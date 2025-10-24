La madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, España volverá al horario de invierno retrasando los relojes una hora: a las 3:00 pasarán a ser las 2:00. Con este ajuste, volverán los amaneceres más tempranos y las tardes más cortas, marcando el inicio del periodo invernal. Este podría ser, sin embargo, uno de los últimos cambios estacionales, ya que el Gobierno ha impulsado reabrir el debate sobre eliminar esta práctica a nivel europeo por sus escasos beneficios energéticos y su impacto en la salud.

¿Cómo ajustar el reloj para el cambio de horario en España? Se atrasa o se adelanta

En la transición al horario de invierno en España, durante la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, el procedimiento es sencillo: el reloj debe atrasarse una hora, es decir, a las 3:00 deberán marcar las 2:00 . Este ajuste implica que podremos disfrutar de una hora adicional de descanso esa noche y marca el comienzo de jornadas con más luz matutina y menos luminosidad por la tarde . La recomendación de los expertos es realizar este cambio antes de dormir el sábado o a primera hora del domingo, asegurándose de verificar todos los dispositivos y relojes que no se ajustan automáticamente.

El origen y sentido del cambio de hora

El cambio horario nació durante el siglo XX como una medida de eficiencia energética para aprovechar más las horas de luz natural y reducir el consumo eléctrico . España lo adoptó en 1940, alineándose con el horario de Europa Central, y desde entonces lo aplica dos veces al año. Sin embargo, diversos estudios señalan que los ahorros energéticos son mínimos, mientras que los efectos en el sueño, la concentración o el estado de ánimo pueden ser significativos.

MADRID (ESPAÑA), 26/10/2025.- El 26 de octubre España entra en horario de invierno: relojes atrasados, nuevas rutinas y el posible fin del cambio de hora. FOTO DE FABRICE COFFRINI PARA AFP / Fabrice COFFRINI

Impacto en la salud y el bienestar

Nuestro cuerpo se rige por un reloj biológico o ritmo circadiano, sensible a la luz natural y los horarios de actividad . Retrasar o adelantar una hora requiere que este sistema se reajuste, lo cual puede provocar somnolencia, irritabilidad y dificultad para dormir durante los días posteriores. Los especialistas recomiendan estabilizar el horario para reducir estos efectos, ya que los cambios bianuales afectan especialmente a personas mayores, niños o quienes padecen trastornos del sueño.

¿Adiós al cambio estacional?

El Gobierno español ha propuesto eliminar el cambio de hora en 2026, sumándose a una tendencia europea que cuestiona su utilidad . Organismos como la Comisión Europea y varios ministros de Energía y Transporte respaldan reabrir el debate, aunque no hay consenso sobre qué horario mantener de forma permanente. La mayoría de expertos en cronobiología coinciden en que el horario de invierno sería el más saludable, ya que facilita la exposición a la luz solar matutina y respeta mejor los ritmos naturales del cuerpo.

Preparar los relojes y dispositivos del hogar

Para evitar confusiones, conviene revisar todos los aparatos que no se ajustan automáticamente.Lista práctica para el cambio de hora:

Teléfonos móviles y ordenadores : la mayoría actualizan la hora de forma automática si está activada la sincronización con la red.

: la mayoría actualizan la hora de forma automática si está activada la sincronización con la red. Hornos, microondas y relojes digitales antiguos : deben ajustarse manualmente.

: deben ajustarse manualmente. Automóviles : algunos modelos no cambian la hora automáticamente, conviene verificar el sistema multimedia.

: algunos modelos no cambian la hora automáticamente, conviene verificar el sistema multimedia. Relojes de pulsera y despertadores analógicos : recordar retrasarlos una hora antes de dormir el sábado 25.

: recordar retrasarlos una hora antes de dormir el sábado 25. Dispositivos inteligentes (smart speakers, televisores, routers): revisar la configuración regional para que el cambio se ejecute correctamente.

Una hora más para descansar, y quizás la última

Este fin de semana los españoles disfrutarán de una hora más de sueño, pero también podría marcar un punto de inflexión en la historia del tiempo en Europa. Si prospera la propuesta española, el año 2026 podría traer un horario único y estable, poniendo fin a más de un siglo de ajustes bianuales que empezaron con el objetivo de ahorrar energía y hoy se enfrentan a nuevos criterios de salud, productividad y bienestar social.

Ciudades afectadas por el cambio de hora en España

El cambio horario aplica en todas las comunidades autónomas y ciudades españolas, manteniendo la sincronización con el resto de Europa Central (UTC+1 en invierno).Estas son las principales ciudades donde sí se realiza el cambio:

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Bilbao

Zaragoza

Málaga

Valladolid

Murcia

Palma de Mallorca

Las Palmas de Gran Canaria (una hora menos respecto a la península)

Santa Cruz de Tenerife (una hora menos respecto a la península)

Ceuta

Melilla

Ciudades no afectadas por el cambio de hora en España

En la práctica, solo las Islas Canarias presentan una diferencia estable de una hora con respecto a la península, pero sí aplican el cambio horario al mismo tiempo. Es decir, no hay ninguna ciudad española que quede fuera del sistema de cambio de hora.Sin embargo, puede decirse que no se ven afectadas en el mismo momento reloj en mano, porque:

En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas , cuando en la península son las 3:00, allí son las 2:00.

y , cuando en la península son las 3:00, allí son las 2:00. Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, aunque situadas en África, comparten el mismo cambio horario que la península.

En resumen, todas las ciudades españolas adelantan o atrasan la hora dos veces al año, pero Canarias mantiene siempre su huso horario diferenciado (UTC+0 en invierno, UTC+1 en verano) respecto al resto del país.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en España

¿Cuándo será el próximo cambio de horario en España?

El próximo cambio al horario de invierno en España será en la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, cuando a las 3:00 los relojes se atrasarán para marcar las 2:00. En Canarias, el cambio será de 2:00 a 1:00.​

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

En el cambio al horario de invierno, el reloj se ATRASA una hora. Ganarás una hora extra esa noche.​

¿Por qué se cambia la hora?

La medida nació por razones de ahorro energético y para aprovechar mejor la luz solar, aunque hoy los beneficios energéticos son mínimos y hay debate sobre su continuidad.​

¿Cuándo podría ser el último cambio de hora?

El último cambio de hora está previsto para octubre de 2026, según la normativa vigente. España y la Unión Europea estudian la posibilidad de eliminar los cambios estacionales y mantener solo un horario fijo.​

¿Cómo afecta el cambio de horario a la salud?

El cambio puede provocar alteraciones leves en el sueño y el ritmo biológico, sobre todo los primeros días. Adaptarse a rutinas estables y exponerse a la luz solar ayuda a minimizar el impacto.​

¿Qué horario prefiere la mayoría de la población?

Según encuestas recientes, la mayoría de los españoles preferirían un horario fijo, aunque las opiniones están divididas entre el horario de verano y el de invierno.​

¿Qué dispositivos deben ajustarse manualmente?

Móviles y ordenadores suelen cambiar automáticamente, pero algunos electrodomésticos, relojes de pared y de pulsera, y sistemas de automóviles pueden requerir ajuste manual.