El cambio de hora en Houston 2026 terminará el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes deberán retrasarse una hora para poner fin al horario de verano y regresar al horario estándar. En Houston, el ajuste se realizará a las 2:00 a. m., momento en que el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m.

Este cambio marcará el regreso al horario estándar del Centro (Central Standard Time, CST) y dará inicio al periodo de invierno en la ciudad. La modificación forma parte del Daylight Saving Time (DST) establecido en Estados Unidos.

¿Cuándo termina el horario de verano en Houston en 2026?

El horario de verano 2026 en Houston, Texas, terminará el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán retrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m.

Con este ajuste, Houston dejará de utilizar el Central Daylight Time (CDT) y regresará al Central Standard Time (CST). En términos prácticos, los residentes ganarán una hora de sueño esa madrugada, aunque también tendrán menos luz natural durante las tardes.

El cambio de noviembre es el segundo ajuste horario del año. El anterior ocurrió el domingo 8 de marzo de 2026, cuando comenzó el horario de verano y los relojes se adelantaron una hora.

ESTADOS UNIDOS, 19/08/2026.- Cambio de horario en EE.UU. 2026: fecha y hora del ajuste, cuándo comienza el invierno, qué estados cambian el reloj y cómo hacerlo en Florida, Texas y Nueva York. FOTO DE HADAWAY PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / HADAWAY

¿Qué ciudades de Texas retrasan el reloj en noviembre de 2026?

El cambio de horario también se aplica en las principales ciudades de Texas que observan el horario de verano. El domingo 1 de noviembre, entre otras, estas ciudades deberán retrasar sus relojes una hora:

Houston

Dallas

San Antonio

Austin

Fort Worth

Arlington

Corpus Christi

Plano

Lubbock

Laredo

Irving

Amarillo

Brownsville

McKinney

Texas abarca dos zonas horarias: la mayor parte del estado utiliza el horario Central, mientras que el extremo occidental, incluida El Paso, utiliza el horario de la Montaña. En ambas zonas se aplica el cambio estacional de horario.

¿Cómo afecta el cambio de hora en Houston?

El regreso al horario estándar puede modificar algunos aspectos de la rutina diaria:

Una hora adicional de sueño : Al retrasarse el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., esa madrugada se obtiene una hora adicional.

: Al retrasarse el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., esa madrugada se obtiene una hora adicional. Más luz por la mañana : El amanecer se producirá más temprano en comparación con el horario de verano.

: El amanecer se producirá más temprano en comparación con el horario de verano. Menos luz durante la tarde : Uno de los cambios más perceptibles será que anochecerá más temprano.

: Uno de los cambios más perceptibles será que anochecerá más temprano. Adaptación del reloj biológico : Aunque se gana una hora, el organismo puede necesitar algunos días para acostumbrarse al nuevo horario.

: Aunque se gana una hora, el organismo puede necesitar algunos días para acostumbrarse al nuevo horario. Cambios en actividades después del trabajo : La menor cantidad de luz natural por la tarde puede afectar actividades al aire libre y rutinas deportivas.

: La menor cantidad de luz natural por la tarde puede afectar actividades al aire libre y rutinas deportivas. Ajustes en dispositivos manuales : Los celulares, computadoras y otros equipos conectados suelen actualizarse automáticamente, pero algunos relojes deben modificarse de forma manual.

: Los celulares, computadoras y otros equipos conectados suelen actualizarse automáticamente, pero algunos relojes deben modificarse de forma manual. Cambios en reuniones internacionales: La diferencia horaria con otros países puede variar durante determinados periodos debido a que no todos los lugares cambian de horario en las mismas fechas.

¿Qué ocurrirá después del cambio de noviembre?

A partir del 1 de noviembre de 2026, Houston permanecerá en el horario estándar durante los meses de invierno. El siguiente cambio de hora, bajo las reglas actualmente vigentes, está previsto para marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el horario de verano.