El cambio al horario de verano 2026 en EE.UU. será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en la mayoría de los estados; el regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, el segundo domingo de marzo. Ese día, el ajuste oficial se hace a las 2:00 a. m. hora local, cuando el reloj salta directamente a las 3:00 a. m.

Fecha de inicio: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora del cambio: 2:00 a. m. en cada zona horaria local.

Movimiento del reloj: se adelanta una hora (de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.).

Efecto principal: más luz por la tarde y anochecer más tardío.

Fechas clave del horario de verano en EE.UU. 2026

Evento Fecha Hora legal local ¿Qué pasa con el reloj? Inicio horario de verano (DST 2026) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Pasa a 3:00 a. m. (se adelanta 1 h) Fin horario de verano (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. Pasa a 1:00 a. m. (se atrasa 1 h)

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo y en noviembre?

Al entrar al horario de verano en marzo de 2026, el reloj se adelanta una hora: se “pierde” una hora de sueño, pero se gana más luz vespertina. En noviembre, al volver al horario estándar, el reloj se atrasa una hora, lo que permite “recuperar” esa hora de sueño.

Marzo 2026 (inicio DST): adelantar el reloj 1 hora.

Noviembre 2026 (fin DST): atrasar el reloj 1 hora.

Ambos cambios se realizan oficialmente a las 2:00 a. m. en cada zona horaria.

Regla práctica para recordar

Mes / Evento Acción sobre el reloj Frase para recordarlo Marzo – inicio horario de verano Adelantar 1 hora “En primavera, el reloj va hacia adelante” Noviembre – fin horario de verano Atrasar 1 hora “En otoño, el reloj vuelve hacia atrás”

¿En qué estados de EE.UU. se cambia la hora en 2026?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participa en el horario de verano y debe adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Esto incluye prácticamente todos los estados de las zonas horarias del Este, Central, Montaña, Pacífico y Alaska, salvo algunas excepciones.

Estados continentales que sí cambian: California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y casi todos los demás del territorio continental.

Estados que no aplican DST: Hawái y gran parte de Arizona mantienen la misma hora todo el año.

Territorios con excepciones: algunos territorios de EE.UU. tampoco aplican el horario de verano.

Cómo saber si tu estado cambia la hora

Situación del estado ¿Aplica horario de verano 2026? Qué debes hacer en marzo y noviembre Estado continental común (no Hawái ni gran parte de Arizona) Sí Marzo: adelantar 1 h; noviembre: atrasar 1 h Hawái o mayor parte de Arizona No No cambiar la hora Territorio especial (p.ej., algunos territorios insulares) Generalmente no Verificar normativa local

¿Cómo y a qué hora ajustar el reloj correctamente?

La normativa establece que el ajuste oficial se hace a las 2:00 a. m. hora local para minimizar el impacto en la vida cotidiana. En la práctica, muchas personas prefieren adelantar o atrasar sus relojes antes de irse a dormir el sábado, para despertar con la hora ya ajustada.

Dispositivos digitales (celulares, computadoras): normalmente se actualizan de forma automática si la zona horaria está bien configurada.

Relojes analógicos y electrodomésticos: deben ajustarse manualmente, moviendo la manecilla una hora hacia adelante en marzo y una hora hacia atrás en noviembre.

Zonas horarias: el cambio se hace a las 2:00 a. m. en cada zona (primero la Costa Este, luego Central, Montaña, Pacífico y Alaska).

Pasos básicos para el cambio de hora

Paso Acción recomendada 1. Verificar si tu estado usa DST Confirmar que no sea Hawái ni gran parte de Arizona. 2. Revisar zona horaria Asegurarse de tener la zona horaria correcta en los dispositivos. 3. Ajustar la hora manualmente Adelantar/atrasar 1 h en relojes que no se actualizan solos. 4. Confirmar la hora al despertar Comparar con la hora oficial (internet, TV, radio).

¿Qué recomendaciones seguir para el cambio de horario de verano 2026?

Marcar las fechas clave en el calendario ayuda a evitar confusiones: inicio el 8 de marzo y fin el 1 de noviembre de 2026. También es útil revisar con anticipación si el lugar donde vives aplica el horario de verano, especialmente en estados con excepciones internas o si viajas entre zonas horarias.

Programa recordatorios en tu celular unos días antes del cambio.

Ajusta tus rutinas de sueño gradualmente, acudiendo a la cama 15–20 minutos antes los días previos a marzo.

Si viajas, confirma tus vuelos y reservas considerando la hora local del destino en las fechas de cambio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local, cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en EE.UU.?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. en las zonas que aplican DST.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo de 2026?

En marzo 2026 se adelanta el reloj una hora: pasa de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., lo que implica perder una hora de sueño pero ganar más luz al final del día.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

Casi todos los estados lo hacen, pero Hawái y gran parte de Arizona no aplican el horario de verano y mantienen la misma hora durante todo el año.

¿A qué hora exacta debo cambiar la hora en mi reloj?

La regla oficial es hacer el cambio a las 2:00 a. m. hora local, aunque muchas personas ajustan la hora antes de dormir el sábado para amanecer ya con el horario correcto.