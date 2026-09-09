Con las normas federales actualmente vigentes, Estados Unidos pondrá fin al horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026. El cambio se realizará a las 2:00 a. m. en cada huso horario local: los relojes deberán atrasarse una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m.

La transición marcará el regreso de la mayor parte del país al horario estándar y tendrá efectos sobre actividades laborales, viajes, vuelos, transmisiones en vivo y eventos internacionales. La madrugada, además, tendrá una hora adicional porque el periodo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá.

TL;DR sobre el cambio de horario en EE.UU.

El cambio de horario está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026

A las 2:00 a. m. , los relojes deberán atrasarse hasta la 1:00 a. m.

, los relojes deberán atrasarse hasta la La mayoría de los estados regresará del Daylight Saving Time (DST) al horario estándar

(DST) al horario estándar La hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá

Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no observan el DST

California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois están contemplados en el calendario vigente

están contemplados en el calendario vigente La Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act por 308-117 , pero la propuesta todavía no se ha convertido en ley federal

por , pero la propuesta todavía no se ha convertido en ley federal Mientras no entre en vigor una nueva norma, el cambio del 1 de noviembre de 2026 continúa siendo el previsto

¿Cuándo termina el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Según las reglas federales actualmente vigentes, el horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026.

El cambio tendrá lugar a las 2:00 a. m. hora local en las zonas que observan el DST. En ese momento, el reloj retrocederá una hora y marcará nuevamente la 1:00 a. m.

De esta manera, el intervalo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces durante esa madrugada. El calendario federal establece que el Daylight Saving Time comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026, el horario de verano comenzó el 8 de marzo y, bajo la legislación actual, finalizará el 1 de noviembre.

Calendario del cambio de horario en 2026

Inicio del DST 2026 Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. El reloj se adelantó una hora Fin previsto del DST 2026 Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. El reloj se atrasa una hora Resultado del cambio de otoño De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Se repite una hora

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en noviembre?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora.

La expresión en inglés fall back sirve como referencia para recordar el cambio de otoño: cuando termina el horario de verano, los relojes retroceden una hora y comienza nuevamente el horario estándar.

Por eso, durante la madrugada del 1 de noviembre de 2026, las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m. Esto hará que el periodo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se produzca dos veces.

La transición es especialmente relevante para quienes trabajen durante la madrugada, tengan turnos nocturnos, viajen o hayan programado actividades para ese periodo.

¿Qué relojes y dispositivos debes revisar?

Los dispositivos que no actualizan la hora automáticamente pueden requerir un ajuste manual. Entre ellos se encuentran:

Relojes de pared y de pulsera convencionales

Despertadores y radios-reloj

Algunos sistemas de los vehículos

Hornos, microondas y otros electrodomésticos programables

Termostatos y temporizadores

Sistemas de riego y dispositivos domésticos programables

Cámaras de seguridad, alarmas y DVR

Controles de acceso y sistemas de fichaje

Los smartphones, computadoras y otros dispositivos conectados suelen realizar el cambio automáticamente cuando tienen correctamente configuradas la zona horaria y las opciones automáticas de fecha y hora.

NIST recomienda mantener actualizado el sistema operativo, ya que la información utilizada para determinar si corresponde el horario estándar o el DST depende de la configuración del dispositivo.

¿Qué estados cambian de hora y cuáles son las excepciones?

La mayoría de los estados de Estados Unidos observará el cambio del 1 de noviembre de 2026. El ajuste se realiza a las 2:00 a. m. de cada zona horaria local, por lo que la modificación no ocurre al mismo tiempo en todo el territorio estadounidense.

Entre los estados que sí están contemplados se encuentran California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.

California Sí PDT pasa a PST Florida Sí EDT pasa a EST; parte del Panhandle pasa de CDT a CST Texas Sí CDT pasa a CST; el área de El Paso y otros sectores occidentales pasan de MDT a MST Nueva York Sí EDT pasa a EST Nueva Jersey Sí EDT pasa a EST Illinois Sí CDT pasa a CST Hawái No Permanece en HST durante todo el año Mayor parte de Arizona No Permanece en MST durante todo el año Nación Navajo Sí Observa el DST Puerto Rico No Se mantiene en AST durante todo el año Guam No No observa DST Samoa Americana No No observa DST Islas Marianas del Norte No No observa DST Islas Vírgenes de EE.UU. No No observa DST

NIST señala que Hawái, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte no observan el horario de verano. En Arizona, la mayor parte del estado permanece en horario estándar durante todo el año, mientras que los territorios de la Nación Navajo sí observan el DST.

¿Por qué existe el cambio de hora y qué puede pasar en 2026?

El Daylight Saving Time desplaza una hora de luz solar de la mañana hacia la tarde. En marzo, los relojes se adelantan una hora; en noviembre, regresan al horario estándar.

El sistema actual establece que el DST se aplica durante 238 días del año, aproximadamente el 65% del año, de acuerdo con NIST. La normativa federal vigente mantiene el inicio en marzo y el final en noviembre.

Sin embargo, 2026 podría convertirse en un año importante para el futuro de esta práctica, ya que el Congreso está considerando eliminar los cambios de hora dos veces al año.

La Cámara de Representantes aprobó el 14 de julio de 2026 el Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) con una votación de 308 a 117. La iniciativa busca establecer el horario de verano de manera permanente y terminar con los cambios de reloj de primavera y otoño.

La propuesta fue recibida por el Senado y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Por ahora, no se ha convertido en ley federal.

Esto significa que el cambio de noviembre sigue vigente bajo la legislación actual. Mientras el Congreso no complete el proceso legislativo y una nueva norma entre en vigor, el domingo 1 de noviembre de 2026 continúa siendo la fecha prevista para regresar al horario estándar en las zonas que observan el DST.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en EE.UU.

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en 2026?

Con las reglas actualmente vigentes, el cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. hora local en las zonas que observan el horario de verano.

¿El reloj se adelanta o se atrasa en noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Se gana o se pierde una hora de sueño?

Se gana una hora, porque el intervalo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite durante la transición al horario estándar.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian de hora?

No. Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el DST. Tampoco lo hacen Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE.UU.

La Nación Navajo, aunque se encuentra principalmente en Arizona, sí observa el horario de verano.

¿California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois cambian de hora?

Sí. Bajo la normativa vigente, estos estados están contemplados en el cambio del 1 de noviembre de 2026 y deberán regresar del horario de verano al horario estándar.

¿Ya se eliminó el cambio de hora en Estados Unidos?

No. La Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act por 308-117, pero la iniciativa todavía no se ha convertido en ley federal. La propuesta pasó al Senado y quedó remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

¿Podría el 1 de noviembre de 2026 ser el último cambio de hora?

Es posible, pero todavía no está confirmado. El Sunshine Protection Act busca establecer el horario de verano permanente y eliminar los cambios de reloj dos veces al año.

Sin embargo, hasta que el proyecto complete el proceso legislativo y entre en vigor, el calendario actual continúa siendo el aplicable. Por ahora, el 1 de noviembre de 2026 sigue siendo la fecha prevista para el regreso al horario estándar.