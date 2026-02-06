Texas también seguirá en 2026 el calendario federal de horario de verano, adelantando sus relojes el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m. y atrasándolos el domingo 1 de noviembre a la misma hora. El ajuste impacta de forma directa sobre ciudades como Houston, Dallas, San Antonio y Austin, que concentran gran parte de la actividad económica y de transporte del estado. El objetivo del DST es extender la luz natural por la tarde y coordinar horarios con otros estados de las zonas Central y Montaña.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el horario de verano 2026 comenzará el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes deberán adelantarse a las 3:00 a. m. El horario de verano se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se atrasará a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar. Esto se aplica tanto a las áreas en Central Time como a la porción del estado que se ubica en Mountain Time.

Fechas clave del horario de verano en Texas 2026

Evento Fecha 2026 Hora local Movimiento del reloj Inicio horario de verano Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (pierdes 1 h). Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (ganas 1 h).

¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en Texas?

La forma más sencilla de manejar el cambio es adelantar los relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo y atrasarlos la noche del sábado 31 de octubre. Las recomendaciones locales sugieren revisar especialmente los horarios de trabajo, transporte y escuela en los días cercanos al ajuste.

Pasos para ajustar el reloj en Texas

Noche del 7 de marzo: adelantar 1 hora todos los relojes manuales.​

Madrugada del 8 de marzo: cambio oficial 2:00 a. m. → 3:00 a. m.

Noche del 31 de octubre: atrasar 1 hora todos los relojes manuales.​

Madrugada del 1 de noviembre: cambio oficial 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de Texas se ven más afectadas y por qué se aplica el DST?

Houston, Dallas, San Antonio y Austin, junto con otras ciudades como El Paso y Fort Worth, ajustan sus horarios de transporte, energía y servicios públicos con el cambio de hora. El DST busca extender la luz solar en la tarde, lo que puede favorecer la seguridad vial, actividades deportivas y el consumo en comercios y restaurantes.

Principales ciudades de Texas con cambio de hora

Ciudad Zona horaria principal Aplica DST 2026 Comentario clave Houston Central Time Sí. Ajusta 2:00 → 3:00 en marzo y 2:00 → 1:00 en noviembre. Dallas Central Time Sí. Sigue el calendario federal de horario de verano. San Antonio Central Time Sí. Misma pauta que el resto de Texas. Austin Central Time Sí. Alinea horarios de gobierno y universidades. El Paso Mountain Time Sí. Ajuste según la zona de Montaña.

¿Qué electrodomésticos y dispositivos ajustar en Texas?

Al igual que en otros estados, los smartphones, laptops y relojes inteligentes se actualizan solos, pero muchos equipos domésticos no tienen actualización automática.

Dispositivos a revisar en Texas

Relojes de cocina (horno, microondas).

Relojes de pared, radios despertadores y cronómetros básicos.

Equipos de sonido y sistemas de entretenimiento antiguos.

Relojes del tablero de vehículos.

Sistemas de programación de riego, seguridad o climatización sin conexión en la nube.

¿Qué dice el gobierno y qué motivos tiene el horario de verano en Texas?

Texas sigue el calendario federal del horario de verano, por lo que las fechas y horas del cambio se fijan a nivel nacional. Las autoridades suelen destacar que el DST ayuda a sincronizar horarios con otros estados, mejorar el uso de la luz natural y apoyar ciertas actividades económicas. A la vez, existe un debate sobre el impacto en el sueño, la productividad y la salud, lo que ha generado propuestas de cambios, aunque sin modificaciones confirmadas para 2026.

Consejos clave para el cambio de hora en Texas

Ajusta tu rutina de sueño gradualmente en la semana previa al 8 de marzo.

Verifica horarios de transporte público, vuelos y turnos laborales.

Asegúrate de que sistemas de riego y seguridad mantengan la programación correcta después del cambio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo inicia el horario de verano en Texas en 2026?

Inicia el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se adelanta a las 3:00 a. m.

¿Cuándo termina el horario de verano en Texas?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se atrasa a la 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de Texas se ven afectadas?

Houston, Dallas, San Antonio, Austin y El Paso, entre otras, ajustan sus relojes siguiendo el mismo calendario federal.

¿En marzo se adelanta o se atrasa el reloj en Texas?

En marzo se adelanta una hora; en noviembre se atrasa una hora, igual que en la mayor parte de Estados Unidos.

¿Debo cambiar la hora en todos mis aparatos?

Solo en aquellos que no se actualizan automáticamente, como relojes de cocina, autos y algunos sistemas de programación doméstica.