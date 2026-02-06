En Illinois, el horario de verano 2026 marcará nuevamente la transición entre amaneceres más tardíos y tardes más luminosas, afectando la rutina de millones de residentes en Chicago y otras ciudades clave. El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes se adelantarán a las 3:00 a. m., mientras que el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., se atrasarán a la 1:00 a. m., siguiendo la normativa federal que rige el Daylight Saving Time.

Este ajuste implica revisar relojes de cocina, autos y oficinas, adaptar horarios de transporte y trabajo, y entender por qué el gobierno mantiene un sistema que busca equilibrar luz natural, seguridad y eficiencia energética.

¿Cuándo cambia la hora en Illinois en 2026?

Illinois también se rige por la normativa federal de horario de verano, por lo que el DST 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. y concluirá el domingo 1 de noviembre de 2026. En marzo, el reloj se adelanta de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., y en noviembre se atrasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

Fechas del horario de verano 2026 en Illinois

Aspecto Detalles 2026 Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo de 2026. Acción en marzo Adelantar el reloj de 2:00 a. m. a 3:00 a. m. Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre de 2026. Acción en noviembre Atrasar el reloj de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

¿Cómo se adelanta y se atrasa el reloj en Illinois?

La manera recomendada de ajustar la hora es hacerlo la noche previa al cambio, para evitar confusiones durante la madrugada. En marzo, todos los relojes manuales deben adelantarse una hora; en noviembre, deben atrasarse una hora.

Pasos para el ajuste correcto del reloj

Antes de dormir el sábado 7 de marzo: adelanta una hora todos los relojes que no cambian solos.​

Durante el cambio oficial: el sistema legal marca 2:00 a. m. → 3:00 a. m.

Antes de dormir el sábado 31 de octubre: atrasa una hora los relojes manuales.

Cambio legal: 2:00 a. m. → 1:00 a. m. el 1 de noviembre.

¿Qué ciudades de Illinois aplican el DST y por qué?

Todas las principales ciudades de Illinois, como Chicago, Aurora, Naperville, Joliet, Rockford y Springfield, aplican el horario de verano. El objetivo es aprovechar más luz en la tarde, coordinar las actividades económicas y de transporte con el resto de la zona Central y reducir el uso de iluminación en determinados horarios.

Principales ciudades de Illinois con cambio de hora

Chicago.

Aurora.

Naperville.

Joliet.

Rockford.

Springfield.

¿Qué electrodomésticos deben cambiar la hora en Illinois?

En Illinois, como en otros estados, los dispositivos conectados a internet (teléfonos, computadoras, smartwatches) se actualizan automáticamente, mientras que los relojes manuales requieren un ajuste específico.

Equipos que suelen requerir ajuste manual

Hornos, microondas y relojes de cocina.

Relojes de pared analógicos y digitales básicos.

Relojes de automóvil sin sincronización automática.

Relojes despertadores sencillos.

Algunos sistemas de calefacción o riego programables sin conexión en la nube.

¿Qué dice el gobierno y cuáles son los motivos del DST en Illinois?

Illinois sigue la ley federal que establece el segundo domingo de marzo como inicio del horario de verano y el primer domingo de noviembre como su final. El gobierno y medios locales resaltan que el objetivo es tener amaneceres algo más tardíos pero tardes más luminosas, lo que mejora la seguridad vial, favorece actividades al aire libre y ayuda a alinear horarios con otros estados.

Consejos clave para el cambio de hora en Illinois

Ajusta paulatinamente tu hora de dormir unos días antes del 8 de marzo.

Confirma horarios de trenes, autobuses y vuelos en los días cercanos al cambio.​

Revisa todos los relojes manuales del hogar y la oficina para evitar llegar tarde o temprano a tus compromisos.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Illinois 2026

¿Qué día inicia el horario de verano en Illinois 2026?

El horario de verano comienza el domingo 8 de marzo de 2026.

¿Qué debo hacer con el reloj en marzo en Illinois?

Debes adelantarlo una hora: de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en Illinois?

Finaliza el domingo 1 de noviembre de 2026.

¿En noviembre se adelanta o se atrasa el reloj en Illinois?

En noviembre se atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Qué relojes se ajustan solos en Illinois?

Celulares, computadoras y relojes inteligentes suelen cambiar automáticamente; los relojes de cocina, autos y de pared deben ajustarse a mano.