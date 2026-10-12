El horario de verano terminará en Texas el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m. , para volver al horario estándar. El ajuste se aplicará tanto en las ciudades de la zona Central, como Houston, Dallas y Austin, como en El Paso, que pertenece a la zona Montaña. Para los residentes, el cambio significa una hora adicional durante la madrugada y atardeceres más tempranos según el reloj.

¿A qué hora cambia el reloj en Texas y cómo debes prepararte?

El ajuste se realiza a las 2:00 a. m. de la hora local de cada zona: en ese momento, el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m. Lo más práctico es revisar los dispositivos antes de acostarse el sábado 31 de octubre, especialmente si tienes un vuelo, un turno de trabajo o una actividad programada temprano el domingo. Los teléfonos, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Si un dispositivo no cambia por sí solo, comprueba su configuración y corrige la hora manualmente cuando sea necesario.

¿Qué dispositivos debes ajustar manualmente?

Los relojes de pared y los despertadores tradicionales suelen requerir que el usuario atrase la hora. Lo mismo puede ocurrir con el reloj del automóvil y las pantallas de hornos y microondas, según el modelo. En los vehículos, revisa el menú de configuración del sistema multimedia; en los electrodomésticos, utiliza los botones de reloj o consulta el manual si no recuerdas el procedimiento. No es necesario cambiar todos los aparatos por adelantado: basta con comprobar cuáles se actualizan automáticamente y corregir los demás antes de utilizarlos el domingo.

Dispositivo Qué debes hacer iPhone y Android Verificar que la fecha, la hora y la zona horaria automáticas estén activadas Computadoras Windows y Mac Comprobar la configuración automática de hora y zona horaria Relojes inteligentes Confirmar que estén sincronizados con el teléfono o la red Relojes de pared y despertadores Atrasarlos manualmente una hora si no se actualizan solos Automóviles, hornos y microondas Revisar la pantalla y corregirla mediante los controles si es necesario

¿Qué diferencia horaria tendrá Texas con los estados que no cambian la hora?

Texas observa el horario de verano en todo su territorio, aunque el estado se divide entre las zonas Central y Montaña. La mayoría de sus ciudades principales, como Houston, Dallas, Austin y San Antonio, utiliza la hora Central; El Paso y parte del extremo occidental siguen la hora Montaña. La diferencia con otros estados dependerá de la zona horaria y de si también aplican el cambio estacional.

Estado o zona ¿Atrasará el reloj el 1 de noviembre? Texas Sí, en las zonas Central y Montaña Nuevo México y Oklahoma Sí Luisiana y Arkansas Sí La mayor parte de Arizona No Hawái No

Para quienes viajan o trabajan con personas de otros estados, la principal precaución es comprobar la hora local de la cita o conexión. La mayor parte de Arizona no cambia al horario estándar en noviembre porque permanece en horario estándar durante todo el año; la Nación Navajo constituye una excepción y sí observa el horario de verano.

¿Se eliminará el cambio de horario en Texas?

Texas aprobó en 2025 la ley H.B. 1393 para adoptar el horario de verano permanente, pero su entrada en vigor depende de que el Congreso federal autorice esa medida. A nivel nacional, la Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra, y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado al día siguiente. Donald Trump ha respaldado la iniciativa, pero el proyecto aún no se ha convertido en ley. Por tanto, el ajuste del 1 de noviembre sigue vigente para Texas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Texas

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora: a las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

¿Houston y El Paso cambian la hora al mismo tiempo?

Sí. Ambas ciudades realizan el ajuste a las 2:00 a. m. de su hora local, aunque pertenecen a zonas horarias distintas.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Normalmente, sí, siempre que tenga activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Será el último cambio de hora en Texas?

No está confirmado. La ley estatal para adoptar el horario de verano permanente depende de una autorización federal que todavía no se ha aprobado.