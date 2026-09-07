Texas volverá al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el Daylight Saving Time (DST) en el estado. A las 2:00 a. m. locales, los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. La mayor parte de Texas pasará de Central Daylight Time (CDT) a Central Standard Time (CST), mientras que El Paso y Hudspeth County, junto con la parte de Culberson County que observa Mountain Time, harán la transición de Mountain Daylight Time (MDT) a Mountain Standard Time (MST). El cambio permitirá recuperar una hora durante la madrugada y tendrá implicaciones para viajes, vuelos, turnos laborales, actividades programadas y dispositivos que no ajusten automáticamente la hora.

TL;DR: cambio de hora en Texas

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026

domingo 1 de noviembre de 2026 Hora: 2:00 a. m. local

2:00 a. m. local Ajuste: atrasar el reloj una hora, hasta la 1:00 a. m.

atrasar el reloj una hora, hasta la 1:00 a. m. Dallas, Houston, San Antonio, Austin, Fort Worth y Corpus Christi: pasan de CDT a CST

pasan de CDT a CST El Paso y Hudspeth County: pasan de MDT a MST

pasan de MDT a MST Parte de Culberson County: utiliza Mountain Time

utiliza Mountain Time La madrugada tendrá una hora repetida

Los equipos sincronizados con internet suelen actualizarse automáticamente

Conviene revisar relojes manuales, automóviles, electrodomésticos, alarmas y sistemas de turnos

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

Texas observará el fin del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) el domingo 1 de noviembre de 2026.

En la mayor parte del estado, cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m. CDT, volverá a marcar la 1:00 a. m. CST.

En El Paso y Hudspeth County, así como en la zona de Culberson County que utiliza Mountain Time, el cambio será de 2:00 a. m. MDT a 1:00 a. m. MST. Las reglas federales establecen que el regreso al horario estándar ocurre a las 2:00 a. m. de la hora local.

Aunque las zonas horarias realizan el cambio el mismo día, cada territorio hace la transición según su propia hora local.

Zona de Texas Ciudades o áreas de referencia Antes del cambio Después Central Time Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth, Arlington, Corpus Christi, Lubbock CDT CST Mountain Time El Paso, Hudspeth County y parte de Culberson County MDT MST Hora del cambio 2:00 a. m. local — Vuelve a ser la 1:00 a. m.

¿Texas adelanta o atrasa el reloj en noviembre?

Texas atrasa el reloj una hora en noviembre. Cuando sean las 2:00 a. m., el horario regresará a la 1:00 a. m. en cada zona que observa el cambio.

La modificación hace que la madrugada tenga una hora repetida. Esto es especialmente importante para quienes trabajan durante la noche o tienen actividades programadas entre la 1:00 y las 2:00 a. m.

La diferencia horaria dentro del propio estado también puede ser relevante al viajar o coordinar actividades entre distintas ciudades. Houston, Dallas, Austin y San Antonio utilizan Central Time, mientras que El Paso utiliza Mountain Time.

¿Por qué Texas aplica el cambio de horario DST?

Texas sigue las reglas federales de Estados Unidos sobre el horario de verano. El sistema establece que los relojes se adelanten una hora en marzo y regresen al horario estándar el primer domingo de noviembre.

En 2026, el horario de verano comenzó el 8 de marzo y terminará el 1 de noviembre, de acuerdo con el calendario federal vigente.

El horario de verano busca desplazar parte de las horas de luz natural hacia la tarde durante primavera y verano. Al finalizar en noviembre, habrá más luz en las primeras horas de la mañana y menos durante la tarde.

¿Qué relojes y electrodomésticos deben cambiarse en Texas?

Los teléfonos, computadoras y otros dispositivos conectados a internet suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen correctamente configurada la zona horaria y están activadas las opciones automáticas.

Aun así, es recomendable comprobar el cambio después de la transición y revisar los equipos cuya hora debe modificarse manualmente.

Relojes de pared, relojes analógicos y despertadores

Pantallas de autos, camionetas, motocicletas y sistemas de navegación no conectados

Microondas, cocinas, hornos y cafeteras con temporizador

Termostatos, sistemas de riego y controles de iluminación

Alarmas, cámaras, DVR, registradores y sistemas de acceso

Equipos industriales, sistemas de fichaje y programas de turnos

Equipos médicos y recordatorios de medicamentos

¿Qué consejos deben seguir los residentes de Texas?

Compruebe si su ciudad utiliza Central Time o Mountain Time , especialmente si viaja hacia El Paso, Hudspeth County o determinadas zonas de Culberson County

, especialmente si viaja hacia El Paso, Hudspeth County o determinadas zonas de Culberson County Ajuste los relojes manuales la noche del sábado 31 de octubre

Revise vuelos, autobuses, trenes, reservas hoteleras y conexiones en aeropuertos

Compruebe la configuración de teléfonos y computadoras para confirmar que la fecha, hora y zona horaria estén en modo automático

Coordine con anticipación horarios laborales, cierres de caja, sistemas de vigilancia y registros de asistencia

Si tiene una actividad programada entre la 1:00 y las 2:00 a. m., confirme cómo afecta el cambio de hora a ese horario

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo cambia la hora en Texas?

Texas cambiará de hora el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. locales. En ese momento, los relojes deberán atrasarse una hora.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en Texas?

Se atrasa una hora. Cuando sean las 2:00 a. m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m.

¿Houston y Dallas cambian de CDT a CST?

Sí. Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Fort Worth y la mayor parte de Texas pasarán de Central Daylight Time (CDT) a Central Standard Time (CST).

¿El Paso cambia de hora el mismo día?

Sí. El Paso realizará el cambio el 1 de noviembre de 2026, pero como utiliza Mountain Time, pasará de MDT a MST.

¿Texas tiene dos zonas horarias?

Sí. La mayor parte del estado utiliza Central Time, mientras que El Paso y Hudspeth County utilizan Mountain Time. Además, una parte de Culberson County observa Mountain Time.

¿Los celulares cambian solos la hora en Texas?

Por lo general, sí. Los teléfonos y otros dispositivos conectados pueden actualizar automáticamente la hora si tienen activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria. Aun así, es recomendable verificar la configuración después del cambio.