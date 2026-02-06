Georgia se prepara para otro año de horario de verano en 2026, en el que ciudades como Atlanta, Savannah y Augusta deberán sincronizarse con el resto de la zona Eastern Time adelantando y atrasando sus relojes en las fechas clave.

El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes saltarán a las 3:00 a. m., mientras que el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., retrocederán a la 1:00 a. m., modificando horarios de trabajo, transporte, escuela y actividades al aire libre en todo el estado.

Comprender cómo ajustar los dispositivos, qué aparatos cambiar manualmente y por qué el gobierno sigue defendiendo el DST como herramienta para aprovechar mejor la luz solar resulta clave para no perder el ritmo en Georgia.

¿Cuándo cambia la hora en Georgia en 2026?

Georgia se encuentra en la zona Eastern Time y sigue el mismo calendario federal de horario de verano que la mayoría de estados del país. En 2026, el DST comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m., y finaliza el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. se atrasan a la 1:00 a. m.

Horario de verano 2026 en Georgia

Evento Fecha 2026 Hora legal Acción del reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 hora). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 hora).

¿Cómo se adelanta y se atrasa el reloj en Georgia?

La regla es la misma: en marzo se adelanta el reloj una hora y en noviembre se atrasa una hora, ambos cambios a las 2:00 a. m. hora local. Muchas personas prefieren hacer el ajuste antes de dormir el sábado anterior para evitar confusiones al día siguiente.

Pasos para ajustar el reloj en Georgia

Noche del sábado 7 de marzo: adelanta una hora todos los relojes manuales del hogar y el trabajo.​

Madrugada del 8 de marzo: cambio legal 2:00 a. m. → 3:00 a. m.

Noche del sábado 31 de octubre: atrasa una hora los relojes que no se actualizan solos.​

Madrugada del 1 de noviembre: cambio legal 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de Georgia aplican el DST y por qué?

Atlanta, Savannah, Augusta, Columbus, Macon y Athens, entre otras, aplican el horario de verano como parte de la zona Eastern Time. El DST busca mejorar el aprovechamiento de la luz vespertina, apoyar la seguridad en las calles durante la tarde y favorecer actividades económicas, deportivas y de ocio.

Ciudades principales de Georgia con cambio de hora

Atlanta.

Savannah.

Augusta.

Columbus.

Macon.

Athens.

¿Qué electrodomésticos deben cambiar la hora en Georgia?

Como en el resto del país, los dispositivos con sincronización automática se actualizarán solos, pero otros seguirán marcando la hora vieja hasta que se ajusten manualmente.​

Aparatos que debes revisar en Georgia

Microondas, hornos y otros relojes de cocina.

Relojes de pared y relojes de mesa.

Relojes de automóvil sin conexión automática.

Radios despertadores básicos.

Sistemas de calefacción, aire acondicionado o riego con programadores internos.

¿Qué dice el gobierno y cuáles son los motivos del DST en Georgia?

Georgia se ajusta al calendario federal del horario de verano, que busca aprovechar mejor la luz del sol en las tardes y coordinar los horarios de transporte y comercio con otros estados. A nivel nacional se ha debatido la idea de un horario de verano permanente, pero mientras no haya cambios legislativos, Georgia seguirá adelantando y atrasando el reloj según el esquema vigente.

Consejos clave para el cambio de hora en Georgia

Planifica tus rutinas de sueño, especialmente para niños y personas mayores, en la semana del cambio.​

Verifica horarios de vuelos, autobuses y eventos deportivos en las fechas cercanas al ajuste.

Aprovecha la luz extra de la tarde para actividades al aire libre y ejercicio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Georgia 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en Georgia en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en Georgia?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

¿En marzo se adelanta o se atrasa el reloj en Georgia?

En marzo se adelanta una hora; en noviembre se atrasa una hora.

¿Todas las ciudades de Georgia aplican el mismo cambio?

Sí, el estado completo en Eastern Time sigue el mismo calendario federal de horario de verano.

¿Qué relojes debo ajustar manualmente en Georgia?

Los relojes de cocina, autos, pared y despertadores simples, así como algunos sistemas programables sin conexión a internet.