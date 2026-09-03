Texas tendrá un nuevo cambio de hora en noviembre de 2026. De acuerdo con las reglas vigentes en Estados Unidos, el domingo 1 de noviembre los relojes deberán atrasarse una hora para poner fin al horario de verano y regresar al horario estándar.

El escenario podría cambiar en el futuro. Texas aprobó en 2025 una ley para mantener el horario de verano durante todo el año, pero su aplicación depende de que el Congreso federal autorice esta modalidad. Mientras eso no ocurra, el estado mantiene el calendario habitual.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Texas en 2026?

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes regresarán a la 1:00 a. m., por lo que esa madrugada tendrá una hora adicional.

Datos Cambio de horario en Texas Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m. Movimiento Se atrasa 1 hora Nueva hora 1:00 a. m. Horario que termina Horario de verano Horario que comienza Horario estándar

El cambio corresponde al calendario federal que actualmente regula el horario de verano en Estados Unidos.

¿Qué ciudades de Texas deberán cambiar la hora?

La mayor parte de Texas utiliza el horario Central, por lo que ciudades como Houston, Dallas, San Antonio, Austin y Fort Worth realizarán el ajuste.

Una parte del oeste del estado utiliza el horario de Montaña, entre ellas El Paso. Ambas zonas siguen el calendario federal de cambio estacional.

Houston Central Atrasar 1 hora Dallas Central Atrasar 1 hora San Antonio Central Atrasar 1 hora Austin Central Atrasar 1 hora Fort Worth Central Atrasar 1 hora El Paso Montaña Atrasar 1 hora

Esto significa que no todo Texas tiene la misma hora, aunque el cambio estacional se produzca en la misma fecha.

¿Qué pasará con el horario de verano en Texas?

Aquí aparece el principal elemento de incertidumbre.

La Legislatura de Texas aprobó en 2025 la HB 1393, una ley que contempla mantener el horario de verano durante todo el año. El texto establece que la medida se aplicaría tanto a la parte del estado que utiliza el horario Central como a la que utiliza el horario de Montaña.

Sin embargo, la norma está condicionada a una autorización del Congreso de Estados Unidos. Por ello, la ley estatal no significa que Texas haya eliminado actualmente el cambio de hora.

¿Qué falta para eliminar el cambio de hora?

Texas aprobó HB 1393 Sí Horario de verano permanente en la ley estatal Sí Autorización federal necesaria Pendiente Eliminación actual de los cambios de hora No

Mientras no cambie la legislación federal, el 1 de noviembre de 2026 continúa siendo la fecha prevista para atrasar el reloj.

¿Podría noviembre de 2026 ser el último cambio de hora?

Es una posibilidad, pero no está confirmado.

La Cámara de Representantes aprobó en julio de 2026 la Sunshine Protection Act, una propuesta que busca establecer el horario de verano de manera permanente en Estados Unidos. La votación terminó con 308 votos a favor y 117 en contra.

El proyecto todavía necesita avanzar en el Senado y convertirse en ley. Por eso, no es correcto afirmar que el cambio de noviembre será definitivamente el último para Texas.

El escenario es sencillo: si la legislación federal cambia y entra en vigor una autorización compatible con la ley de Texas, el estado podría mantener el horario de verano durante todo el año. Si no ocurre, continuará el sistema estacional.

¿Qué cambiaría si Texas mantiene el horario de verano todo el año?

El efecto más evidente sería la relación entre la hora oficial y la luz natural.

Durante los meses en los que actualmente rige el horario estándar, mantener el reloj adelantado una hora significaría amaneceres más tardíos y atardeceres más tardíos.

Habría Más luz natural al final de la tarde.

Las Mañanas comenzarían con menos luz.

Desaparecerían los cambios de reloj de marzo y noviembre.

El Horario oficial permanecería estable durante todo el año.

La medida no aumentaría la cantidad de horas de luz solar. Solo cambiaría la hora del reloj con respecto al amanecer y al atardecer.

¿Qué aparatos pueden necesitar un cambio manual?

Los celulares, computadoras y otros dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen correctamente configurada la zona horaria.

Otros equipos pueden requerir una revisión manual, especialmente:

Relojes de pared.

Despertadores digitales.

Radios-reloj.

Relojes de algunos vehículos.

Hornos y microondas.

Sistemas de seguridad con reloj interno.

Conviene comprobar estos dispositivos después del cambio para evitar errores en alarmas, temporizadores o equipos programados.

¿Cuándo volverá a adelantarse el reloj en Texas?

Si las reglas actuales permanecen vigentes, el siguiente adelanto del reloj será en marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el horario de verano.

El calendario federal establece actualmente que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre.

Lo que debes saber del cambio de hora en Texas

El próximo cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026.

Los relojes deberán atrasarse una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

La mayor parte de Texas utiliza el horario Central.

El Paso y otras áreas del oeste utilizan el horario de Montaña.

Texas aprobó una ley para adoptar el horario de verano permanente.

Su aplicación depende de una autorización del Congreso federal.

La Cámara de Representantes aprobó una propuesta federal sobre el horario permanente en julio de 2026.

Todavía no está confirmado que noviembre sea el último cambio de hora en Texas.

Algunos aparatos domésticos pueden necesitar un ajuste manual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Texas 2026

¿Cuándo se atrasa el reloj en Texas en 2026?

El cambio está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes retrocederán a la 1:00 a. m.

¿Texas atrasa o adelanta el reloj en noviembre?

Texas atrasa una hora en noviembre. El horario de verano termina y comienza el horario estándar.

¿Houston cambia la hora en 2026?

Sí. Houston se encuentra en la zona horaria Central y, bajo las reglas actuales, atrasará una hora el 1 de noviembre de 2026.

¿Dallas y Austin también atrasan el reloj?

Sí. Ambas ciudades se encuentran en la zona Central y siguen el calendario federal de cambio de hora.

¿El Paso tiene la misma hora que Houston?

No. El Paso utiliza el horario de Montaña, mientras que Houston pertenece a la zona Central.

¿Texas aprobó el horario de verano permanente?

Sí. HB 1393, aprobada en 2025, establece el horario de verano durante todo el año para Texas, pero condiciona su aplicación a una autorización federal.

¿La Sunshine Protection Act ya es ley?

No. La Cámara de Representantes aprobó H.R. 139 el 14 de julio de 2026, pero el proyecto todavía debe avanzar en el Senado.

¿El 1 de noviembre de 2026 será el último cambio de hora?

Todavía no se puede confirmar. El cambio sigue previsto bajo la legislación actual, mientras que la posibilidad de eliminarlo depende del proceso legislativo federal.

¿Qué aparatos pueden necesitar un ajuste manual?

Los relojes de pared, despertadores, radios-reloj, algunos relojes de vehículos, hornos, microondas y otros equipos sin actualización automática pueden requerir que el usuario cambie la hora.