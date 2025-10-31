El cambio de horario en California, que tiene lugar este domingo 2 de noviembre, marca un momento clave de ajuste en la rutina diaria y en la organización del hogar. Este evento anual busca aprovechar mejor la luz natural, ahorrar energía y favorecer el descanso al sincronizar los ciclos de sueño con el amanecer. Al retrasar los relojes una hora, los californianos disfrutan de más luz por la mañana y una hora extra de descanso esa noche.

¿En qué ciudades de California se aplica el cambio de hora este 2 de noviembre?

En todo el estado, desde las grandes urbes hasta las comunidades rurales, el ajuste se aplica de manera simultánea y oficial. Algunas de las principales ciudades que modifican sus relojes en invierno son:

Los Ángeles

San Francisco

San Diego

Sacramento

San José

Fresno

Long Beach

Anaheim

Este cambio uniforme evita confusiones en los horarios de trabajo, clases, transporte público y servicios básicos. Ninguna ciudad de California mantiene el horario de verano tras la transición.

Llega el cambio de hora en California. Te decimos cuándo es y a qué hora exacta debes ajustar el reloj en Los Ángeles para el inicio del horario de invierno. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

¿A qué hora y cómo ajustar tus relojes y dispositivos en California?

La modificación ocurre a las 2:00 a.m., cuando los relojes deben atrasarse una hora . Muchos aparatos —como teléfonos, tablets, computadoras y relojes inteligentes— lo hacen automáticamente, pero otros requieren ajuste manual. Revisa los siguientes dispositivos:

Microondas y hornos

Relojes de pared o mesa

Despertadores analógicos y digitales

Termostatos antiguos

Sistemas de riego automáticos

Relojes del coche

Cafeteras programables

Cerraduras electrónicas

Recomendaciones para una transición fácil

Aprovecha el cambio de horario para revisar las baterías de los detectores de humo y sincronizar todos los aparatos del hogar. Además, ayuda a los niños y mascotas a adaptarse ajustando gradualmente sus horarios de comida y sueño unos días antes. Esto puede reducir el impacto y mantener la rutina familiar sin sobresaltos.

Consejos prácticos para el horario estándar

Realiza actividades al aire libre por la mañana para disfrutar más luz natural.

Programa tus tareas más importantes durante las horas de sol.

Conduce con precaución al final del día, ya que oscurece más temprano.

Verifica los temporizadores y programaciones automáticas para evitar errores.

El cambio al horario estándar ayuda a equilibrar la vida cotidiana, favorece un mejor descanso y promueve rutinas más seguras y eficientes en la comunidad californiana cada invierno.

LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Descubre cuándo inicia el horario estándar en California, cómo ajustar tus relojes y qué ciudades participan en el cambio este noviembre. Foto de SomeMeans para iStockphoto y Getty Images / SomeMeans

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en California

¿Cuándo es el próximo cambio de horario en California?

El cambio de horario ocurre el primer domingo de noviembre, a las 2:00 a.m., cuando los relojes deben atrasarse una hora y marcan nuevamente la 1:00 a.m..​

¿Qué ciudades aplican el cambio de horario?

Todas las principales ciudades del estado realizan el ajuste: Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, San José, Fresno, Long Beach, Anaheim, y más.​

¿Por qué se hace el cambio de horario?

La finalidad principal es aprovechar mejor la luz del día durante el invierno, ahorrar energía y favorecer el descanso al sincronizar los ciclos de sueño con el amanecer.​

¿Qué dispositivos requieren ajuste manual?

Debes revisar aparatos como relojes de pared o mesa, microondas, hornos, despertadores analógicos, termostatos antiguos, sistemas automáticos y electrodomésticos programables; la mayoría de los teléfonos y computadoras se ajustan automáticamente.​

¿Se gana o se pierde una hora de sueño?

En noviembre, al atrasarse los relojes, se gana una hora de descanso esa noche.​

¿Qué recomendaciones ayudan a adaptarse al cambio?

Ajusta tus relojes antes de ir a dormir la noche anterior

Mantén rutinas de sueño estables y exponte a luz natural por las mañanas

Ajusta gradualmente los horarios de comida y sueño de niños y mascotas unos días antes

Revisa baterías de detectores de humo y sincroniza todos los dispositivos del hogar.​

¿El cambio afecta a los horarios de trabajo o clases?

El ajuste es simultáneo en todo el estado, lo que evita confusiones en horarios laborales, escolares y servicios básicos.​

¿Existe algún debate sobre eliminar el cambio de horario?

Sí, en California se ha debatido cambiar el sistema; en 2018 se aprobó una propuesta, pero aún no hay un cambio definitivo porque requiere la aprobación estatal y federal.