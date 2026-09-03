El próximo cambio de hora en Estados Unidos ya tiene fecha. Será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando la mayor parte del país deje atrás el horario de verano y vuelva al horario estándar. Durante la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora.

Sin embargo, este cambio llega acompañado de una discusión que podría poner fin a los ajustes del reloj dos veces al año. En julio, la Cámara de Representantes aprobó la Sunshine Protection Act por 308 votos contra 117, una iniciativa que busca mantener el horario de verano durante todo el año. El proyecto todavía debe avanzar en el Senado.

Por ahora, no hay cambio en las reglas: el 1 de noviembre sigue siendo la fecha prevista para atrasar los relojes. Solo una modificación de la legislación federal que complete el proceso correspondiente antes de esa fecha podría alterar ese escenario.

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026. El ajuste se realizará oficialmente a las 2:00 a. m., momento en que los relojes deberán retroceder una hora y marcar nuevamente la 1:00 a. m.

Con ese movimiento comenzará el horario estándar, aunque en el lenguaje cotidiano muchas personas se refieren a este periodo como “horario de invierno”.

Dato Cambio de noviembre de 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre Hora del cambio 2:00 a. m. Movimiento Se atrasa 1 hora De 2:00 a. m. A 1:00 a. m. Resultado Regresa el horario estándar Situación actual Cambio previsto por la legislación vigente

La fecha responde al calendario establecido por la normativa federal, que fija el final del horario de verano para el primer domingo de noviembre.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora.

Cuando llegue el momento establecido, las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m. Esto hará que esa madrugada tenga una hora adicional antes de continuar con el horario estándar.

En términos prácticos:

Los relojes retroceden una hora

Las 2:00 a. m. vuelven a marcar la 1:00 a. m.

Comienza el horario estándar

La madrugada tendrá una hora adicional

El periodo de luz se distribuirá de manera diferente a lo largo del día

El retroceso no significa que Estados Unidos vaya a tener más horas de luz solar. La cantidad de luz depende de la posición de la Tierra respecto del Sol; lo que cambia es la hora del reloj en la que ocurren el amanecer y el atardecer.

¿Qué estados y territorios de EE.UU. no cambian la hora?

La fecha del 1 de noviembre no se aplica de la misma manera a todas las jurisdicciones estadounidenses.

Hawái y la mayor parte de Arizona permanecen en horario estándar durante todo el año. La principal excepción en Arizona es la Nación Navajo, que sí observa el horario de verano.

También existen territorios de Estados Unidos que no participan en el cambio estacional.

Estado o territorio ¿Atrasará el reloj el 1 de noviembre? Hawái No Mayor parte de Arizona No Nación Navajo Sí Puerto Rico No Islas Vírgenes de EE.UU. No Guam No Samoa Americana No Islas Marianas del Norte No

Por ello, cuando se habla del cambio de hora del 1 de noviembre, la referencia corresponde a la mayor parte de Estados Unidos, no a todas sus jurisdicciones.

¿Qué está pasando en el Congreso con el cambio de horario?

El futuro del sistema de cambio de hora se encuentra nuevamente en discusión en Washington.

El 14 de julio de 2026, la Cámara de Representantes aprobó la Sunshine Protection Act con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, el proyecto fue enviado al Senado y quedó en manos del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

El punto clave es que la aprobación de la Cámara no convierte el proyecto en ley. El Senado todavía debe considerar la iniciativa y, si la aprueba, el proyecto tendría que completar las etapas restantes para entrar en vigor.

El Senado tiene previsto retomar sus actividades ordinarias el 14 de septiembre, pero actualmente no hay una votación anunciada sobre la Sunshine Protection Act.

Por ahora, el escenario es claro:

El cambio del 1 de noviembre continúa previsto

La propuesta para modificar el sistema todavía está pendiente

La fecha podría cambiar únicamente si una nueva legislación federal entra en vigor a tiempo

¿Qué propone la Sunshine Protection Act?

La Sunshine Protection Act busca establecer el horario de verano de manera permanente y terminar con el ajuste de los relojes dos veces al año.

Si la iniciativa se convierte en ley, Estados Unidos dejaría de regresar al horario estándar durante los meses de invierno y mantendría durante todo el año el horario que actualmente utiliza entre marzo y noviembre.

Pero existe una diferencia fundamental entre aprobar un proyecto en una de las cámaras del Congreso y convertirlo en legislación vigente. La propuesta todavía no ha completado ese proceso.

Además, el debate federal contempla otras posibilidades. También se ha planteado establecer el horario estándar de forma permanente, con la posibilidad de que los estados opten por observar el horario de verano si la legislación federal lo permite.

¿Qué podría pasar con el cambio de noviembre si se aprueba la nueva ley?

Esta es la parte que todavía no tiene una respuesta definitiva.

Si el Congreso modifica las reglas federales y la nueva legislación entra en vigor antes del 1 de noviembre, el cambio de hora previsto podría no realizarse.

En ese escenario, Estados Unidos podría mantener el horario de verano durante todo el año y los relojes no volverían al horario estándar en noviembre.

Pero eso todavía es una posibilidad, no una decisión tomada.

Mientras no entre en vigor una nueva legislación federal, la regla actual continúa siendo la que debe seguirse: el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes están programados para retroceder a la 1:00 a. m.

¿Qué cambiaría si Estados Unidos mantiene el horario de verano todo el año?

La principal diferencia se sentiría durante los meses de invierno.

Con un horario de verano permanente, el amanecer y la puesta de sol se producirían una hora más tarde que bajo el horario estándar. Eso no aumentaría la cantidad de luz solar disponible, sino que modificaría su distribución respecto de la hora oficial.

En términos cotidianos, habría:

Más luz al final de la tarde

Amaneceres más tardíos

Una diferencia especialmente perceptible durante el invierno en las regiones del norte

Este punto es uno de los principales argumentos del debate. Quienes apoyan el horario de verano permanente destacan las tardes más luminosas, mientras que sus detractores advierten sobre los amaneceres tardíos durante los meses con menos horas de luz.

¿Qué ciudades tendrían amaneceres más tardíos?

Los efectos pueden apreciarse mejor al observar ejemplos concretos.

Durante el solsticio de invierno, un escenario con horario de verano permanente llevaría el amanecer de Nueva York hasta aproximadamente las 8:17 a. m. En Buffalo, la salida del sol rondaría las 8:41 a. m.

En Denver, la diferencia también sería evidente. Para el 21 de diciembre, el amanecer sería aproximadamente a las 8:17 a. m. y la puesta de sol a las 5:38 p. m. con horario de verano permanente, frente a las 7:17 a. m. y 4:38 p. m., respectivamente, bajo el horario estándar.

Ciudad Amanecer con horario estándar Amanecer con horario de verano permanente Puesta de sol con horario estándar Puesta de sol con horario de verano permanente Nueva York aprox. 7:17 a. m. aprox. 8:17 a. m. aprox. 4:40 p. m. aprox. 5:40 p. m. Buffalo aprox. 7:41 a. m. aprox. 8:41 a. m. aprox. 4:45 p. m. aprox. 5:45 p. m. Denver 7:17 a. m. 8:17 a. m. 4:38 p. m. 5:38 p. m.

Los ejemplos muestran el punto central de la discusión: la hora adicional de luz por la tarde implica también que el amanecer se produzca una hora más tarde.

¿Por qué algunos expertos prefieren el horario estándar permanente?

El debate no consiste únicamente en decidir si Estados Unidos debería dejar de cambiar los relojes. También está en discusión qué horario debería permanecer durante todo el año.

Los defensores del horario de verano permanente destacan las tardes más luminosas, que podrían favorecer actividades al aire libre, el comercio y la vida social.

En sentido contrario, especialistas en sueño y ritmos circadianos han advertido sobre los efectos de mantener un horario que retrase todavía más los amaneceres durante el invierno. Algunos expertos consideran que el horario estándar permanente se ajusta mejor al reloj biológico humano porque mantiene una mayor correspondencia entre la luz solar de la mañana y los ritmos circadianos.

Por eso, eliminar el cambio de hora y decidir cuál debe ser el horario permanente son dos cuestiones relacionadas, pero no necesariamente equivalentes.

¿Qué estados ya están preparados para mantener el horario de verano?

El debate federal también tiene repercusiones a nivel estatal.

19 estados cuentan con leyes o medidas que permitirían adoptar el horario de verano durante todo el año si la legislación federal cambia y autoriza ese sistema. Entre ellos se encuentran Florida, Texas, Colorado, Mississippi y Oregon.

Esto no significa que esos estados ya hayan eliminado el cambio de hora. Sus medidas dependen de una modificación de las reglas federales.

Texas es uno de los casos más claros. El gobernador Greg Abbott firmó una ley que contempla el horario de verano permanente, pero su aplicación está condicionada a que el Congreso modifique las normas federales.

¿El cambio de hora afectará a Halloween 2026?

Este año existe una coincidencia particular en el calendario: Halloween será el sábado 31 de octubre, apenas unas horas antes del cambio previsto para la madrugada del domingo.

Si las reglas actuales continúan vigentes, la celebración no se verá afectada por el retroceso del reloj, ya que el ajuste ocurrirá después de que haya terminado Halloween.

El escenario sería diferente si antes del 1 de noviembre entrara en vigor una ley que eliminara el cambio de hora. En ese caso, no habría que realizar el tradicional retroceso de una hora durante la madrugada siguiente.

¿Será el 1 de noviembre de 2026 el último cambio de hora en Estados Unidos?

Todavía no se puede saber.

Con la legislación vigente, el domingo 1 de noviembre de 2026 sigue siendo la fecha en la que la mayor parte de Estados Unidos deberá atrasar sus relojes una hora.

La posibilidad de que sea uno de los últimos cambios existe porque la Cámara de Representantes ya aprobó la Sunshine Protection Act. Sin embargo, el Senado todavía debe considerar la iniciativa y el proyecto permanece pendiente.

Por ahora, la respuesta más precisa es sencilla:

El cambio de noviembre está confirmado; que sea el último, no.

Cualquier modificación dependerá de que el Congreso avance con la legislación y de que esta complete el proceso necesario para convertirse en ley.

Hasta entonces, el calendario no cambia: el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m.