El cambio al horario de invierno 2026 en EE.UU. está previsto para el domingo 1 de noviembre, cuando finalice el horario de verano. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. en las zonas que observan el Daylight Saving Time (DST). La fecha continúa vigente, aunque el Congreso debate una reforma para mantener el horario de verano durante todo el año.

¿Cuándo hay que ajustar el reloj en Estados Unidos en noviembre de 2026?

El ajuste está programado para el domingo 1 de noviembre de 2026. La legislación federal establece que el período de horario de verano termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre. En ese momento, el horario vuelve al estándar correspondiente a cada zona.

En la práctica, si tu zona observa el cambio de horario, debes atrasar el reloj una hora.

De 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

Se gana una hora durante esa madrugada.

El domingo tendrá una hora adicional respecto de un día normal.

La regla se aplica de acuerdo con la zona horaria y las excepciones previstas por la legislación federal.

Fecha ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacer el ajuste del reloj? Domingo 1 de noviembre de 2026 Termina el horario de verano Atrasar 1 hora A las 2:00 a. m. El reloj vuelve a la 1:00 a. m. −1 hora Después del ajuste Comienza el horario estándar Hora local correspondiente

¿El ajuste de noviembre es para atrasar o adelantar el reloj?

Se atrasa una hora.

La confusión suele aparecer porque Estados Unidos realiza dos modificaciones cada año: en marzo se adelanta el reloj para comenzar el horario de verano y en noviembre se atrasa para regresar al horario estándar.

Por eso, para noviembre de 2026, la regla práctica es sencilla:

En noviembre, “fall back”: el reloj se atrasa una hora.

La norma federal establece que durante el período de horario de verano el tiempo estándar de cada zona se adelanta una hora y que ese período termina a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre.

¿Qué dice la ley sobre el ajuste de horario en EE.UU.?

El calendario actual se basa en la Uniform Time Act de 1966, posteriormente modificada para ampliar el período de horario de verano. La legislación vigente establece que el DST comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

El U.S. Department of Transportation supervisa la observancia uniforme del horario de verano y las zonas horarias, pero no tiene autoridad para eliminar por sí mismo el DST. El propio Departamento de Transporte señala que un estado puede decidir no observar el horario de verano mediante una ley estatal, pero no puede establecer unilateralmente el horario de verano permanente.

Esto significa que, mientras no entre en vigor una nueva ley federal, el calendario de noviembre de 2026 continúa siendo el establecido por la legislación vigente.

¿Podría cambiar el ajuste de horario antes de noviembre?

Sí existe un proyecto federal que busca modificar el sistema, pero todavía no ha cambiado la ley.

El H.R. 139, Sunshine Protection Act of 2025, propone convertir el horario de verano en permanente. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026 por 308 votos contra 117.

Al día siguiente, el proyecto pasó al Senado, donde fue recibido, leído dos veces y remitido al Committee on Commerce, Science, and Transportation.

Por lo tanto, el estado legislativo es:

Etapa Situación al 18 de agosto de 2026 Proyecto presentado Sí Aprobado por la Cámara de Representantes Sí, 14 de julio Remitido al Senado Sí, 15 de julio Aprobado por el Senado No Promulgado por el presidente No Ley vigente que elimine el ajuste de noviembre No

La diferencia es fundamental: que la Cámara haya aprobado el proyecto no significa que el cambio de horario haya sido eliminado. El H.R. 139 todavía necesita completar el proceso legislativo para convertirse en ley.

¿Qué propone el Sunshine Protection Act?

El proyecto aprobado por la Cámara busca hacer permanente el horario de verano y acabar con los cambios de reloj dos veces al año. El texto modifica las disposiciones federales que actualmente establecen el período temporal del Daylight Saving Time.

En términos prácticos, la propuesta pretende que el horario de verano deje de ser temporal. Sin embargo, eso es lo que propone el proyecto, no la situación legal actual.

Hasta que el Congreso apruebe una versión definitiva y esta se convierta en ley, el calendario vigente continúa aplicándose.

¿Podría ser este el último ajuste de horario?

Por ahora, no se puede afirmar.

El debate federal hace posible que el sistema cambie en el futuro, pero al 18 de agosto de 2026 el H.R. 139 todavía no se ha convertido en ley. Por ello, el ajuste previsto para el 1 de noviembre de 2026 sigue siendo el calendario que debe tomar como referencia el lector.

Para que la situación cambiara antes de noviembre, el proceso legislativo tendría que avanzar y producir una modificación legal efectiva.

La Cámara ya dio un paso importante al aprobar el proyecto, pero el Senado aún debe actuar y cualquier legislación resultante tendría que completar el proceso correspondiente antes de convertirse en ley.

¿Cómo queda el ajuste según los principales husos horarios?

Estados Unidos utiliza diferentes zonas horarias y el horario estándar se aplica de acuerdo con cada una de ellas. La legislación federal reconoce, entre otras, las zonas Eastern, Central, Mountain y Pacific para el territorio continental.

Zona Ejemplos de ciudades Ajuste del 1 de noviembre Eastern Time Nueva York, Miami, Orlando Atrasa 1 hora Central Time Chicago, Dallas, Houston Atrasa 1 hora Mountain Time Denver, Albuquerque Atrasa 1 hora Pacific Time Los Ángeles, San Diego, Seattle Atrasa 1 hora Alaska Time Anchorage Atrasa 1 hora Hawaii-Aleutian Hawái No aplica el cambio en Hawái

La tabla muestra la regla general para las zonas que observan el DST. Existen excepciones dentro del territorio estadounidense: Hawái no observa el horario de verano y la mayor parte de Arizona tampoco, por lo que sus relojes no realizan este ajuste estacional.

¿Todos los estados de EE.UU. deben ajustar el reloj?

No.

La legislación federal permite que un estado se excluya del horario de verano mediante una ley estatal, siempre que mantenga el horario estándar correspondiente. El Department of Transportation confirma que los estados no pueden adoptar por su cuenta un horario de verano permanente, aunque sí pueden optar por no observar el DST bajo las condiciones previstas por la ley.

Entre las principales excepciones se encuentran:

Hawái , que permanece en horario estándar durante todo el año.

, que permanece en horario estándar durante todo el año. La mayor parte de Arizona , que no observa el horario de verano.

, que no observa el horario de verano. Territorios estadounidenses que tampoco siguen el cambio estacional, según sus respectivas reglas horarias.

Por eso, decir que “todo Estados Unidos atrasará el reloj” sería impreciso.

¿Los celulares y computadoras hacen el ajuste automáticamente?

En la mayoría de los dispositivos modernos, el cambio puede realizarse automáticamente cuando el sistema tiene correctamente configurada la zona horaria y dispone de las reglas de horario correspondientes.

Sin embargo, no todos los dispositivos funcionan de la misma manera.

El ajuste puede depender de:

sistema operativo;

configuración de fecha y hora;

zona horaria seleccionada;

conexión a internet o red;

base de datos de zonas horarias;

operador o fabricante;

configuración específica del dispositivo.

Los relojes analógicos y otros dispositivos que no reciben actualizaciones automáticas deberán ajustarse manualmente.

También conviene revisar con anticipación aquellos sistemas en los que una hora incorrecta pueda afectar una actividad programada, como alarmas, reservas, calendarios o determinadas aplicaciones.

¿Qué hay que hacer la noche del 31 de octubre?

Para quienes viven en una zona que observa el horario de verano, el procedimiento es sencillo:

Atrasar el reloj una hora.

Si el dispositivo es automático, comprobar que tenga configurada la zona horaria correcta.

Revisar relojes manuales, vehículos y otros equipos que no actualicen la hora por sí solos.

Comprobar alarmas y calendarios si existe alguna actividad programada alrededor de la madrugada.

Recordar que el cambio ocurre durante la madrugada del 1 de noviembre de 2026.

El ajuste significa que, al pasar de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., esa hora se repite.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos en 2026

¿Cuándo se atrasa el reloj en Estados Unidos en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., los relojes de las zonas que observan el horario de verano deben retroceder una hora hasta la 1:00 a. m.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en noviembre?

Se atrasa una hora. El cambio marca el final del horario de verano y el regreso al horario estándar.

¿El cambio de horario de noviembre de 2026 fue eliminado?

No. Al 18 de agosto de 2026 continúa establecido por la legislación vigente. Aunque la Cámara aprobó el Sunshine Protection Act, el proyecto todavía estaba pendiente en el Senado.

¿Qué estados no cambian el reloj?

Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el horario de verano. También existen excepciones entre territorios estadounidenses.

¿Será noviembre de 2026 el último cambio de horario?

No está confirmado. Existe un proyecto aprobado por la Cámara que busca establecer el horario de verano permanente, pero todavía no se ha convertido en ley.

¿Los celulares cambian la hora automáticamente?

Los dispositivos configurados para actualizar automáticamente la fecha, hora y zona horaria normalmente pueden realizar el ajuste sin intervención del usuario. Aun así, es recomendable comprobar la configuración del dispositivo.

Fuentes oficiales consultadas

U.S. Department of Transportation: información oficial sobre la Uniform Time Act y la supervisión federal de las zonas horarias y del Daylight Saving Time.

información oficial sobre la Uniform Time Act y la supervisión federal de las zonas horarias y del Daylight Saving Time. U.S. Code, 15 U.S.C. §260a: establece el período federal del horario de verano y la posibilidad de exención estatal.

establece el período federal del horario de verano y la posibilidad de exención estatal. U.S. Code, 15 U.S.C. §261: establece las zonas horarias estándar de Estados Unidos.

establece las zonas horarias estándar de Estados Unidos. Office of the Clerk of the U.S. House of Representatives: resultado de la votación del H.R. 139 del 14 de julio de 2026: 308-117.

resultado de la votación del H.R. 139 del 14 de julio de 2026: 308-117. Government Publishing Office: H.R. 139, remitido al Senado el 15 de julio de 2026.