedaría la discreción de números para determinar si la persona pudiera entrar a pedir el asilo o tuviera que quedarse afuera de manera indefinida”, explicó Vásquez.

Según el especialista, si el gobierno decide volver a implementar esta política, los migrantes podrían enfrentarse nuevamente a rechazos inmediatos en los puertos de entrada.

“Bueno, claramente el día de hoy todavía no tenemos información del gobierno. Ellos no han explicado si van a implementar esta medida de nuevo, pero si llegara a ser implementada podría haber un rechazo directo como lo habíamos visto anteriormente”, indicó.

Las personas que lleguen a la frontera sur de EE.UU. deberán estar atentas a los cambios en el proceso de asilo. | Crédito: ALLISON DINNER / AFP / ALLISON DINNER / AFP

¿Qué recomienda el experto a quienes buscan asilo?

Ante la incertidumbre sobre cómo aplicará el gobierno la decisión de la Corte Suprema, el abogado hizo un llamado a actuar con cautela.

“Es importante informarse el día de hoy con estos cambios en la Corte Suprema; un intento de cruce de frontera podría ser peor”, advirtió.

El especialista recomienda que quienes estén considerando solicitar asilo consulten con un abogado de inmigración o con organizaciones especializadas antes de viajar hacia la frontera, ya que las políticas migratorias podrían modificarse en cualquier momento.

Una medida que genera posiciones encontradas

La política cuya reactivación autorizó la Corte Suprema fue utilizada durante administraciones anteriores para limitar el número de solicitudes de asilo procesadas cada día.

Mientras la administración Trump ha sostenido que esta herramienta es necesaria para controlar el incremento de migrantes en la frontera, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que anteriormente provocó una crisis humanitaria, debido a que miles de personas quedaron varadas durante meses en campamentos improvisados e inseguros mientras esperaban una oportunidad para presentar su solicitud.

Por ahora, esa política aún no ha sido restablecida oficialmente, pero el fallo judicial elimina uno de los principales obstáculos legales para que la administración pueda volver a ponerla en marcha si así lo decide.

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