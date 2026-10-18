El horario de verano en Estados Unidos (Daylight Saving Time, DST) terminará el domingo 1 de noviembre de 2026 , cuando los relojes de las zonas que observan este sistema deberán atrasarse una hora: a las 2:00 a. m. volverán a marcar la 1:00 a. m. El ajuste devolverá al país al horario estándar (Standard Time) durante los meses de otoño e invierno y permitirá ganar una hora adicional en esa madrugada. La regla federal establece que el cambio se realiza el primer domingo de noviembre, aunque Hawaii, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no participan en el horario de verano.

¿A qué hora termina el horario de verano en Estados Unidos?

El cambio se producirá a las 2:00 a. m., hora local, del domingo 1 de noviembre en las jurisdicciones que observan el DST.

En ese momento, el reloj retrocederá hasta la 1:00 a. m., por lo que la franja comprendida entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada ocurrirá dos veces.

Por ejemplo, en Nueva York, la hora pasará de las 2:00 a. m. EDT a la 1:00 a. m. EST.

En Los Ángeles, el cambio será de las 2:00 a. m. PDT a la 1:00 a. m. PST.

Las abreviaturas corresponden, respectivamente, al horario de verano y al horario estándar de cada zona.

¿Qué estados y territorios de Estados Unidos cambian la hora en noviembre de 2026?

La regla general es que 48 estados observan el horario de verano en todo su territorio, mientras que Arizona lo hace únicamente en las comunidades de la Nación Navajo. Hawaii no cambia sus relojes. El Distrito de Columbia también observa el ajuste, al igual que los territorios estadounidenses que siguen el DST. El Departamento de Transporte (DOT) establece las reglas federales para las fechas del cambio.

La siguiente tabla permite identificar las principales excepciones y reconocer ciudades representativas de cada zona. Los ejemplos no sustituyen la comprobación de la hora local cuando una jurisdicción tiene límites horarios especiales.

Jurisdicción ¿Atrasará el reloj el 1 de noviembre? Ejemplos representativos 48 estados que observan el DST en todo su territorio Sí Nueva York, Nueva York; Los Ángeles, California; Chicago, Illinois; Houston, Texas; Miami, Florida; Seattle, Washington; Denver, Colorado; Anchorage, Alaska Arizona, fuera de la Nación Navajo No Phoenix, Tucson, Flagstaff Comunidades de la Nación Navajo Sí Window Rock, Chinle, Kayenta Hawaii No Honolulu, Hilo Puerto Rico No San Juan, Ponce Islas Vírgenes de EE. UU. No Charlotte Amalie, Christiansted Samoa Americana No Pago Pago Guam No Hagåtña, Tamuning Islas Marianas del Norte No Saipán, Tinian Distrito de Columbia Sí Washington, D. C.

Fuente: Departamento de Transporte de EE. UU., Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y Gobierno de la Nación Navajo.

La excepción de Arizona merece especial atención. La mayor parte del estado mantiene el horario estándar durante todo el año, pero la Nación Navajo sí adelanta y atrasa los relojes conforme al calendario federal. Por ello, Phoenix y Window Rock no deben tratarse como si tuvieran la misma regla estacional: durante el verano pueden mostrar horas distintas, aunque estén dentro de Arizona.

¿Cómo cambiará la hora en los teléfonos, computadoras y relojes inteligentes?

Los teléfonos iPhone y Android, las computadoras Windows y Mac y muchos relojes inteligentes actualizan la hora automáticamente cuando tienen configuradas correctamente la zona horaria y las opciones de fecha y hora. Sin embargo, el comportamiento depende del modelo, el sistema operativo, la configuración del usuario y la disponibilidad de actualizaciones. Antes del cambio, conviene comprobar lo siguiente:

iPhone y Android : verifica que la opción de fecha y hora automáticas esté activada y que la zona horaria corresponda a tu ubicación.

: verifica que la opción de fecha y hora automáticas esté activada y que la zona horaria corresponda a tu ubicación. Windows y macOS : comprueba que el ajuste automático de hora y la zona horaria sean correctos. Si el equipo utiliza reglas horarias desactualizadas, instala las actualizaciones disponibles.

: comprueba que el ajuste automático de hora y la zona horaria sean correctos. Si el equipo utiliza reglas horarias desactualizadas, instala las actualizaciones disponibles. Relojes inteligentes : revisa si sincronizan la hora con el teléfono enlazado o si requieren ajustes propios.

: revisa si sincronizan la hora con el teléfono enlazado o si requieren ajustes propios. Sistemas de navegación y vehículos : los dispositivos conectados pueden actualizarse solos, pero algunos sistemas integrados necesitan una actualización de software o un cambio manual de zona horaria.

: los dispositivos conectados pueden actualizarse solos, pero algunos sistemas integrados necesitan una actualización de software o un cambio manual de zona horaria. Relojes de pared, despertadores y otros aparatos sin conexión: suelen requerir un ajuste manual, salvo que incorporen mecanismos automáticos compatibles con las reglas actuales.

Si tienes un vuelo, una cita médica o un turno laboral esa madrugada, confirma la hora con el proveedor correspondiente. El cambio puede afectar la interpretación de horarios entre la 1:00 y las 2:00 a. m., una franja que se repetirá en las zonas que regresen al horario estándar.

¿La Sunshine Protection Act eliminará el cambio de hora en 2026?

No. La Sunshine Protection Act de 2025 fue presentada en el Senado como el proyecto S. 29 el 7 de enero de 2025 y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Su objetivo es establecer el horario de verano permanente, pero la presentación de un proyecto no lo convierte en ley.

En la Cámara de Representantes también se presentó la iniciativa H.R. 139, con el mismo nombre, durante el 119.º Congreso. La documentación legislativa consultada confirma que existen propuestas para modificar el sistema, pero no acredita una ley federal promulgada que elimine el cambio de noviembre de 2026. Por tanto, el calendario vigente continúa siendo aplicable: el 1 de noviembre, las zonas que observan el horario de verano atrasarán sus relojes una hora.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿Se duerme una hora más el 1 de noviembre de 2026?

En las zonas que atrasan el reloj, la madrugada tendrá una hora adicional. El beneficio práctico dependerá de los horarios de sueño y las obligaciones de cada persona.

¿El cambio se aplica a todos los estados al mismo tiempo?

La transición ocurre a las 2:00 a. m. de cada localidad que observa el horario de verano, no a una única hora simultánea para todo el país. Por eso, el cambio se produce en distintos momentos según la zona horaria.

¿Debo cambiar la hora de mi teléfono manualmente?

Por lo general, no, si la opción automática está activada y el dispositivo tiene la zona horaria correcta. Si la hora no se actualiza, revisa los ajustes y las actualizaciones disponibles.

¿Cuándo comenzará nuevamente el horario de verano en 2027?

Según la regla federal vigente, comenzará el domingo 14 de marzo de 2027, el segundo domingo de marzo. En las zonas que lo observan, los relojes pasarán de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.