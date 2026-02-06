En Florida, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora, y terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se atrasan una hora. Este cambio impacta directamente en ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, claves para el turismo y el comercio del estado. Florida ha impulsado iniciativas para tener horario de verano permanente, pero por ahora sigue el mismo calendario federal que el resto del país.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

El cambio al horario de verano en Florida se realiza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., momento en que el reloj pasa a marcar las 3:00 a. m. y se “pierde” una hora. El retorno al horario estándar ocurre el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj se atrasa a la 1:00 a. m. y se recupera esa hora. Este esquema se aplica tanto en la zona Eastern como en la parte del estado que se ubica en Central Time.

Tabla – Fechas del horario de verano 2026 en Florida

Evento Fecha 2026 Hora del cambio Acción en el reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 h). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 h).

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Florida?

En marzo, los relojes se adelantan una hora, por lo que la recomendación es ajustar la hora la noche del sábado 7 de marzo para despertar el domingo con el horario correcto. En noviembre, el proceso se invierte: la noche del sábado 31 de octubre se puede atrasar el reloj una hora para adaptarse al regreso al horario estándar.

Pasos para ajustar el reloj en Florida

Noche del 7 de marzo: adelantar 1 hora (por ejemplo, de 10:00 p. m. a 11:00 p. m.).​

Madrugada del 8 de marzo: ajuste oficial a las 2:00 a. m. → 3:00 a. m.

Noche del 31 de octubre: atrasar 1 hora (por ejemplo, de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.).​

Madrugada del 1 de noviembre: 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de Florida se ven más impactadas y por qué se aplica el DST?

Ciudades como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Tallahassee y Fort Lauderdale ajustan su actividad turística, comercial y de transporte en función del horario de verano. El objetivo declarado del DST es aprovechar más la luz natural durante la tarde, favoreciendo la seguridad vial, el turismo y el consumo en actividades recreativas.

Ciudades principales de Florida con cambio de hora

Miami

Orlando

Tampa

Jacksonville

Tallahassee

Fort Lauderdale

St. Petersburg

¿Qué electrodomésticos y dispositivos debes revisar en Florida?

Como en el resto del país, muchos dispositivos electrónicos se actualizan automáticamente, pero otros requieren cambios manuales para evitar confusiones de horario.​

Aparatos que suelen requerir ajuste de hora

Hornos, microondas y relojes de cocina.

Relojes de pared y despertadores simples.

Radios y sistemas de audio antiguos.

Panel de hora en algunos vehículos.

Sistemas de riego o termostatos programables sin conexión a internet.

¿Qué dice el gobierno de Florida sobre el horario de verano?

Florida ha debatido intensamente la idea de adoptar un horario de verano permanente y ha aprobado leyes estatales de respaldo, pero estas normas no pueden entrar en vigor sin aprobación del Congreso federal. Por ello, en 2026 el estado mantiene el mismo calendario federal: segundo domingo de marzo para adelantar el reloj y primer domingo de noviembre para atrasarlo. Las autoridades estatales destacan el impacto positivo en el turismo, la economía nocturna y la seguridad en la tarde, aunque también reconocen el debate sobre efectos en la salud y el sueño.

Consejos clave para el cambio de hora en Florida

Revisa horarios de parques temáticos, vuelos y reservas de hotel en las semanas del cambio.

Anticipa el ajuste de sueño especialmente en niños y adultos mayores.

Aprovecha la mayor luz de la tarde para actividades al aire libre y ejercicio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida cambia la hora dos veces en 2026?

Sí, adelanta la hora el 8 de marzo de 2026 y la atrasa el 1 de noviembre de 2026, siguiendo el calendario federal de DST.

¿Todas las ciudades de Florida aplican el horario de verano?

Sí, el cambio se aplica tanto en la zona Eastern como en la parte de Florida que está en Central Time.​

¿En marzo se adelanta o se atrasa el reloj en Florida?

En marzo se adelanta una hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.); en noviembre se atrasa una hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.).

¿El gobierno de Florida quiere horario de verano permanente?

El estado ha impulsado leyes a favor del horario de verano permanente, pero no pueden aplicarse sin la aprobación del Congreso, por lo que en 2026 se mantiene el esquema tradicional.​

¿Qué dispositivos cambian solos la hora en Florida?

Celulares, computadoras y relojes inteligentes suelen actualizarse solos; electrodomésticos y relojes analógicos deben ajustarse manualmente.