El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos, conocido como Daylight Saving Time (DST), comenzará el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes deberán adelantarse una hora para pasar directamente a las 3:00 a. m., reduciendo la noche a 23 horas pero ampliando la luz vespertina en la mayoría de estados, desde la Costa Este hasta California y Alaska, mientras que el fin del horario de verano se producirá el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., momento en que el reloj se atrasará a la 1:00 a. m., permitiendo “ganar” una hora de sueño y regresar al horario estándar, siempre con la salvedad de territorios como Hawái y la mayor parte de Arizona, que no participan del sistema y mantienen la misma hora durante todo el año.

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026?

En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) comienza el domingo 8 de marzo en todo Estados Unidos, siguiendo la regla del “segundo domingo de marzo”. El cambio se hace de madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y salta directamente a las 3:00 a. m.

Fecha de inicio: domingo 8 de marzo de 2026.

Momento exacto del cambio: 2:00 a. m. hora local, que pasa a 3:00 a. m.

Desde ese momento rige el horario de verano hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se vuelve al horario estándar atrasando una hora.

Evento Fecha y hora oficial Ajuste del reloj Inicio del horario de verano 2026 (DST) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (a 3:00 a. m.) Fin del horario de verano 2026 (vuelta a estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (a 1:00 a. m.)

¿Se atrasa o se adelanta el reloj al entrar al horario de verano?

Al iniciar el horario de verano se adelanta el reloj una hora: cuando son las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m., lo que implica “perder” una hora de sueño, pero ganar más luz por la tarde. La regla práctica para recordarlo es “Spring forward” (en primavera se adelanta) y, cuando termine el horario de verano en noviembre, “Fall back” (en otoño se atrasa).

Entrada al horario de verano (marzo): se adelanta 1 hora.

Regreso al horario estándar (noviembre): se atrasa 1 hora.

El cambio se hace siempre a las 2:00 a. m. hora local, no a medianoche.

Cambio Mes y año Movimiento del reloj Regla práctica Entrada al horario de verano Marzo 2026 Adelantar 1 hora “Spring forward” Regreso al horario estándar Noviembre 2026 Atrasar 1 hora “Fall back”

¿En qué estados se aplica el horario de verano y cuáles son las excepciones?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participa del horario de verano y debe adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026 y atrasarlo el 1 de noviembre de 2026. Sin embargo, hay excepciones importantes: Hawái y la mayor parte de Arizona se mantienen en horario estándar todo el año y no hacen ningún cambio en esas fechas.

Estados continentales de las zonas Este, Central, Montaña y Pacífico (por ejemplo, California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, etc.) sí aplican horario de verano.

Alaska también aplica horario de verano, ajustando a las 2:00 a. m. locales.

Hawái no aplica horario de verano y mantiene una hora fija todo el año.

La mayor parte de Arizona tampoco aplica DST, salvo algunas zonas tribales que sí lo adoptan.

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? Comentario breve Estados continentales (Este, Central, Montaña, Pacífico) Sí Ajuste en marzo y noviembre. Alaska Sí Cambia también a las 2:00 a. m. locales. Hawái No Mantiene horario estándar todo el año. Mayor parte de Arizona No (salvo zonas tribales) Se mantiene sin DST en casi todo el estado.

¿Cómo saber si debo adelantar o no el reloj en mi estado?

Para saber si debes mover el reloj, primero hay que confirmar si tu estado participa del horario de verano (la mayoría lo hace, salvo Hawái y casi todo Arizona). Luego basta con verificar la zona horaria local y aplicar la regla general: adelantar una hora el segundo domingo de marzo y atrasarla el primer domingo de noviembre, siempre a las 2:00 a. m. hora local.

Si vives en la mayoría de los estados del Este, Centro, Montaña, Pacífico o en Alaska, debes adelantar el reloj el 8 de marzo y atrasarlo el 1 de noviembre.

Si vives en Hawái o en la mayor parte de Arizona, no necesitas cambiar la hora ni en marzo ni en noviembre.

En dispositivos digitales (celulares, computadoras) el ajuste suele ser automático, pero en relojes analógicos o algunos electrodomésticos tendrás que hacerlo manualmente.

Ejemplo práctico: si estás en Florida o California y el sábado 7 de marzo de 2026 te vas a dormir a las 11:00 p. m., cuando mires el reloj al despertar el domingo, ya debería mostrar una hora más (por ejemplo, de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.), porque el sistema habrá adelantado una hora a las 2:00 a. m.

¿Cómo cambia la hora en cada zona horaria de EE.UU.?

El cambio al horario de verano se hace en cada zona horaria según la hora local, de modo que, cuando allí el reloj marca las 2:00 a. m. del domingo 8 de marzo, se adelanta una hora. Esto significa que la costa Este cambia primero y luego, sucesivamente, las zonas Central, Montaña, Pacífico y Alaska, respetando siempre el salto de 2:00 a 3:00 a. m.

Zona horaria Hora oficial del cambio Movimiento del reloj Hora del Este (ET) 2:00 a. m. local Pasa a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora). Hora Central (CT) 2:00 a. m. local Pasa a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora). Hora de la Montaña (MT) 2:00 a. m. local Pasa a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora). Hora del Pacífico (PT) 2:00 a. m. local Pasa a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora). Alaska Time (AKT) 2:00 a. m. local Pasa a 3:00 a. m. (adelantar 1 hora). Hawái y gran parte de Arizona No aplica No realizan ajuste de hora.

En todas estas zonas donde sí aplica el DST, la consecuencia principal es que el amanecer se retrasa aproximadamente una hora, pero las tardes se vuelven más largas y luminosas, lo que favorece actividades comerciales, recreativas y turísticas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.

1. ¿Cuándo es exactamente el cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos?

El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo. Ese día, el ajuste oficial ocurre a las 2:00 a. m. hora local en cada zona horaria, cuando el reloj se adelanta una hora.

Fecha: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora del cambio: 2:00 a. m. hora local.

Nuevo horario: el reloj salta de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

2. ¿Se adelanta o se atrasa el reloj al entrar al horario de verano 2026?

Al entrar al horario de verano el reloj se adelanta una hora, lo que implica que, cuando son las 2:00 a. m., pasa directamente a las 3:00 a. m. y se “pierde” una hora de sueño. Esta regla se resume en la expresión en inglés “spring forward”, es decir, en primavera se adelanta el reloj.

En marzo (inicio del DST): se adelanta 1 hora.

En noviembre (fin del DST): se atrasa 1 hora.

Regla nemotécnica: “spring forward, fall back”.

3. ¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y qué pasa con la hora?

El horario de verano 2026 terminará el domingo 1 de noviembre, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasen una hora para volver a marcar la 1:00 a. m., recuperando el horario estándar en casi todo el país. En la práctica, esa noche “gana” una hora más, y los días comienzan a amanecer más temprano pero oscurece antes.

Fecha de fin del DST: domingo 1 de noviembre de 2026.

Ajuste: el reloj pasa de 2:00 a. m. a 1:00 a. m. (se atrasa).

Resultado: regreso al horario estándar en la mayoría de estados.

4. ¿En qué estados de EE.UU. se aplica el cambio de horario y cuáles son las excepciones?

La mayoría de los estados de EE.UU. aplican el horario de verano y deben adelantar el reloj el 8 de marzo y atrasarlo el 1 de noviembre de 2026. Sin embargo, Hawái y la mayor parte de Arizona se mantienen en horario estándar todo el año y no cambian la hora en ninguna de las dos fechas.

Sí aplican DST: estados de la Costa Este, Centro, Montaña, Pacífico y Alaska (por ejemplo, Nueva York, Florida, Texas, California, Washington, Alaska, etc.).

No aplican DST: Hawái y gran parte de Arizona.

Excepciones internas: algunas áreas tribales en Arizona sí utilizan horario de verano.

5. ¿A qué hora exacta se hace el cambio en cada zona horaria de Estados Unidos?

El cambio se realiza siempre a las 2:00 a. m. hora local en cada zona horaria, respetando el mismo patrón en todo el país. Primero ajusta la zona Este y luego, con una hora de diferencia real entre regiones, lo hacen las zonas Central, Montaña, Pacífico y Alaska, pero siempre cuando en cada una son las 2:00 a. m. locales.

Zona Este (ET): cambia a las 2:00 a. m. locales.

Zona Central (CT), Montaña (MT), Pacífico (PT) y Alaska (AKT): también cambian a las 2:00 a. m. locales.

Territorios sin DST (Hawái, gran parte de Arizona): no ajustan la hora.

Fechas y ajustes clave del horario de verano 2026 en EE.UU.

Evento Fecha 2026 Hora oficial del cambio ¿Qué se hace con el reloj? Inicio del horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. local Adelantar 1 hora (pasa a 3:00 a. m.). Fin del horario de verano (vuelta a estándar) Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. local Atrasar 1 hora (pasa a 1:00 a. m.). Aplicación general en estados continentales De 8 de marzo a 1 de noviembre Según zona horaria Se usa DST entre marzo y noviembre. Estados sin cambio (Hawái, gran parte de AZ) Todo el año No aplica Mantienen horario estándar fijo. Regla mnemotécnica general Marzo y noviembre 2:00 a. m. local “Spring forward” y “fall back”.