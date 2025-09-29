El horario de verano (Daylight Saving Time o DST) llega a su fin este año en Nueva York y gran parte de Estados Unidos, dando paso al Horario Estándar. La fecha oficial para el cambio de hora es el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m. (hora local). En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora para que la hora local se convierta instantáneamente en la 1:00 a.m. Este ajuste permitirá a los ciudadanos disfrutar de más luz natural durante las mañanas y, de paso, regalarles una hora extra de sueño ese domingo.

Este cambio bianual, que históricamente ha sido objeto de debate, siempre ocurre el primer domingo de noviembre, mientras que el DST comienza el segundo domingo de marzo. Aunque la extensión del horario de verano se implementó en 2007 con la idea de ahorrar energía, el Congreso mantiene la potestad de revertir el cambio si se considera impopular. Pese a que el ajuste de una hora puede causar leves interrupciones en los horarios de adultos, niños y mascotas, los expertos médicos aseguran que el cuerpo humano suele adaptarse en solo unos pocos días.

Una vez que los relojes “retrocedan” a la hora estándar el 2 de noviembre, los días continuarán acortándose progresivamente hasta el solsticio de invierno, que será el domingo 21 de diciembre. A partir de esa fecha, que marca la noche más larga del año, el día comenzará a alargarse gradualmente, dirigiendo a Nueva York hacia climas más cálidos. La próxima vez que se tengan que “adelantar” los relojes y volver al horario de verano será el 8 de marzo de 2026.

De acuerdo a la ciudad de Nueva York, el horario de verano está por comenzar y dio las indicaciones para configurar los relojes de sus hogares (Foto: Pexels)

Fecha y hora exacta del cambio horario en Nueva York 2025

El horario de verano en Nueva York terminará el domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., momento en el que todos los relojes deben atrasarse una hora, es decir, a las 2:00 a.m. volverán a marcar la 1:00 a.m..

EVENTO FECHA HORA AJUSTE Inicio horario de verano 9 de marzo de 2025 2:00 a.m. Adelantar 1 hora Fin del horario de verano 2 de noviembre de 2025 2:00 a.m. Atrasar 1 hora

¿Cuánto atrasar el reloj por el cambio de hora en Nueva York 2025?

El reloj se debe atrasar una hora. Por ejemplo, a las 2:00 a.m., se debe cambiar a la 1:00 a.m.. Hasta la fecha, no existe evidencia de que se haya aprobado alguna ley federal que elimine este ajuste, por lo que sigue vigente en todo el estado de Nueva York.

Detalles sobre el ajuste del cambio de hora en Nueva York 2025

Los relojes digitales y teléfonos inteligentes suelen cambiar automáticamente, pero los relojes analógicos requieren ajuste manual.

Este ajuste significa recuperar la hora de sueño “perdida” en marzo cuando se adelantó el reloj para iniciar el horario de verano.

El principal objetivo del cambio es proporcionar más luz natural en la mañana durante el invierno.