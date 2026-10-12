El horario de verano terminará en Nueva York el domingo 1 de noviembre de 2026 . A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m., para regresar al horario estándar del Este (Eastern Standard Time, EST). El ajuste permitirá ganar una hora durante la madrugada, pero también hará que anochezca más temprano por la tarde. Para evitar confusiones con las alarmas, el trabajo o los compromisos del domingo, conviene comprobar los dispositivos antes de acostarse el sábado 31 de octubre.

¿A qué hora cambia el reloj en Nueva York el 1 de noviembre?

El cambio se realizará a las 2:00 a. m., hora local de Nueva York, cuando el reloj volverá a marcar la 1:00 a. m. El estado pasará del horario de verano del Este (EDT, UTC−4) al horario estándar del Este (EST, UTC−5). La regla se aplica en todo el estado, incluidos Nueva York, Buffalo, Albany, Rochester y Syracuse.

Cambio de hora en Nueva York Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Horario anterior Eastern Daylight Time (EDT) Horario posterior Eastern Standard Time (EST)

¿Cómo puedes comprobar la hora antes de dormir el sábado 31 de octubre?

Antes de acostarte, verifica que el teléfono tenga activada la opción de fecha y hora automáticas y que la zona horaria esté configurada correctamente. Las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes también suelen actualizarse sin intervención si están conectados y configurados para hacerlo. Si utilizas un reloj de pared o un despertador convencional, atrasa la hora manualmente una hora; en automóviles, hornos y microondas, revisa la pantalla y utiliza los controles del equipo si no se actualiza solo. No es necesario modificar todos los aparatos: basta con comprobar cuáles requieren tu intervención.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora en noviembre?

Aunque la mayor parte de Estados Unidos realiza el ajuste estacional, Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no observan el horario de verano. Estas son las principales excepciones para quienes viven en Nueva York y mantienen contacto con otras zonas del país.

Estado o territorio ¿Atrasará el reloj el 1 de noviembre? Hawái No Mayor parte de Arizona No Puerto Rico No Islas Vírgenes de EE. UU. No Samoa Americana No Guam No Islas Marianas del Norte No Nación Navajo, en Arizona Sí

¿Se eliminará el cambio de horario en Estados Unidos?

La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que propone establecer el horario de verano permanente, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. El proyecto fue remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado el 15 de julio, pero todavía no se ha convertido en ley. El presidente Donald Trump ha respaldado la iniciativa, aunque su apoyo no modifica el calendario vigente. Por tanto, Nueva York mantiene el ajuste previsto para el 1 de noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Nueva York

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora: cuando sean las 2:00 a. m., el reloj volverá a la 1:00 a. m.

¿El celular cambiará la hora automáticamente?

Por lo general, sí, siempre que estén activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Nueva York tendrá tres horas de diferencia con California?

Sí. Después del ajuste, Nueva York estará tres horas por delante de California, que también habrá regresado al horario estándar del Pacífico.

¿Cuándo comenzará de nuevo el horario de verano en Nueva York?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.