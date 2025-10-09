California, el estado de la innovación y la vanguardia, se alinea cada año con la tradición federal del Daylight Saving Time (DST), o horario de verano. A pesar de los constantes debates locales y las iniciativas para eliminar este ajuste, la regla sigue vigente durante más de dos décadas. A continuación, te confirmo cuál es la fecha para despedirnos del DST en 2025 está marcada en el calendario.

La pregunta que resuena en San Diego, Los Ángeles y San Francisco es: ¿Cuándo recuperamos esa hora perdida en marzo? La respuesta es clara y uniforme para todo el estado dorado.

La hora exacta del “Fall Back” en California

El fin del horario de verano y el regreso al horario estándar, conocido coloquialmente como el “Fall Back” (caída hacia atrás), ocurrirá de manera simultánea en todo California, el cual opera bajo la Zona Horaria del Pacífico (PST).

La fecha exacta, determinada por la ley federal que establece el fin del DST el primer domingo de noviembre, es:

Domingo, 2 de noviembre de 2025

El reloj se ajustará a las 2:00 a.m. (hora local). En ese instante, los californianos deberán atrasar sus relojes una hora, marcando de nuevo la 1:00 a.m.

Este cambio oficial de la hora del Pacífico (PDT) a la Hora Estándar del Pacífico (PST) significa que ese domingo tendrá 25 horas. Disfrutarás de una hora extra para dormir, para ese desayuno tranquilo o simplemente para disfrutar del silencio. El impacto inmediato será sentir que amanece más temprano y, a su vez, que anochece antes, marcando la entrada a los días más cortos del invierno.

California y la lucha por un horario fijo: ¿Qué hay de la proposición 7?

California no es ajena al debate sobre la utilidad del cambio de hora. De hecho, el estado ha estado a la vanguardia del movimiento para hacer del DST un horario permanente.

En 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7 con casi el 60% de los votos. Esta medida autorizó a la Legislatura Estatal para:

Establecer un horario de verano permanente, lo que eliminaría los cambios bianuales. Cambiar al horario estándar permanente, si así lo deciden.

Sin embargo, aquí es donde entra en juego la autoridad federal: la Proposición 7 no entró en vigor de inmediato porque, para adoptar el horario de verano permanente, se requiere la aprobación del Congreso de Estados Unidos. Hasta la fecha, a pesar de que iniciativas como la Sunshine Protection Act han pasado por el Senado (como ocurrió en 2022), no han sido ratificadas por la Cámara de Representantes.

En resumen, la legislación actual obliga a California a seguir participando en el DST hasta que el Congreso en Washington D.C. apruebe un cambio nacional o dé permiso a los estados para adoptar el DST permanente. Por eso, en noviembre de 2025, el reloj sí se atrasará.

Consejos de experto para una transición suave

Con más de dos décadas siguiendo los patrones de sueño y productividad asociados a estos cambios, te ofrezco mis mejores consejos para que tu ajuste horario en California sea imperceptible y beneficioso:

Verifica tus dispositivos manualmente: Si bien tu smartphone , tablet y computadora harán el cambio automáticamente, no confíes ciegamente en todos los relojes. Los relojes de pared, microondas y algunos relojes de pulsera deberán ajustarse manualmente para evitar llegar tarde el lunes por la mañana. Hazlo el sábado por la noche antes de acostarte.

Si bien tu , y computadora harán el cambio automáticamente, no confíes ciegamente en todos los relojes. Los relojes de pared, microondas y algunos relojes de pulsera para evitar llegar tarde el lunes por la mañana. Hazlo el sábado por la noche antes de acostarte. Aprovecha la “hora extra”: En lugar de dormir hasta muy tarde, intenta usar esa hora adicional para una actividad relajante el domingo por la mañana. Esto ayuda a tu cuerpo a adaptarse más rápidamente al nuevo ciclo de luz matutina.

En lugar de dormir hasta muy tarde, intenta usar esa hora adicional para una actividad relajante el domingo por la mañana. Esto ayuda a tu cuerpo a adaptarse más rápidamente al nuevo ciclo de luz matutina. Prioriza el ritmo circadiano: Si te resulta difícil ajustarte, exponerse a la luz natural temprano el domingo y lunes puede ayudar a reajustar tu reloj biológico. La luz solar matutina es la señal más potente para indicarle a tu cuerpo que es hora de comenzar el día.

Si te resulta difícil ajustarte, exponerse a la temprano el domingo y lunes puede ayudar a reajustar tu reloj biológico. La luz solar matutina es la señal más potente para indicarle a tu cuerpo que es hora de comenzar el día. Viajes y reuniones virtuales: Si tienes reuniones de negocios o citas virtuales fuera de California (especialmente internacionales), confirma siempre la hora local de tu interlocutor. La diferencia horaria puede cambiar, especialmente con países que no observan el DST.

California se prepara para entrar en el horario de invierno, un evento que, aunque rutinario, siempre merece una planificación precisa. Prepárate para el 2 de noviembre y disfruta de tu hora extra con conocimiento y anticipación.