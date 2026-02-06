El cambio de horario en California en 2026 se hará el domingo 8 de marzo, cuando los relojes se adelantan una hora a las 2:00 a. m., y el domingo 1 de noviembre, cuando se atrasan una hora a las 2:00 a. m. Este ajuste afecta a todas las principales ciudades del estado, como Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco, que siguen el huso Pacific Time y aplican el esquema federal de horario de verano. El objetivo principal es aprovechar mejor la luz solar en las tardes y alinear horarios de trabajo, transporte y comercio con el resto del país.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

En 2026, California activa el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes saltan directamente a las 3:00 a. m. El retorno al horario estándar llega el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando la hora oficial retrocede a la 1:00 a. m. y se “recupera” la hora perdida en marzo. Esta dinámica se ha mantenido durante años, aunque en el estado existe un intenso debate sobre la posibilidad de fijar un horario permanente.

Tabla – Fechas clave del horario de verano 2026 en California

Evento Fecha 2026 Hora local oficial Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 h). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 h).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj y cómo ajustarlo correctamente?

En marzo, el reloj se adelanta una hora, por lo que se suele decir que “pierdes” una hora de sueño, mientras que en noviembre se atrasa una hora y se “gana” una hora más de descanso. La forma más práctica de hacerlo es ajustar los relojes la noche del sábado 7 de marzo y del sábado 31 de octubre antes de ir a dormir, para despertar ya con la hora correcta el domingo.

Pasos para ajustar el reloj en California

Noche del sábado 7 de marzo 2026: adelantar 1 hora (ejemplo: de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.).​

Madrugada del 8 de marzo 2026: a las 2:00 a. m. pasa directamente a las 3:00 a. m. (ajuste oficial).

Noche del sábado 31 de octubre 2026: atrasar 1 hora (ejemplo: de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.).

Madrugada del 1 de noviembre 2026: a las 2:00 a. m. se regresa a la 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de California aplican el cambio y por qué se hace?

El horario de verano se aplica en todo el estado de California, incluyendo ciudades como Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Sacramento, Fresno, Oakland, Long Beach y Anaheim. El gobierno federal justifica el sistema DST como una forma de aprovechar mejor la luz natural, reducir el uso de iluminación artificial en las tardes y sincronizar actividades económicas y de transporte con otros estados.

Principales ciudades de California afectadas

Los Ángeles

San Diego

San José

San Francisco

Sacramento

Fresno

Oakland

Long Beach

Anaheim

¿Qué electrodomésticos y dispositivos debes cambiar manualmente?

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y relojes inteligentes se actualizan de manera automática según la zona horaria configurada. Sin embargo, muchos aparatos del hogar conservan la hora manualmente y pueden quedar desfasados si no se ajustan.​

Dispositivos que suelen requerir cambio manual de hora

Relojes de horno y microondas.

Relojes de pared analógicos o digitales simples.

Paneles de hora en autos más antiguos.

Relojes despertadores tradicionales.

Algunos sistemas de aire acondicionado o calefacción con panel horario fijo.

¿Qué dice el gobierno y cuáles son los motivos del horario de verano en California?

California sigue el calendario federal de horario de verano, por lo que el cambio de hora se rige por la normativa nacional que fija el inicio en el segundo domingo de marzo y el fin en el primer domingo de noviembre. El gobierno estatal ha debatido la posibilidad de adoptar un horario de verano permanente, pero cualquier modificación definitiva requiere autorización del Congreso de Estados Unidos. Entre los argumentos oficiales a favor del DST están el mejor aprovechamiento de la luz solar en las tardes, el posible ahorro energético y la alineación de horarios comerciales y de transporte.

Consejos clave para el cambio de hora en California

Ajusta gradualmente tu hora de dormir unos días antes del 8 de marzo.

Revisa horarios de vuelos, trenes y citas médicas en la semana del cambio.

Aprovecha la luz extra de la tarde para hacer ejercicio, mejorar el ánimo y adaptarte mejor.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿Cuándo comienza el horario de verano en California en 2026?

El horario de verano comienza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en California?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

¿En marzo se adelanta o se atrasa el reloj?

En marzo se adelanta una hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.), mientras que en noviembre se atrasa una hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.).

¿Todas las ciudades de California hacen el cambio de hora?

Sí, todo el estado, incluyendo Los Ángeles, San Diego, San José y San Francisco, aplica el mismo esquema de horario de verano.

¿Los dispositivos se ajustan solos en California?

Teléfonos, computadoras y relojes inteligentes suelen ajustarse automáticamente, pero relojes de cocina, autos y despertadores antiguos deben cambiarse manualmente.