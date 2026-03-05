Cambio de hora en Los Ángeles 2026: fecha exacta y qué ciudades deben ajustar el reloj

En Los Ángeles el cambio al horario de verano de 2026 será el domingo 8 de marzo . Esa madrugada, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., se adelantará directamente a las 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño pero se gana más luz por la tarde.

El horario de verano en Estados Unidos comienza cada año el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre, según el esquema federal vigente desde 2007. En 2026, ese periodo va del 8 de marzo al 1 de noviembre, tanto para California como para el resto de estados que sí aplican el cambio.

Hora exacta del ajuste: así debes mover el reloj

La regla oficial indica que el ajuste se realiza a las 2:00 a. m. hora local. En la práctica, para los residentes del área de Los Ángeles se traduce en lo siguiente:

La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo de 2026, al llegar las 2:00 a. m., el reloj salta a las 3:00 a. m .

. Desde ese momento, la ciudad pasa de Pacific Standard Time (PST) a Pacific Daylight Time (PDT).

Evento Fecha Hora oficial del cambio Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. PT Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. PT Atrasar a 1:00 a. m.

Si no quieres esperar a las 2:00 a. m., puedes adelantar manualmente tus relojes antes de irte a dormir el sábado, siempre moviéndolos una hora hacia adelante. Los teléfonos, computadoras, smart TVs y relojes inteligentes configurados con zona horaria automática se actualizarán solos, pero conviene verificarlo el domingo por la mañana.

Qué lugares del área de Los Ángeles deben cambiar la hora

Todo el estado de California se rige por Pacific Time y aplica horario de verano bajo la normativa federal de Estados Unidos. Esto significa que, además de la ciudad de Los Ángeles, deben adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026 todas las ciudades de la región metropolitana y del resto del estado, incluyendo:

Los Ángeles, Long Beach, Santa Ana, Anaheim, Glendale, Pasadena y Burbank.

Ciudades costeras como Santa Monica, Torrance, Huntington Beach y Newport Beach.

El resto de áreas urbanas importantes de California, como San Diego, San Francisco, San José, Fresno, Sacramento, Oakland y Bakersfield.

En Estados Unidos, las únicas zonas que no cambian la hora son Hawái, la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) y algunos territorios como Puerto Rico y Guam, por lo que California no se encuentra entre las excepciones y debe cumplir con el ajuste.

Consejos prácticos para los angelinos el fin de semana del cambio

El cambio de hora impacta en la rutina diaria, en especial en una ciudad tan intensa como Los Ángeles, donde el tráfico, los rodajes, los partidos y los conciertos dependen mucho de la puntualidad. Para que el “spring forward” te afecte lo menos posible, ten en cuenta estas recomendaciones:

Ajusta manualmente relojes de pared, hornos, microondas, relojes de auto y cualquier dispositivo sin sincronización automática antes de dormir.

Revisa la hora en calendarios de trabajo, citas médicas, reservas de restaurantes, vuelos y entradas para eventos que tengas el domingo 8 o los días siguientes.

Si trabajas en servicios de salud, transporte, seguridad, entretenimiento o restauración, confirma con tu empleador los horarios de ese fin de semana, ya que muchas agendas se ajustan de acuerdo con la hora oficial.

Aprovecha la tarde extra de luz para actividades al aire libre, evitando trasnochar demasiado la noche previa para no sentir con tanta fuerza la pérdida de una hora de sueño.

Para recordar fácilmente qué hacer, en inglés se usa la mnemotecnia “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta el reloj, en otoño se atrasa.

Por qué se mantiene el cambio de hora y qué podría pasar a futuro

El horario de verano en California se alinea con la legislación federal, que fija el segundo domingo de marzo y el primero de noviembre como fechas oficiales desde la entrada en vigor del Energy Policy Act de 2005 en 2007. Cualquier cambio estructural, como adoptar un horario de verano permanente o eliminar el cambio, requeriría coordinación entre el estado y el Congreso de Estados Unidos.

En los últimos años se han planteado debates y proyectos de ley sobre la conveniencia del sistema, pero hasta ahora la regla sigue siendo la misma: en 2026 Los Ángeles ajustará el reloj el 8 de marzo y volverá al horario estándar el 1 de noviembre. Mientras no se aprueben reformas definitivas, a los residentes del área angelina les toca seguir preparando celulares, relojes y agendas dos veces al año para mantenerse sincronizados con la hora oficial.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles 2026

¿En qué fecha exacta cambia la hora en Los Ángeles en 2026?

El horario de verano inicia el 8 de marzo de 2026 y termina el 1 de noviembre de 2026.

¿A qué hora debo ajustar el reloj?

El cambio se hace a las 2:00 a. m.: en marzo se adelanta a las 3:00 a. m. y en noviembre se atrasa a la 1:00 a. m.

¿El cambio de hora afecta a conciertos, partidos y rodajes en Los Ángeles?

Sí, todos los eventos se programan según la hora oficial local, por lo que se adaptan automáticamente al nuevo horario.

¿Los Ángeles podría dejar de cambiar la hora en el futuro?

Sólo si se aprueban reformas a nivel estatal y federal; por ahora mantiene el esquema de DST como el resto de California.

¿Qué dispositivos cambian solos la hora en Los Ángeles?

La mayoría de celulares, computadoras, smart TV y relojes inteligentes se actualizan automáticamente si tienen hora en red activada.