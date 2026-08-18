El cambio al horario de invierno 2026 en California está previsto para el domingo 1 de noviembre. En Los Ángeles, San Diego y el resto del estado que observa el horario de verano, los relojes deberán atrasarse una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. La regla continúa vigente pese a las propuestas para modificar el sistema.

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en California en 2026?

El próximo ajuste de horario en California será el domingo 1 de noviembre de 2026. Cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m., deberá retroceder una hora y volver a marcar la 1:00 a. m.

La legislación federal establece que el horario de verano termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre. El registro de cambios horarios de California para 2026 confirma que el estado pasará del horario de verano al horario estándar en esa fecha.

Datos claves ¿Cuándo es el cambio de horario en California? Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué hacer Atrasar 1 hora De 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m. Después del cambio Horario estándar Zona horaria Pacific Time Los Ángeles Pacific Time San Diego Pacific Time

Por tanto, la respuesta para noviembre es directa: en California se atrasa una hora el reloj.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en California en noviembre?

Se atrasa una hora.

El cambio de noviembre marca el final del Daylight Saving Time y el regreso al horario estándar. En California, la transición será de Pacific Daylight Time (PDT) a Pacific Standard Time (PST).

La secuencia será:

Antes del cambio: PDT (UTC-7) .

. A las 2:00 a. m.: termina el horario de verano.

El reloj retrocede una hora.

Vuelve a marcar las 1:00 a. m.

Después del ajuste: PST (UTC-8).

La madrugada tendrá una hora repetida porque el reloj regresará de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. El cambio está confirmado tanto para California como para ciudades como Los Ángeles y San Diego.

¿Los Ángeles y San Diego ajustan el reloj el mismo día?

Sí. Los Ángeles y San Diego utilizan Pacific Time, por lo que ambas ciudades realizarán el ajuste el domingo 1 de noviembre de 2026.

Ciudad Zona horaria Antes del cambio Después del cambio Los Ángeles Pacific Time PDT (UTC-7) PST (UTC-8) San Diego Pacific Time PDT (UTC-7) PST (UTC-8)

En ambas ciudades, el reloj retrocederá de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m..

California, a diferencia de estados como Florida o Texas, no tiene dos husos horarios dentro de su territorio. Todo el estado utiliza Pacific Time.

¿Qué ocurrió realmente con la Proposición 7 de California?

La Proposición 7, aprobada por los votantes de California en noviembre de 2018, no eliminó automáticamente el cambio de horario.

La medida estableció el marco estatal para el horario estándar y mantuvo el cambio al horario de verano en marzo y su finalización en noviembre. También permitió que la Legislatura pudiera modificar esas disposiciones con una mayoría de dos tercios, siempre de acuerdo con la legislación federal; además, contempló la posibilidad de un horario de verano permanente si el Gobierno federal llegaba a autorizarlo.

Por eso, la Proposición 7 no significa que California haya dejado de cambiar los relojes.

La regla práctica continúa siendo la misma: mientras California observe el horario de verano bajo el marco vigente, el cambio debe realizarse en las fechas federales establecidas.

¿Puede California eliminar por su cuenta el cambio de horario?

California tiene capacidad para modificar su normativa estatal, pero existe un límite importante: no puede simplemente establecer un horario de verano permanente al margen de la legislación federal vigente.

El U.S. Department of Transportation señala que los estados pueden optar por no observar el horario de verano mediante una ley estatal, pero no tienen autoridad para adoptar unilateralmente un horario de verano permanente. Si un estado observa el DST, debe respetar las fechas federales establecidas.

Esto explica por qué la situación de California no puede analizarse solamente a partir de la Proposición 7.

¿Hay proyectos en California para cambiar el horario en 2026?

Sí. El debate estatal continúa.

Uno de los proyectos recientes es SB 1197, presentado en febrero de 2026 por el senador Brian Jones y otros legisladores. La iniciativa busca establecer el horario estándar permanente en California. Según el registro oficial de la Legislatura estatal, al momento de la consulta figuraba como proyecto activo y pendiente de asignación a comité.

El proyecto plantea que California y sus subdivisiones políticas observen durante todo el año el Pacific Standard Time y queden exentas de las disposiciones federales que establecen el adelanto de una hora.

Sin embargo, SB 1197 es un proyecto, no una ley vigente.

Además, otro proyecto anterior, SB 51, que también buscaba establecer el horario estándar permanente, aparece en el registro de la Legislatura como “Senate - Died - Appropriations”, por lo que no debe presentarse como una norma actualmente vigente.

Propuesta Qué buscaba Situación SB 1197 Horario estándar permanente Proyecto activo, pendiente de referral SB 51 Horario estándar permanente Murió en Appropriations Proposición 7 Marco estatal sobre el horario Vigente como parte del marco legal estatal

Por ahora, ninguna de estas iniciativas elimina el ajuste previsto para noviembre de 2026.

¿Podría California tener un horario permanente?

Es una posibilidad que forma parte del debate legislativo, pero no es la situación actual.

Existen dos caminos que han aparecido en las propuestas: mantener permanentemente el horario estándar o establecer permanentemente el horario de verano si la legislación federal lo permite.

La normativa estatal derivada de la Proposición 7 contempla la posibilidad de aplicar el horario de verano durante todo el año si una futura autorización federal lo permite.

Al mismo tiempo, proyectos como SB 1197 plantean el camino contrario: mantener durante todo el año el horario estándar.

Por eso, no sería correcto afirmar que California ya decidió qué sistema tendrá permanentemente.

¿Qué está pasando con el cambio de horario a nivel federal?

El debate no se limita a California.

El H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025, busca establecer el horario de verano de forma permanente a nivel federal. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026 por 308 votos contra 117.

El proyecto pasó después al Senado. El registro oficial de GovInfo indica que el 15 de julio de 2026 fue recibido, leído dos veces y remitido al Committee on Commerce, Science, and Transportation.

Por tanto, al 18 de agosto de 2026:

Estado del H.R. 139 Situación Proyecto presentado Sí Aprobado por la Cámara Sí Votación 308-117 Recibido por el Senado Sí Remitido a comité Sí Aprobado por el Senado No Convertido en ley No Eliminó el cambio de noviembre No

La aprobación en la Cámara no modificó por sí sola la fecha del cambio de noviembre.

Mientras el proceso federal no produzca una nueva ley vigente, California debe continuar aplicando el calendario establecido.

¿Podría ser noviembre de 2026 el último cambio de horario en California?

Todavía no se puede afirmar.

La posibilidad existe porque tanto California como el Congreso tienen propuestas relacionadas con la eliminación de los cambios estacionales, pero ninguna de esas iniciativas ha cambiado la regla vigente para noviembre de 2026.

La situación actual puede resumirse así:

California sigue observando el cambio de horario.

La Proposición 7 no eliminó el ajuste.

SB 1197 propone horario estándar permanente, pero no es ley.

H.R. 139 propone horario de verano permanente y fue aprobado por la Cámara.

H.R. 139 todavía no se ha convertido en ley federal.

Por eso, el 1 de noviembre de 2026 continúa siendo la fecha de referencia para atrasar el reloj en California.

¿Los celulares y computadoras ajustan automáticamente la hora?

Los dispositivos modernos suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen correctamente configuradas la fecha, la hora y la zona horaria.

Pero la actualización depende del equipo y de su configuración.

Puede intervenir:

sistema operativo;

zona horaria seleccionada;

conexión de red;

configuración automática de fecha y hora;

base de datos de zonas horarias;

fabricante u operador.

Los relojes analógicos y otros dispositivos sin actualización automática deberán ajustarse manualmente.

También conviene comprobar relojes de vehículos, despertadores, sistemas de alarma y otros equipos que puedan conservar una configuración independiente.

¿Qué deben hacer los habitantes de California el 1 de noviembre?

Para quienes viven en California y utilizan un dispositivo que no cambia automáticamente la hora, el procedimiento es sencillo:

Atrasar el reloj una hora.

Pasar de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Comprobar la configuración de zona horaria en teléfonos y computadoras.

Revisar relojes de vehículos y otros equipos que requieran ajuste manual.

Verificar alarmas y actividades programadas durante la madrugada.

Después del cambio, California pasará de PDT a PST, por lo que el estado tendrá una hora menos respecto de UTC que durante el horario de verano.

¿Qué hay que recordar sobre el cambio de horario en California 2026?

La regla para noviembre es clara: California atrasará una hora sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026.

Los principales puntos son:

California utiliza Pacific Time en todo su territorio.

en todo su territorio. Los Ángeles y San Diego realizan el ajuste el mismo día.

El reloj pasa de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

La Proposición 7 no eliminó el cambio de horario.

SB 1197 propone horario estándar permanente, pero todavía no es ley.

H.R. 139 busca horario de verano permanente a nivel federal, pero tampoco es ley.

El calendario del 1 de noviembre sigue vigente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en California en 2026?

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retroceder una hora hasta la 1:00 a. m.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en California?

Se atrasa una hora. El estado pasa del horario de verano al horario estándar.

¿Los Ángeles y San Diego cambian la hora el mismo día?

Sí. Ambas ciudades utilizan Pacific Time y realizarán el ajuste el 1 de noviembre de 2026.

¿La Proposición 7 eliminó el cambio de horario?

No. La Proposición 7 estableció un marco estatal que mantiene el cambio estacional y permite determinadas modificaciones legislativas bajo las condiciones previstas por la normativa federal.

¿California eliminará el cambio de horario en 2026?

No está confirmado. Existe SB 1197, que propone establecer el horario estándar permanente, pero continúa como proyecto legislativo.

¿Será noviembre de 2026 el último cambio de hora?

No está confirmado. El proyecto federal H.R. 139 fue aprobado por la Cámara, pero al 18 de agosto de 2026 todavía no se había convertido en ley.

Fuentes oficiales consultadas

U.S. Department of Transportation: marco federal de zonas horarias y reglas del Daylight Saving Time.

marco federal de zonas horarias y reglas del Daylight Saving Time. California Legislative Information: marco estatal derivado de la Proposición 7 y legislación sobre horario estándar y horario de verano.

marco estatal derivado de la Proposición 7 y legislación sobre horario estándar y horario de verano. California Legislature — SB 1197: proyecto de 2026 sobre horario estándar permanente y su estado legislativo.

proyecto de 2026 sobre horario estándar permanente y su estado legislativo. California Legislature — SB 51: proyecto anterior sobre horario estándar permanente, actualmente muerto en Appropriations.

proyecto anterior sobre horario estándar permanente, actualmente muerto en Appropriations. Office of the Clerk of the U.S. House: votación del H.R. 139 del 14 de julio de 2026.

votación del H.R. 139 del 14 de julio de 2026. GovInfo: estado de H.R. 139 tras su remisión al Senado el 15 de julio de 2026.

estado de H.R. 139 tras su remisión al Senado el 15 de julio de 2026. Registros de cambios horarios de California, Los Ángeles y San Diego: fechas del ajuste de 2026.