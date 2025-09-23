El cambio de hora en California 2025 está próximo y millones de personas se preparan para ajustar sus relojes. Este evento marca el fin del horario de verano en Estados Unidos, una tradición que cada año genera dudas sobre la fecha exacta, la hora y cómo realizar el ajuste correctamente. Conocer los detalles es fundamental para evitar confusiones en actividades cotidianas, citas y horarios laborales.

Este año, el fin del horario de verano tendrá lugar en noviembre, momento en el que los relojes se atrasarán una hora para dar paso al horario estándar. Este ajuste permitirá disfrutar de mañanas más iluminadas, aunque las tardes serán más cortas, afectando la rutina de millones de californianos y ciudadanos de otros estados que sí aplican el cambio de hora.

El cambio de hora en California 2025 se acerca: llega el momento de atrasar los relojes al horario estándar. (Foto: Getty Images / iStock)

¿Cuándo será el cambio de hora en California en 2025?

Según la normativa vigente en Estados Unidos, el Daylight Saving Time (DST) inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2025, el próximo ajuste será el domingo 2 de noviembre, cuando a las 2:00 a.m. los relojes deberán atrasarse a la 1:00 a.m. Con este movimiento, se retomará el horario estándar, que permanecerá vigente hasta marzo de 2026.

El primer cambio de este año ya se realizó el 9 de marzo de 2025, cuando los relojes se adelantaron una hora para dar inicio al horario de verano. Ahora, al revertir la hora, los días comenzarán con más luz natural, beneficiando la productividad en las mañanas y la seguridad al transitar en horas tempranas.

¿Qué estados no realizan el cambio de hora en EE.UU.?

Aunque el cambio de hora en Estados Unidos aplica en casi todo el país, existen excepciones. Estados como Hawái, Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes y gran parte de Arizona no ajustan sus relojes. En Arizona, únicamente la Nación Navajo sigue el horario de verano, mientras que el resto del estado mantiene el horario estándar durante todo el año.

El propósito del cambio de hora en Estados Unidos es aprovechar mejor la luz natural, trasladando una hora de claridad hacia la tarde. Esta medida se implementó para ahorrar energía y fomentar actividades al aire libre durante los meses más cálidos del año.

A pesar de sus beneficios percibidos, diversos estudios cuestionan la efectividad real del Daylight Saving Time en el ahorro energético. Cada año, el debate sobre mantener o eliminar el cambio de hora regresa al Congreso y a las legislaturas estatales, convirtiéndose en un tema recurrente de discusión pública y legislativa.