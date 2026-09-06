Con las reglas federales vigentes, la mayor parte de Estados Unidos regresará al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m. de cada zona horaria local, los relojes deberán atrasarse una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m.

El cambio pondrá fin al Daylight Saving Time (DST) de 2026 y permitirá recuperar una hora durante esa madrugada. Sin embargo, esta podría ser una de las últimas veces que los estadounidenses realicen el ajuste dos veces al año: una propuesta para establecer el horario de verano permanente avanzó en la Cámara de Representantes, aunque todavía no se ha convertido en ley federal.

TL;DR sobre el cambio de horario en EE.UU.

El cambio de horario está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026

A las 2:00 a. m. , los relojes deberán atrasarse hasta la 1:00 a. m.

, los relojes deberán atrasarse hasta la La mayoría de los estados dejará el Daylight Saving Time (DST) y regresará al horario estándar

(DST) y regresará al horario estándar La hora comprendida entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. se repetirá, por lo que ese día tendrá una hora adicional

Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no observan el DST

California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois están contemplados en el calendario vigente

están contemplados en el calendario vigente La Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act por 308-117 , pero la propuesta todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en ley

por , pero la propuesta todavía debe completar el proceso legislativo para convertirse en ley Mientras no haya una nueva ley federal en vigor, el cambio del 1 de noviembre de 2026 continúa siendo el previsto

¿Cuándo termina el horario de verano en EE.UU. en 2026?

Según las reglas federales actualmente vigentes, el horario de verano finalizará el domingo 1 de noviembre de 2026.

El cambio se producirá a las 2:00 a. m. hora local en las zonas que observan el DST. En ese momento, el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m. En otras palabras, la madrugada tendrá nuevamente el intervalo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m.

El calendario establece que el Daylight Saving Time comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. En 2026, comenzó el 8 de marzo y, bajo la legislación actual, finalizará el 1 de noviembre.

Inicio del DST 2026 Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. El reloj se adelantó una hora Fin previsto del DST 2026 Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. El reloj se atrasa una hora Resultado del cambio de otoño De 2:00 a. m. a 1:00 a. m. Se repite una hora

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en noviembre?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora.

La expresión en inglés fall back sirve para recordar el cambio de otoño: los relojes retroceden una hora cuando termina el horario de verano y comienza nuevamente el horario estándar.

Así, cuando llegue la madrugada del 1 de noviembre de 2026, las 2:00 a. m. volverán a ser la 1:00 a. m. Esto significa que el intervalo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurrirá dos veces.

Por esa razón, quienes trabajen durante la madrugada, tengan turnos nocturnos, viajen o programen actividades en ese periodo deben prestar atención a la hora exacta.

¿Qué relojes y dispositivos debes revisar?

Los dispositivos que no actualizan la hora automáticamente pueden requerir un ajuste manual. Entre ellos se encuentran:

Relojes de pared y de pulsera convencionales

Despertadores y radios-reloj

Algunos sistemas de los vehículos

Hornos, microondas y otros electrodomésticos programables

Termostatos y temporizadores

Sistemas de riego y dispositivos domésticos programables

Cámaras de seguridad, alarmas y DVR

Controles de acceso y sistemas de fichaje

Los smartphones, computadoras y otros dispositivos conectados suelen realizar el cambio automáticamente cuando tienen correctamente configuradas la zona horaria y la fecha y hora automáticas. NIST recomienda mantener actualizado el sistema operativo, ya que la información necesaria para determinar si está vigente el horario estándar o el DST depende de la configuración del sistema.

¿Qué estados cambian de hora y cuáles son las excepciones?

La mayoría de los estados de Estados Unidos observará el cambio del 1 de noviembre de 2026. El ajuste se realiza a las 2:00 a. m. de cada zona horaria local, por lo que no ocurre de manera simultánea en todo el país.

Entre los estados que sí están contemplados se encuentran California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.

California Sí PDT pasa a PST Florida Sí EDT pasa a EST; parte del Panhandle pasa de CDT a CST Texas Sí CDT pasa a CST; el área de El Paso y otros sectores occidentales pasan de MDT a MST Nueva York Sí EDT pasa a EST Nueva Jersey Sí EDT pasa a EST Illinois Sí CDT pasa a CST Hawái No Permanece en HST durante todo el año Mayor parte de Arizona No Permanece en MST durante todo el año Nación Navajo Sí Observa el DST Puerto Rico No Se mantiene en AST durante todo el año Guam No No observa DST Samoa Americana No No observa DST Islas Marianas del Norte No No observa DST Islas Vírgenes de EE.UU. No No observa DST

NIST señala que Hawái, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte no observan el horario de verano. En Arizona, la mayor parte del estado permanece en horario estándar durante todo el año, mientras que los territorios de la Nación Navajo sí observan el DST.

¿Por qué existe el cambio de hora y qué puede pasar en 2026?

El Daylight Saving Time desplaza una hora de luz solar de la mañana hacia la tarde. En marzo, los relojes se adelantan una hora; en noviembre, regresan al horario estándar.

El sistema actual establece que el DST se aplica durante 238 días del año, aproximadamente el 65% del año, de acuerdo con NIST. La normativa federal vigente mantiene el inicio en marzo y el final en noviembre.

Pero 2026 tiene un elemento adicional: el Congreso está considerando eliminar los cambios de hora dos veces al año.

La Cámara de Representantes aprobó el 14 de julio de 2026 el Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) con una votación de 308 a 117. La iniciativa busca hacer permanente el horario de verano y terminar con los cambios de reloj de primavera y otoño.

La propuesta fue recibida por el Senado y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. Por tanto, todavía no es una ley federal en vigor.

Esto es importante para el cambio de noviembre: mientras el Congreso no complete el proceso legislativo y la nueva norma no entre en vigor, el calendario actual continúa aplicándose. Por ahora, eso significa que el domingo 1 de noviembre de 2026 sigue siendo la fecha prevista para regresar al horario estándar en las zonas que observan DST.

Actualización editorial: Al 6 de septiembre de 2026, el cambio del 1 de noviembre continúa previsto bajo las reglas vigentes. La Cámara de Representantes ya aprobó el Sunshine Protection Act, pero la medida todavía no se ha convertido en ley federal. Por ello, quienes tengan viajes, vuelos, turnos nocturnos, eventos o actividades programadas para esa madrugada deben tomar como referencia el calendario actual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en EE.UU.

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos en 2026?

Con las reglas actualmente vigentes, el cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. hora local en las zonas que observan el horario de verano.

¿El reloj se adelanta o se atrasa en noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿Se gana o se pierde una hora de sueño?

Se gana una hora, porque el intervalo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite durante la transición al horario estándar.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian de hora?

No. Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el DST. Tampoco lo hacen Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE.UU. La Nación Navajo, aunque se encuentra principalmente en Arizona, sí observa el horario de verano.

¿California, Florida, Texas, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois cambian de hora?

Sí. Bajo la normativa vigente, estos estados están contemplados en el cambio del 1 de noviembre de 2026 y deberán regresar del horario de verano al horario estándar.

¿Ya se eliminó el cambio de hora en Estados Unidos?

No. La Cámara de Representantes aprobó el Sunshine Protection Act por 308-117, pero la iniciativa todavía no se ha convertido en ley federal. La propuesta pasó al Senado y quedó remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

¿Podría el 1 de noviembre de 2026 ser el último cambio de hora?

Es posible, pero todavía no está confirmado. El Sunshine Protection Act busca establecer el horario de verano permanente y eliminar los cambios de reloj dos veces al año. Sin embargo, hasta que el proyecto complete el proceso legislativo y entre en vigor, el calendario actual continúa siendo el aplicable.