En un estado tan interconectado como Nueva York, donde New York City marca el pulso financiero y cultural de Estados Unidos, el cambio de horario 2026 no es un simple movimiento de manecillas, sino un ajuste que reordena la vida de millones de personas.

El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes se adelantarán a las 3:00 a. m. para dar inicio al horario de verano, mientras que el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., se atrasarán a la 1:00 a. m., en un cambio que impacta al metro, los trenes de cercanías, Wall Street, Broadway y el turismo en todo el estado.

Entre dispositivos que se actualizan solos, relojes de cocina que deben ajustarse a mano y la necesidad de mantener la puntualidad en una ciudad que nunca duerme, conocer fechas, horarios y razones del DST se vuelve esencial.

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2026?

En todo el estado de Nueva York, incluido New York City, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 a. m. El regreso al horario estándar será el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., momento en que los relojes se atrasarán a la 1:00 a. m. en la zona Eastern Time.

Tabla – Fechas clave del horario de verano 2026 en Nueva York

Evento Fecha 2026 Hora legal Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 hora). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 hora).

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Nueva York?

En marzo se adelanta el reloj una hora (“spring forward”) y en noviembre se atrasa una hora (“fall back”), siempre a las 2:00 a. m. hora local. La recomendación práctica es ajustar los relojes manuales antes de dormir la noche del sábado previo, para despertar el domingo con el horario ya corregido.

Pasos para ajustar el reloj sin errores

Noche del sábado 7 de marzo: adelantar una hora los relojes manuales (ej. de 11:00 p. m. a 12:00 a. m.).

Madrugada del 8 de marzo: cambio oficial de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.

Noche del sábado 31 de octubre: atrasar una hora los relojes manuales (ej. de 11:00 p. m. a 10:00 p. m.).​

Madrugada del 1 de noviembre: cambio oficial de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de Nueva York aplican el horario de verano y por qué?

Todo el estado se rige por la zona Eastern Time y aplica el horario de verano, con impacto especial en New York City, Buffalo, Rochester, Yonkers, Syracuse y Albany. El DST se aplica para aprovechar mejor la luz solar vespertina, reducir el uso de iluminación artificial y mantener sincronizados transporte, mercados financieros y servicios con el resto de la Costa Este.

Ciudades principales de Nueva York afectadas

New York City (los cinco boroughs).

Buffalo.

Rochester.

Yonkers.

Syracuse.

Albany.

¿Qué electrodomésticos deben cambiar la hora en Nueva York?

La mayoría de smartphones, computadoras y relojes inteligentes se actualizan automáticamente según la configuración de zona horaria. Sin embargo, muchos equipos domésticos continúan con hora manual y pueden quedar desfasados si no se corrigen.​

Dispositivos que suelen requerir ajuste manual

Relojes de horno y microondas.

Relojes de pared analógicos y digitales básicos.

Radios despertadores y relojes de mesa.

Relojes del tablero de autos más antiguos.

Algunos sistemas de calefacción, aire acondicionado o domótica sin conexión a internet.

¿Qué dice el gobierno y cuáles son los motivos del DST en Nueva York?

Nueva York aplica el horario de verano porque sigue la normativa federal que fija el segundo domingo de marzo para adelantar el reloj y el primer domingo de noviembre para atrasarlo. Las autoridades destacan que el sistema permite aprovechar más horas de luz en la tarde, coordinar los mercados financieros y el transporte con otros estados, y facilitar la vida económica y turística de la ciudad.

Consejos clave para el cambio de hora en Nueva York

Revisa horarios del metro, trenes y vuelos alrededor de las fechas de cambio.

Ajusta tu horario de sueño gradualmente unos días antes del 8 de marzo.

Ten a mano una lista de relojes y dispositivos que debas ajustar manualmente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en Nueva York en 2026?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en Nueva York?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

¿En marzo se adelanta o se atrasa el reloj en Nueva York?

En marzo se adelanta una hora; en noviembre se atrasa una hora.

¿Todas las ciudades de Nueva York aplican el mismo cambio de hora?

Sí, todo el estado, incluida New York City y sus alrededores, sigue el mismo calendario DST.