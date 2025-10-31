Este domingo 2 de noviembre de 2025, Estados Unidos realizará el tradicional cambio de horario, conocido como “Daylight Saving Time” o horario de verano, marcando el final de este periodo para el año en curso. A continuación, se detallan las claves más relevantes sobre cómo y cuándo ajustar los relojes, los estados donde aplica, sus efectos en la economía y la salud, y la relación con el transporte y las zonas horarias.

¿Cuándo y a qué hora es el cambio de horario en EE.UU.?

La transición al horario de invierno en Estados Unidos se realizará oficialmente el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. hora local . En ese momento, los relojes deben atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m. Se recomienda realizar este ajuste manualmente la noche anterior, sobre todo en aquellos dispositivos que no cuentan con actualización automática, para despertar el domingo con la hora correcta.​

Zonas y excepciones en Estados Unidos

El cambio de horario afecta a la gran mayoría de los estados y territorios de EE. UU., excepto algunos lugares donde no se observa el horario de verano:

Hawaii

Parte de Arizona (excepto la Nación Navajo)

Puerto Rico

Islas Vírgenes de EE. UU.

Guam

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

En estos territorios, no es necesario modificar la hora.​

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Descubre cuándo inicia el horario estándar en California, cómo ajustar tus relojes y qué ciudades participan en el cambio este noviembre. Foto de SomeMeans para iStockphoto y Getty Images / SomeMeans

¿Qué relojes y dispositivos necesitan ajuste manual?

Es fundamental saber qué dispositivos requieren ajuste manual para evitar errores en actividades cotidianas:

Relojes analógicos de pared o pulsera

Despertadores tradicionales

Electrodomésticos como hornos microondas o cafeteras

Relojes de automóviles sin sincronización automática

Los smartphones, computadoras, tablets y smartwatches con configuración automática suelen actualizar la hora sin intervención, siempre y cuando la opción de ajuste esté habilitada.​

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Prepárate para el cambio de horario en California: te explicamos qué ciudades ajustan sus relojes, cómo hacerlo en tu hogar y claves para una transición sin complicaciones. Foto de Leks_Laputin para iStockphoto y Getty Images / Leks_Laputin

Recomendaciones para ajustar correctamente la hora

Realiza una ronda en casa la noche del sábado 1 de noviembre y verifica los dispositivos que requieren ajuste manual.

Activa la opción de “ajuste automático de zona horaria” en tus dispositivos digitales.

Confirma que tus alarmas y agendas estén ajustadas al nuevo horario.

Para sistemas críticos como servidores, agendas de vuelos o citas importantes, verifica con proveedores o servicios para evitar inconsistencias.​

¿Afecta el cambio de horario a vuelos y transportes?

El ajuste del reloj sí impacta la programación de vuelos, trenes y otros servicios de transporte. Compañías aéreas, ferroviarias y otras empresas suelen actualizar los itinerarios para evitar contratiempos. Es aconsejable revisar los horarios antes de salir y confirmar las reservas en la madrugada del cambio.

MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 02/11/2025.- Aprende a ajustar las manecillas del reloj para el cambio de horario en Florida a realizarse en la madrugada del 2 de noviembre de 2025. Foto de Damien MEYER para AFP / Damien MEYER

Efectos en la economía y la salud

El cambio de horario tiene impactos tanto positivos como negativos:

Beneficios económicos: Mejora la eficiencia energética y favorece actividades comerciales en horario vespertino.

Mejora la eficiencia energética y favorece actividades comerciales en horario vespertino. Riesgos para la salud: El ajuste puede afectar el sueño, el ritmo circadiano y aumentar ligeramente el riesgo de accidentes o problemas cardiovasculares en los días posteriores al cambio.El debate permanece sobre si los beneficios en ahorro energético y actividad económica superan los posibles efectos negativos en la salud pública.

¿Cuántas zonas horarias hay y todas cambian?

Estados Unidos abarca seis zonas horarias principales: Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska y Hawái-Aleutianas. Sin embargo, no todas cambian la hora, ya que Hawái y la mayor parte de Arizona, junto con algunos territorios, mantienen horario estándar todo el año. Es fundamental verificar la zona horaria y políticas locales antes de coordinar reuniones, viajes o actividades internacionales.

ESTADOS UNIDOS, 11/02/2025.- El horario de invierno inicia el 2 de noviembre en EE.UU.: atrasa tu reloj una hora a las 2:00 a.m., revisa qué estados lo aplican y qué equipos debes ajustar manualmente. Foto de Nazariy Karkhut para iStockphoto y Getty Images / Nazariy Karkhut

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en EE.UU.

¿Cuándo es el próximo cambio de horario en Estados Unidos?

El cambio al horario estándar (de invierno) será el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m. hora local.​

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

En noviembre, los relojes deben atrasarse una hora (“fall back”), es decir, a las 2:00 a.m. se deberá volver a marcar la 1:00 a.m..​

¿Qué dispositivos se ajustan automáticamente y cuáles no?

La mayoría de los teléfonos inteligentes, computadoras, tablets y relojes inteligentes configuran la hora automáticamente. Sin embargo, relojes analógicos, de pared, despertadores, electrodomésticos y vehículos suelen requerir ajuste manual.​

¿Todos los estados y territorios aplican el cambio de horario?

No, algunos territorios de EE.UU. no modifican el horario: Hawái, parte de Arizona (excepto la Nación Navajo), Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte están exentos.​

¿Por qué se realiza este cambio de horario?

El horario de invierno busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses con menos horas de sol y disminuir el consumo energético. También busca mejorar rutinas, seguridad y adaptar la vida diaria a los cambios estacionales.​

Estas respuestas están optimizadas para facilitar la comprensión y resolver dudas concretas sobre el proceso del ajuste horario en EE.UU.