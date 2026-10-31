El horario de verano termina en la mayor parte de Estados Unidos el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., hora local, los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. Antes de hacerlo, conviene revisar qué equipos se actualizan automáticamente y cuáles requieren intervención: teléfonos, computadoras, despertadores, electrodomésticos y vehículos no funcionan necesariamente igual. El calendario del NIST se confirma la fecha, pero el ajuste no corresponde en Hawái, casi todo Arizona ni cinco territorios estadounidenses. En los lugares participantes, los relojes manuales pueden prepararse antes de acostarse el sábado 31 de octubre.

TL;DR: cambia la hora en Estados Unidos

El cambio oficial será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. de cada zona participante.

En esta transición se atrasa una hora: las 2:00 a. m. vuelven a ser la 1:00 a. m.

Revisa los relojes de pared, despertadores y pantallas horarias de electrodomésticos y vehículos.

Los teléfonos y las computadoras pueden actualizarse solos, pero dependen de su configuración, zona horaria y software.

Donde no se observa el horario de verano, no corresponde modificar el reloj.

¿Qué día termina el horario de verano y cómo se mueve el reloj?

El domingo 1 de noviembre de 2026 comienza nuevamente el horario estándar en las localidades que aplican ajustes estacionales. El movimiento es hacia atrás: cuando el reloj llega a las 2:00 a. m., regresa a la 1:00 a. m. Por eso, la franja entre la 1:00 y la 1:59 de la madrugada ocurre dos veces.

La hora de referencia es local, no un único instante simultáneo para todo Estados Unidos. Nueva York realiza el cambio antes que Chicago y Los Ángeles, porque cada zona llega a las 2:00 a. m. en un momento diferente.

Dato esencial Qué corresponde Fecha oficial Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora de la transición 2:00 a. m., hora local Dirección del ajuste Atrasar una hora Ejemplo del reloj De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Régimen que termina Horario de verano, o DST Régimen que comienza Horario estándar Preparación de relojes manuales Sábado 31 de octubre por la noche o domingo al levantarse Próximo cambio con las reglas vigentes Domingo 14 de marzo de 2027: de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

No necesitas permanecer despierto para intervenir los relojes manuales. Puedes atrasarlos antes de dormir el sábado, teniendo presente que mostrarán la hora posterior al ajuste antes de que llegue el momento oficial.

¿Qué relojes debes revisar en casa antes del cambio?

La revisión más útil no consiste en cambiar todos los relojes, sino en identificar cómo obtiene la hora cada equipo. Un dispositivo puede recibir información por internet, sincronizarse mediante una señal de radio, aplicar un calendario interno o depender por completo del usuario.

El NIST advierte que algunos relojes automáticos antiguos conservan reglas anteriores para las fechas de transición. Por tanto, que un equipo se haya ajustado solo alguna vez no garantiza que vaya a hacerlo correctamente este noviembre.

Dispositivo Qué debes comprobar Acción si requiere ajuste Reloj de pared o de mesa Si funciona de forma manual o tiene sincronización automática Atrasar una hora siguiendo sus controles Despertador Hora mostrada, función automática y alarma programada Corregir la hora si no se actualiza solo Teléfono o tableta Fecha y hora automáticas, zona horaria y actualizaciones Revisar la configuración antes de modificarlo manualmente Computadora Hora automática, zona correcta y sistema actualizado Corregir la configuración si muestra una hora equivocada Microondas y horno Si su pantalla horaria tiene ajuste manual o automático Seguir el manual de la marca y el modelo Reloj del vehículo Ajuste estacional y sincronización disponibles Consultar el manual del automóvil o del sistema multimedia Reloj radiocontrolado Recepción reciente de señal, zona y opción DST Revisar esas opciones antes de intervenir Equipo con calendario horario interno Reglas de cambio incorporadas y hora resultante Consultar al fabricante si cambia en una fecha incorrecta

No desconectes electrodomésticos ni restablezcas equipos como procedimiento general para cambiarles la hora. Los controles y las consecuencias de esas acciones dependen de cada modelo.

¿Cómo comprobar si el teléfono y la computadora se actualizarán solos?

La actualización automática depende de que el dispositivo tenga la configuración adecuada. Una hora aparentemente correcta antes del cambio no demuestra que la zona horaria o las reglas estacionales también lo estén.

En iPhone y iPad

La documentación de Apple indica revisar estos elementos antes de confiar en el ajuste automático:

Conexión a internet.

Actualizaciones de software disponibles.

Configuración > General > Fecha y hora > Definir automáticamente.

Configuración > Privacidad y seguridad > Localización > Servicios del sistema > Zona horaria, para permitir que el equipo determine la zona según la ubicación.

Si estas funciones están activadas y la hora es correcta, no corresponde atrasar el teléfono manualmente antes de acostarte.

En computadoras

En una Mac, comprueba tanto la opción de establecer automáticamente la fecha y la hora como la de determinar la zona horaria mediante la ubicación. Son ajustes relacionados, pero distintos.

En otras computadoras, revisa las opciones equivalentes del sistema operativo y mantén el software actualizado. El NIST explica que sus servicios transmiten UTC; es el sistema del equipo el que aplica la zona local y las reglas del horario de verano.

Si el domingo aparece una hora equivocada, revisa primero la zona y las funciones automáticas. Modificar únicamente los números del reloj puede ocultar una configuración incorrecta que vuelva a causar problemas después.

¿Qué hacer con microondas, hornos y relojes del automóvil?

Para estos equipos, la marca y el modelo son determinantes. No existe una combinación universal de botones que permita cambiar la hora en todos los microondas, hornos o vehículos.

Antes de intervenir:

Localiza el manual correspondiente al modelo.

Comprueba si existe una función de horario de verano o ajuste automático.

Identifica si el reloj está vinculado a otro sistema del equipo.

Después del cambio, verifica que la pantalla muestre la hora local correcta.

En el automóvil, no des por hecho que el reloj del tablero y el sistema multimedia comparten la misma configuración. Consulta las instrucciones del fabricante y realiza cualquier ajuste con el vehículo detenido en un lugar seguro.

La revisión debe limitarse a lo necesario: cambiar la hora no exige, como regla general, borrar configuraciones, desconectar la batería o restaurar el equipo.

¿Dónde no debes atrasar los relojes el 1 de noviembre?

El Departamento de Transporte de Estados Unidos identifica las excepciones al horario de verano. Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año.

La Nación Navajo sí observa el ajuste estacional, incluida su extensión dentro de Arizona. Por eso, al viajar o configurar un equipo, conviene comprobar la localidad y no utilizar únicamente el nombre del estado como referencia.

Tampoco realizan este cambio:

Puerto Rico.

Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Guam.

Samoa Americana.

Islas Marianas del Norte.

En estos lugares, revisar los relojes significa confirmar que sigan mostrando la hora correcta, no restarles una hora.

En cambio, ciudades como Nueva York, Miami, Chicago, Houston, Denver, Los Ángeles y Anchorage sí participan. Tras la transición, Nueva York utiliza EST, UTC−5; Chicago, CST, UTC−6; Denver, MST, UTC−7; Los Ángeles, PST, UTC−8; y Anchorage, AKST, UTC−9.

Phoenix conserva MST, UTC−7. Por ello, después del ajuste del 1 de noviembre queda una hora por delante de Los Ángeles, aunque ambas ciudades compartan el mismo desfase antes de la transición.

¿Por qué se vuelve al horario estándar y qué norma lo establece?

El horario de verano adelanta el reloj una hora respecto del estándar. Al terminar ese período, se retira el adelanto y se recupera la relación horaria habitual de cada zona.

El marco federal procede de la Uniform Time Act de 1966. La Energy Policy Act de 2005 amplió posteriormente la duración del horario de verano y estableció el calendario aplicado desde 2007: comienza el segundo domingo de marzo y termina el primero de noviembre.

Los estados pueden optar por no observar el horario de verano mediante legislación estatal. Si lo aplican, deben respetar las fechas federales. El Departamento de Transporte supervisa las reglas sobre las zonas horarias y los ajustes estacionales.

Aunque se use la expresión “horario de invierno”, el término preciso es horario estándar. El cambio de noviembre no señala el inicio astronómico del invierno, del mismo modo que el adelanto de marzo no marca el comienzo astronómico del verano.

¿Qué ocurre con las propuestas de Trump para eliminar los cambios de hora?

Eliminar los ajustes estacionales puede significar dos cosas diferentes: mantener el horario estándar todo el año o conservar permanentemente el horario de verano.

Donald Trump ha defendido posiciones distintas. En diciembre de 2024 pidió eliminar el horario de verano; el 11 de abril de 2025 respaldó conservar más luz al final del día, una orientación favorable al horario de verano permanente.

El expediente de la Sunshine Protection Act, H.R. 139, registra su aprobación en la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 y su recepción y remisión a un comité del Senado el 15 de julio. Su estado legislativo no equivale al de una ley promulgada.

La propuesta busca mantener de forma permanente el horario actualmente asociado al verano. Las declaraciones presidenciales y la aprobación en una cámara no cancelan por sí solas el calendario vigente. Por tanto, no corresponde presentar el ajuste del 1 de noviembre como suspendido ni afirmar que será el último.

¿Cuándo será el siguiente cambio de horario?

Con las reglas actuales, el próximo inicio del horario de verano será el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes avanzarán a las 3:00 a. m. en las localidades participantes.

Las zonas que mantienen horario fijo no tienen una transición local programada por esa regla. Para sus residentes, no corresponde preparar un adelanto en marzo mientras continúe vigente su régimen de excepción.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el fin del horario de verano en Estados Unidos

¿Debo cambiar todos los relojes antes de acostarme?

No. Puedes preparar los manuales el sábado 31 de octubre, pero los equipos configurados para actualizarse solos deben revisarse sin anticipar innecesariamente el ajuste.

¿Un reloj digital se actualiza automáticamente?

No necesariamente. Tener una pantalla digital no significa que el equipo reciba una señal horaria ni que incorpore reglas estacionales actualizadas. Consulta sus funciones o el manual.

¿Por qué un reloj automático puede cambiar en una fecha equivocada?

Algunos modelos antiguos utilizan un calendario interno con reglas anteriores. Si ocurre, consulta al fabricante antes de modificar otras configuraciones o sustituir el equipo.

¿Debo volver a programar la alarma del teléfono?

Comprueba que el teléfono muestre la hora local correcta y que la alarma siga configurada para la hora deseada. No la desplaces una hora por tu cuenta únicamente porque termine el horario de verano.

¿Qué pasa si atraso el teléfono y después se ajusta solo?

Puedes dejarlo mostrando una hora incorrecta. Antes de intervenir manualmente, verifica si tiene activada la actualización automática y si utiliza la zona correspondiente a tu ubicación.

¿Se repite una hora durante la madrugada?

Sí. En las localidades participantes, la franja de la 1:00 a la 1:59 a. m. ocurre primero bajo el horario de verano y después bajo el estándar. Para una actividad en ese intervalo, especifica la zona o el desfase respecto de UTC.

¿Tengo que modificar el reloj si vivo en Puerto Rico?

No. Puerto Rico mantiene el horario estándar del Atlántico, AST, UTC−4, durante todo el año. El cambio de noviembre puede modificar su diferencia con otras ciudades, pero no su hora local.