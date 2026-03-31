El Puente de Brooklyn no solo es uno de los íconos más reconocibles de Nueva York, también es una arteria vital para miles de personas que lo cruzan a diario: turistas que vienen por su primera selfie con el skyline, neoyorquinos que lo usan a diario para ir del trabajo a casa, repartidores en bici, familias que salen a pasear un domingo soleado e incluso muchos hispanos de Brooklyn, Queens y el Alto Manhattan que lo incorporan a su rutina como si fuera una avenida más del barrio. Si alguna vez has caminado o pedaleado por ahí sabes que la experiencia puede ser tan impresionante como caótica, sobre todo en horas pico o en plena temporada turística, cuando se mezclan los grupos guiados, los ciclistas apurados y la gente que se detiene en medio del paso para tomar fotos.

Por eso, cuando las autoridades de la ciudad anuncian cambios en su acceso, vale la pena prestar atención, especialmente si vives, trabajas o te mueves a diario entre Brooklyn y Manhattan. Esta vez, el rediseño apunta directamente a uno de los problemas más comentados: la convivencia entre peatones y ciclistas en los ingresos del lado de Manhattan, un punto donde muchos neoyorquinos —incluyendo residentes latinos del Lower East Side, del Bronx o de Jackson Heights que usan el puente para recreación o ejercicio— ya venían reportando situaciones de riesgo y roces constantes.

El Puente de Brooklyn es una de las construcciones más reconocidas de Nueva York (Foto: AFP) / ED JONES

UN CAMBIO CLAVE DESDE LA PRIMAVERA

El alcalde Zohran Mamdani confirmó que a partir de esta primavera se implementará un nuevo diseño en el acceso al puente del lado de Manhattan. La idea es bastante clara: ordenar el flujo y reducir riesgos para quienes caminan, pedalean o se movilizan a diario por esa zona.

En concreto, se construirá un carril exclusivo para bicicletas a lo largo de Centre Street, lo que permitirá separar completamente a ciclistas y peatones en los accesos. Si lo piensas, es un ajuste lógico considerando cuánto ha crecido el uso del puente en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, cuando muchos neoyorquinos —incluida gran parte de la comunidad hispana— empezaron a usar más la bicicleta como alternativa al subway o al auto.

¿POR QUÉ ERA NECESARIO ESTE REDISEÑO?

Hoy en día, el principal problema es que todos comparten el mismo espacio al entrar y salir del puente. Eso genera:

Cruces constantes entre peatones y bicicletas.

Momentos de tensión y posibles accidentes.

Congestión, especialmente en verano y fines de semana largos.

Según el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), la situación ya no es sostenible, sobre todo con el aumento del turismo, los trabajadores que se mueven entre boroughs y la expansión de la movilidad urbana en bicicleta.

UN CRECIMIENTO QUE LO EXPLICA TODO

Para entender la magnitud del cambio, hay que mirar los números más recientes de uso del puente:

Uso del Puente de Brooklyn (datos recientes):

Más de 5.600 ciclistas diarios en 2026.

Cerca de 30.000 peatones cada día.

En 2021, había apenas 2.600 ciclistas diarios.

Es decir, el tráfico de bicicletas se ha más que duplicado en pocos años. Y eso, inevitablemente, exige una mejor organización del espacio, tanto para quienes solo quieren cruzar tranquilamente como para quienes usan el puente a diario como ruta de trabajo, delivery o entrenamiento.

¿QUÉ CAMBIOS CONCRETOS VEREMOS?

Aquí te lo resumo de forma clara para que sepas qué esperar si planeas cruzar el Puente de Brooklyn en los próximos meses:

Principales modificaciones:

Creación de un carril exclusivo para bicicletas en Centre Street.

Separación total entre peatones y ciclistas en los accesos del lado de Manhattan.

Ampliación de uno de los pasos peatonales (el ancho se duplicará).

Mejora en la circulación y reducción de conflictos en puntos críticos.

La apuesta de la ciudad es sencilla: menos mezcla, más orden. En la práctica, esto debería traducirse en menos sustos para quienes caminan con niños, carritos de bebé o adultos mayores, y en trayectos más fluidos para quienes usan la bici para ir del trabajo en Downtown Manhattan a casa en Brooklyn, algo muy común entre trabajadores hispanos de servicios, construcción y delivery.

PENSANDO EN LO QUE VIENE

Hay otro factor importante detrás de esta decisión. La ciudad se está preparando para eventos de gran escala, como la Copa Mundial de la FIFA, que atraerá a millones de visitantes a Estados Unidos y, por supuesto, también a Nueva York, donde muchos de esos turistas pasarán por el Puente de Brooklyn casi como visita obligada, igual que por Times Square o Central Park.

En palabras del propio alcalde, la idea es que cualquier persona —ya sea que camine, pedalee o conduzca— pueda cruzar el puente “con facilidad y sin miedo”. Y, siendo honestos, eso es algo que hoy todavía no está garantizado en los accesos, especialmente en horas pico, cuando se mezclan residentes, commuters y turistas que no conocen bien por dónde deben ir.

Se cree que, con estos cambios, mejore la experiencia de los peatones en el Brooklyn Bridge (Foto: AFP) / SPENCER PLATT

PARTE DE UN PLAN MÁS AMPLIO

Este rediseño no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia mayor de movilidad urbana en Nueva York, que busca adaptar la ciudad a un uso más intensivo de la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie.

Por ejemplo:

Se están ampliando aceras y carriles bici en la Novena Avenida.

Se busca mejorar los carriles exclusivos para autobuses, clave para barrios de mayoría latina en Manhattan, el Bronx, Queens y Brooklyn.

Se prioriza la seguridad vial en zonas de alto tránsito y con historial de accidentes.

Todo apunta a una ciudad más preparada para el futuro, donde moverse sea más eficiente y seguro. Y, en la práctica, esto impacta directamente en la vida diaria de miles de hispanos que dependen del transporte público, de la bici o de caminar para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o simplemente disfrutar un paseo de fin de semana por el waterfront de Brooklyn o por el Downtown de Manhattan.

En resumen, lo que viene para el acceso al Puente de Brooklyn no es solo un cambio estético, sino una respuesta directa a cómo ha evolucionado la ciudad y a cómo se mueven hoy quienes la habitan. Y si alguna vez has tenido que esquivar bicicletas o multitudes al salir del puente —quizás volviendo de Brooklyn Heights, Dumbo o de una tarde de fotos con amigos— probablemente coincidas en que ya era momento de hacer algo al respecto.

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