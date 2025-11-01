Austin, como el resto de Texas en la zona horaria Central, terminará el Horario de Verano (DST) el domingo 2 de noviembre de 2025. A las 2:00 a.m. se deben atrasar los relojes una hora, volviendo a las 1:00 a.m., para iniciar el Horario Estándar Central (CST). Esta regla está fijada por la Ley Uniforme del Tiempo, que establece el cambio el primer domingo de noviembre y el segundo de marzo en Estados Unidos. En términos prácticos, amanecerá más temprano y anochecerá antes, afectando rutinas, tráfico y consumo de energía. La sincronización correcta evita errores en citas, turnos laborales y transporte.

Aunque ha habido debates para eliminar el cambio estacional, Texas continúa observándolo siguiendo la normativa federal vigente. En 2025 no hay exenciones aplicables a Austin, por lo que el ajuste es obligatorio a nivel operativo. La hora oficial en Estados Unidos se coordina con el reloj atómico del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), lo que garantiza precisión para sistemas digitales, redes y servicios críticos. La fecha exacta de cambio se confirma cada año en el calendario de hora oficial publicado por NIST y el DOT. Tener claridad sobre el marco legal y técnico permite planificar con certidumbre.

El 2 de noviembre, Austin y todo Texas ajustarán sus relojes una hora atrás para dar inicio al horario de invierno 2025. (Foto: Kayak / Composición Mag)

¿Cómo ajustar el reloj por el cambio de horario en Austin 2025?

En la madrugada del domingo (recomendado hacerlo el sábado por la noche antes de dormir), cuando el reloj marque las 2:00 a.m., debes moverlo hacia atrás hasta la 1:00 a.m.. Si tu dispositivo es analógico o no cambia automáticamente, asegúrate de realizar el ajuste manualmente. Los teléfonos móviles y computadoras suelen hacer el cambio de manera automática si tienen activada la opción “Ajustar automáticamente” y la zona horaria correcta (Central Time, CT), pero conviene revisar otros relojes y electrodomésticos como hornos, microondas, relojes analógicos, sistemas de riego y cámaras antiguas que suelen requerir ajuste manual.

Asimismo, revisar calendarios digitales y recordatorios que abarquen la madrugada del 2 de noviembre para evitar citas duplicadas o desplazadas. Los sistemas de fichaje laboral por turnos deben registrar la hora repetida entre la 1:00 y las 2:00 a.m. para el pago correcto. En servidores, valida cron y servicios sensibles a marcas de tiempo.

En viajes, aerolíneas y trenes publican itinerarios en hora local vigente, por lo que el cambio ya está incorporado si compraste con antelación. Aun así, confirma tu boarding pass y notificaciones la víspera por si hay reprogramaciones. Si trabajas de noche, consulta con Recursos Humanos cómo se liquidará la hora adicional cuando el reloj vuelve a marcar la 1:00 a.m. En salud, dispositivos médicos con alarmas (p. ej., bombas de insulina) pueden requerir verificación de hora tras el cambio; sigue el manual del fabricante. Para hogares con niños, adelanta rutinas de sueño gradualmente en días previos para mitigar desajustes.

Así debes ajustar el reloj por el cambio de horario en Austin 2025

El domingo 2 de noviembre de 2025, en Austin, Texas, se llevará a cabo el cambio de horario (fin del horario de verano), por lo que debes atrasar el reloj una hora a las 2:00 a.m., llevándolo a la 1:00 a.m. local. Esto marca el inicio del horario estándar o de invierno y te permitirá tener una hora adicional de descanso esa noche.​

El cambio ocurre, puntual, el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m..​

El reloj debe atrasarse una hora (de 2:00 a.m. a 1:00 a.m.).​

(de 2:00 a.m. a 1:00 a.m.).​ Desde ese momento Austin operará bajo Central Standard Time (CST) hasta marzo de 2026.​

Esta información está confirmada en fuentes estadounidenses y locales, sin comunicados oficiales que indiquen lo contrario.

¡Atención Texas! Entérate cuándo inicia el horario de invierno en el estado y cómo ajustar tu reloj en ciudades clave como Austin, Dallas y Houston este 2025. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

Recomendaciones, riesgos y qué esperar después por el cambio de horario en Austin 2025

La oscuridad vespertina aumenta en las semanas posteriores, y con ella el riesgo para peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ (NHTSA, por sus siglas en inglés) recomienda ser visible con ropa reflectante y luces, y que conductores reduzcan velocidad y eviten distracciones en hora pico vespertina. El Departamento de Transportación de Texas (TxDOT) sugiere planificar trayectos con más tiempo y reforzar la atención en cruces escolares y vecindarios. En el hogar, sincroniza detectores de humo y monóxido de carbono al mismo tiempo que ajustas los relojes, una práctica respaldada por organismos de seguridad pública. Esta rutina mejora resiliencia y reduce fallas por descoordinación.

De cara a 2026, el siguiente cambio de hora ocurrirá el segundo domingo de marzo, cuando se adelantan los relojes una hora para retomar el DST, conforme al calendario federal. Mantén “Hora automática” activada y zona horaria en “Central Time” para minimizar errores en dispositivos. Las organizaciones deberían programar mantenimientos en ventanas que eviten la hora duplicada y comunicar protocolos específicos a equipos críticos. En síntesis, atrasar una hora el 2 de noviembre de 2025 es simple si sigues el marco oficial y aplicas buenas prácticas. La precisión temporal es un activo operativo y de seguridad en Austin.