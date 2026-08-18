El cambio al horario de invierno 2026 en Florida volverá a modificar la hora oficial del estado durante la madrugada de noviembre. La regla federal mantiene el ajuste estacional para las zonas que observan el Daylight Saving Time (DST), mientras Florida conserva una legislación propia que busca mantener el horario de verano durante todo el año si el Congreso cambia la ley federal.

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en Florida en 2026?

El próximo ajuste de horario en Florida está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. en las zonas del estado que observan el horario de verano.

La fecha responde a la legislación federal, que establece que el período de horario de verano termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre. Florida figura entre los estados que observan el DST en 2026.

Dato Florida 2026 Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué hacer Atrasar 1 hora De 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m. Qué comienza Horario estándar ¿Florida cambia actualmente? Sí Próximo cambio previsto 1 de noviembre de 2026

Por tanto, si la pregunta es “¿se atrasa o se adelanta el reloj en Florida?”, la respuesta para noviembre de 2026 es clara: se atrasa una hora.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en Florida en noviembre?

Se atrasa una hora.

El cambio de noviembre marca el final del horario de verano. Cuando el reloj local llega a las 2:00 a. m., vuelve a la 1:00 a. m., por lo que esa madrugada tiene una hora adicional.

La secuencia es:

Antes del cambio: horario de verano (DST) .

. A las 2:00 a. m.: termina el horario de verano.

El reloj retrocede una hora.

Vuelve a marcar la 1:00 a. m.

Comienza el horario estándar correspondiente a cada zona.

No debe confundirse este ajuste con el cambio de marzo, cuando los relojes avanzan una hora para comenzar el horario de verano.

¿Por qué Florida tiene dos husos horarios?

Florida no funciona bajo una única hora en todo su territorio. El estado se extiende por Eastern Time y Central Time, una particularidad que debe tenerse en cuenta al hablar del cambio de horario.

La mayor parte de Florida utiliza Eastern Time, donde se encuentran ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Tallahassee. Una franja del noroeste del estado utiliza Central Time.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos reconoce Eastern y Central entre las zonas horarias oficiales bajo el sistema federal de observancia uniforme.

Zona horaria Referencias en Florida Ajuste de noviembre Eastern Time Miami, Orlando, Tampa, Tallahassee Atrasar 1 hora Central Time Parte del noroeste de Florida Atrasar 1 hora

La diferencia entre ambas zonas no cambia la fecha del ajuste. Las dos realizan el cambio el 1 de noviembre de 2026, aunque mantienen una diferencia de una hora entre sí.

¿Miami y Orlando deben ajustar el reloj al mismo tiempo?

Sí. Miami y Orlando utilizan Eastern Time, por lo que sus relojes se ajustan bajo la misma regla y en la misma fecha.

En ambas ciudades, el domingo 1 de noviembre de 2026 el reloj deberá pasar de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. cuando termine el horario de verano.

La situación es distinta en las comunidades del noroeste de Florida que utilizan Central Time: allí también se atrasa una hora, pero el reloj mantiene su diferencia habitual con respecto a Miami y Orlando.

¿Qué dice la ley de Florida sobre el horario de verano permanente?

Florida aprobó en 2018 la Sunshine Protection Act, una norma estatal que expresa la intención de mantener el horario de verano durante todo el año si el Congreso modifica la legislación federal para autorizarlo.

El punto importante es la condición establecida por la propia norma estatal: Florida no puede convertir por sí sola el horario de verano en permanente bajo el marco federal actual.

La ley federal permite a los estados optar por no observar el horario de verano y permanecer durante todo el año en su horario estándar, pero no les permite establecer unilateralmente el horario de verano permanente.

Por eso, la Sunshine Protection Act de Florida no significa que el estado haya eliminado el cambio de noviembre.

¿Podría Florida dejar de atrasar el reloj en 2026?

Existe un debate federal que podría cambiar el sistema, pero no existe actualmente una ley que haya eliminado el ajuste de noviembre de 2026.

El proyecto H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025, busca hacer permanente el horario de verano. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa el 14 de julio de 2026 por 308 votos contra 117.

Sin embargo, el proyecto todavía no se convirtió en ley. El registro oficial de GovInfo indica que el 15 de julio de 2026 fue recibido en el Senado, leído dos veces y remitido al Committee on Commerce, Science, and Transportation.

Situación del H.R. 139 Estado al 18 de agosto de 2026 Presentado Sí Aprobado por la Cámara Sí Votación 308-117 Llegó al Senado Sí Remitido a comité del Senado Sí Aprobado por el Senado No Convertido en ley No Eliminó el cambio del 1 de noviembre No

Por ahora, Florida debe seguir tomando como referencia el calendario federal vigente.

¿Qué pasaría con Florida si se aprueba un horario permanente?

La legislación estatal ya contempla ese escenario.

La Sunshine Protection Act establece que, si el Congreso modifica la ley federal para permitir que los estados mantengan el horario de verano durante todo el año, la intención de la Legislatura de Florida es que el horario de verano se convierta en el horario estándar permanente de todo el estado y sus subdivisiones políticas.

Eso explica por qué Florida aparece con frecuencia en el debate nacional sobre el futuro del cambio de hora.

Pero hay que distinguir dos situaciones:

Ley estatal vigente: Florida expresa su intención de adoptar el horario de verano permanente si el Congreso lo autoriza.

Florida expresa su intención de adoptar el horario de verano permanente si el Congreso lo autoriza. Ley federal vigente: el cambio estacional continúa y Florida debe atrasar el reloj en noviembre.

La segunda es la que determina lo que ocurre actualmente.

¿Qué diferencia hay entre el cambio de horario y el inicio del invierno?

El cambio de noviembre no significa que ese mismo día comience el invierno.

El ajuste de los relojes está determinado por la legislación federal sobre el Daylight Saving Time. El invierno astronómico comienza posteriormente, con el solsticio de diciembre.

Por eso, para Florida conviene separar ambos conceptos:

Concepto Fecha en 2026 Fin del horario de verano 1 de noviembre Ajuste del reloj Atrasar 1 hora Inicio del invierno meteorológico 1 de diciembre Inicio del invierno astronómico 21 de diciembre

El término “horario de invierno” puede aparecer en las búsquedas de los usuarios, pero técnicamente el cambio de noviembre corresponde al regreso al horario estándar.

¿Los celulares cambian automáticamente la hora en Florida?

Los teléfonos y otros dispositivos modernos pueden realizar el ajuste automáticamente si tienen correctamente configuradas la fecha, la hora y la zona horaria.

Sin embargo, la actualización no debe darse por garantizada en todos los equipos. Puede depender del sistema operativo, la configuración del dispositivo, la zona horaria seleccionada, la conexión de red y las reglas horarias incorporadas en su software.

Antes del cambio conviene revisar:

teléfonos y tabletas;

computadoras;

relojes inteligentes;

vehículos;

relojes digitales;

relojes analógicos;

sistemas de alarma;

calendarios y reservas.

Los relojes que no se actualizan automáticamente deberán atrasarse manualmente una hora.

¿Qué deben hacer los habitantes de Florida la noche del cambio?

Para quienes se encuentren en una zona de Florida que observa el horario de verano, el ajuste es sencillo:

Atrasar el reloj una hora.

Comprobar que teléfonos y computadoras tengan la zona horaria correcta.

Revisar manualmente los relojes que no tengan actualización automática.

Verificar alarmas o actividades programadas durante la madrugada.

Tener en cuenta que el cambio se produce cuando el horario local llega a las 2:00 a. m.

El resultado será una hora adicional durante esa madrugada porque la franja comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. vuelve a ocurrir.

¿Podría ser este el último cambio de horario en Florida?

Todavía no se puede afirmar.

Florida tiene una legislación estatal favorable al horario de verano permanente, pero su aplicación depende de una autorización federal que todavía no existe.

El Congreso sí dio un paso relevante en 2026 al aprobar H.R. 139 en la Cámara, pero el proyecto permanece pendiente en el Senado.

Mientras esa situación no cambie, el ajuste del 1 de noviembre de 2026 sigue vigente.

¿Qué hay que recordar sobre el cambio de horario en Florida?

La regla práctica para noviembre es sencilla: Florida atrasa una hora el reloj en las zonas que observan el horario de verano.

Los puntos principales son:

El ajuste está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026 .

. A las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

Miami y Orlando están en Eastern Time.

Parte del noroeste de Florida utiliza Central Time.

La Sunshine Protection Act estatal no eliminó por sí sola el cambio de horario.

H.R. 139 fue aprobado por la Cámara, pero todavía no es ley .

. El calendario federal vigente continúa determinando el ajuste de noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en Florida en 2026?

El ajuste está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. En las zonas que observan el DST, los relojes deberán atrasarse una hora a las 2:00 a. m.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Florida?

Se atrasa una hora. Las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m. cuando termine el horario de verano.

¿Miami y Orlando tienen el mismo horario?

Sí. Ambas ciudades utilizan Eastern Time y realizan el ajuste de noviembre bajo la misma regla.

¿Todo Florida tiene el mismo huso horario?

No. La mayor parte del estado utiliza Eastern Time, pero una parte del noroeste de Florida utiliza Central Time.

¿Florida eliminó el cambio de horario?

No. La Sunshine Protection Act de Florida establece la intención de adoptar el horario de verano permanente si el Congreso modifica la legislación federal para autorizarlo.

¿Será noviembre de 2026 el último cambio de hora en Florida?

No está confirmado. H.R. 139 fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero al 18 de agosto de 2026 todavía estaba pendiente en el Senado.

Fuentes oficiales consultadas

U.S. Code, 15 U.S.C. §260a: establece el período federal del horario de verano y las condiciones para las excepciones estatales.

establece el período federal del horario de verano y las condiciones para las excepciones estatales. U.S. Department of Transportation: explica el sistema federal de zonas horarias y la Uniform Time Act.

explica el sistema federal de zonas horarias y la Uniform Time Act. Florida Statutes, F.S. 1.025: texto vigente de la Sunshine Protection Act de Florida.

texto vigente de la Sunshine Protection Act de Florida. Office of the Clerk of the U.S. House: votación de H.R. 139 del 14 de julio de 2026.

votación de H.R. 139 del 14 de julio de 2026. U.S. Government Publishing Office: estado de H.R. 139 después de su remisión al Senado el 15 de julio de 2026.