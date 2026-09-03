El cambio de hora en Nueva Jersey 2026 ya tiene fecha: el domingo 1 de noviembre terminará el horario de verano y los relojes deberán atrasarse una hora. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., cuando pasarán a marcar la 1:00 a. m., dando inicio al horario estándar en todo el estado.

Nueva Jersey forma parte de la Eastern Time Zone, por lo que sus residentes siguen el calendario federal del Daylight Saving Time (DST). El próximo ajuste será el segundo y último cambio de hora de 2026.

¿Cuándo termina el horario de verano en Nueva Jersey en 2026?

El horario de verano en Nueva Jersey terminará el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m.

Con este cambio, el estado dejará el Eastern Daylight Time (EDT) y regresará al Eastern Standard Time (EST), que se mantendrá durante los meses de invierno.

La modificación significa que esa madrugada los residentes tendrán una hora adicional de sueño, aunque también habrá menos luz natural durante las tardes.

El cambio anterior ocurrió el domingo 8 de marzo de 2026, cuando comenzó el horario de verano. En aquella ocasión, los relojes pasaron de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en Nueva Jersey?

En el cambio de noviembre, la hora se atrasa una hora.

La secuencia será la siguiente:

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026

domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio: 2:00 a. m.

2:00 a. m. Nuevo horario: 1:00 a. m.

1:00 a. m. Ajuste: se atrasa una hora

se atrasa una hora Zona horaria posterior: Eastern Standard Time (EST)

Aunque el cambio oficial ocurre a las 2:00 a. m., muchas personas prefieren ajustar los relojes manualmente antes de acostarse el sábado 31 de octubre para comenzar el domingo con la hora correcta.

¿Qué ciudades de Nueva Jersey cambian la hora?

El cambio de hora se aplica en todo Nueva Jersey, debido a que el estado se encuentra en la Eastern Time Zone y observa el horario de verano.

Por lo tanto, el retraso de una hora del 1 de noviembre de 2026 afectará a las principales ciudades y municipios del estado.

Entre ellas están:

Newark

Jersey City

Paterson

Elizabeth

Trenton

Camden

Atlantic City

Hoboken

Bayonne

Clifton

Passaic

Union City

Perth Amboy

New Brunswick

Lakewood

Vineland

Toms River

Edison

Cherry Hill

Somerville

No hay ciudades de Nueva Jersey que queden fuera del calendario estatal de cambio de hora.

¿Nueva Jersey cambia la hora al mismo tiempo que Nueva York?

Sí. Nueva Jersey y Nueva York se encuentran en la Eastern Time Zone y siguen las mismas fechas para el inicio y el final del horario de verano.

Esto significa que ciudades como Newark, Jersey City y otras localidades del estado realizarán el cambio de hora al mismo tiempo que Nueva York.

La sincronización resulta especialmente importante para quienes se desplazan entre ambos estados por motivos laborales, educativos o personales.

¿Qué ocurre después del cambio de hora del 1 de noviembre?

Una vez que los relojes se atrasen una hora, Nueva Jersey volverá al horario estándar del Este (EST).

El cambio tendrá varios efectos visibles en la rutina diaria:

Amanece más temprano en comparación con el horario de verano

en comparación con el horario de verano Anochece antes durante la tarde

durante la tarde Los residentes dispondrán de una hora adicional de sueño durante la madrugada del cambio

durante la madrugada del cambio El organismo puede necesitar algunos días para adaptarse al nuevo horario

Las actividades al aire libre después del trabajo pueden verse condicionadas por la llegada más temprana de la oscuridad

El cambio de noviembre suele sentirse especialmente durante las tardes, cuando la reducción de horas de luz modifica la rutina de muchas personas.

¿Cómo ajustar los relojes en Nueva Jersey?

Los teléfonos celulares, tablets, computadoras y relojes inteligentes suelen realizar el cambio automáticamente siempre que tengan habilitadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

Sin embargo, todavía existen dispositivos que requieren un ajuste manual. Antes del cambio del 1 de noviembre, conviene revisar:

Relojes de pared y despertadores que no tengan sincronización automática

Relojes de los automóviles

Hornos y microondas

Cafeteras programables

Sistemas de control de acceso y fichaje

Cámaras y otros dispositivos que no estén conectados a un servidor horario

En los teléfonos y computadoras, es recomendable comprobar que la configuración esté establecida en Eastern Time (ET) y que el ajuste automático de horario de verano esté activado.

¿Por qué Nueva Jersey utiliza el horario de verano?

Nueva Jersey forma parte de la Eastern Time Zone y está alineado con el sistema de horario de verano establecido por la legislación federal de Estados Unidos.

El esquema permite desplazar una hora de luz natural hacia las tardes durante los meses en los que los días son más largos. En Nueva Jersey, también facilita la coordinación de horarios con estados vecinos como Nueva York y Pensilvania.

El uso del horario de verano tiene impacto en distintos ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos:

Horarios laborales

Transporte

Comercio

Actividades deportivas y de ocio

Vida familiar

Servicios públicos

También puede ayudar a mantener coordinados los horarios de servicios de transporte que conectan Nueva Jersey con el área metropolitana de Nueva York.

¿Cómo afecta el cambio de hora de noviembre a la vida diaria?

El ajuste de noviembre modifica la distribución de la luz natural durante el día. Aunque se gana una hora de sueño en la madrugada del cambio, la principal diferencia para muchas personas será que oscurecerá más temprano.

Para quienes salen temprano de casa, el hecho de que amanezca antes puede resultar favorable. En cambio, quienes realizan actividades al aire libre después de la jornada laboral pueden notar que cuentan con menos luz natural.

Entre los principales efectos se encuentran:

Más luz durante la mañana

Menos luz durante la tarde

Una hora adicional de sueño durante la madrugada del cambio

Posible adaptación del reloj biológico

Modificaciones en las actividades vespertinas y los desplazamientos

Una medida que puede facilitar la transición es ajustar progresivamente los horarios de sueño durante los días previos, especialmente en el caso de niños, personas que trabajan en turnos tempranos o quienes dependen del transporte público.

Consejos para el cambio de hora en Nueva Jersey

El cambio puede generar confusiones si coincide con viajes, compromisos o actividades programadas. Para evitar inconvenientes, estas son algunas recomendaciones:

Revisa tus relojes antes de acostarte el sábado 31 de octubre

antes de acostarte el sábado 31 de octubre Comprueba los horarios de NJ Transit, PATH y otros servicios de transporte si vas a viajar durante ese fin de semana

y otros servicios de transporte si vas a viajar durante ese fin de semana Revisa las horas indicadas en tus reservas de vuelos

Comprueba que Google Calendar, Outlook y otras aplicaciones tengan correctamente configurada la zona horaria

Verifica los relojes del automóvil y de los electrodomésticos

Ajusta progresivamente tu horario de descanso si sueles tener dificultades para adaptarte a los cambios de hora

Estas precauciones pueden ayudar a evitar confusiones en reuniones, viajes, clases y otras actividades programadas alrededor del fin de semana del cambio.

¿Cuándo vuelve a cambiar la hora en Nueva Jersey?

Después del cambio del 1 de noviembre de 2026, Nueva Jersey permanecerá en el horario estándar durante los meses de invierno.

El siguiente cambio está previsto para marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el horario de verano bajo el calendario vigente.

Aunque en Estados Unidos existe un debate sobre la posibilidad de eliminar los cambios de hora y mantener un único horario durante todo el año, el calendario de 2026 mantiene los ajustes previstos para marzo y noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Nueva Jersey 2026

¿Cuándo termina el horario de verano en Nueva Jersey?

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m.

¿Cuándo debo atrasar el reloj en Nueva Jersey?

El cambio se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. El ajuste oficial será de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

¿Se gana o se pierde una hora con el cambio de noviembre?

Se gana una hora, ya que los relojes retroceden de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Por ese motivo, esa madrugada tendrá una hora adicional.

¿Nueva Jersey cambia la hora al mismo tiempo que Nueva York?

Sí. Ambos estados se encuentran en la Eastern Time Zone y siguen las mismas fechas y horarios para el inicio y el final del horario de verano.

¿Qué pasa cuando termina el horario de verano?

Nueva Jersey vuelve del Eastern Daylight Time (EDT) al Eastern Standard Time (EST). El cambio implica que amanece más temprano y oscurece antes durante la tarde.

¿Cuándo comenzó el horario de verano en Nueva Jersey en 2026?

El horario de verano comenzó el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantaron de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿Nueva Jersey seguirá cambiando la hora?

Según el calendario vigente recogido en el material de referencia, Nueva Jersey continúa aplicando el sistema de cambio de hora en 2026, con inicio en marzo y finalización en noviembre. Cualquier modificación del esquema dependería de un cambio en la legislación federal.