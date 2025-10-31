LOS ÁNGELES (CALIFORNIA), 02/11/2025.- Prepárate para el cambio de horario en California: te explicamos qué ciudades ajustan sus relojes, cómo hacerlo en tu hogar y claves para una transición sin complicaciones. Foto de Leks_Laputin para iStockphoto y Getty Images
/ Leks_Laputin
El cambio de horario en California, que tiene lugar este domingo 2 de noviembre, marca un momento clave de ajuste en la rutina diaria y en la organización del hogar. Este evento anual busca aprovechar mejor la luz natural, ahorrar energía y favorecer el descanso al sincronizar los ciclos de sueño con el amanecer. Al retrasar los relojes una hora, los californianos disfrutan de más luz por la mañana y una hora extra de descanso esa noche.

¿En qué ciudades de California se aplica el cambio de hora este 2 de noviembre?

En todo el estado, desde las grandes urbes hasta las comunidades rurales, el ajuste se aplica de manera simultánea y oficial. Algunas de las principales ciudades que modifican sus relojes en invierno son:

  • Los Ángeles
  • San Francisco
  • San Diego
  • Sacramento
  • San José
  • Fresno
  • Long Beach
  • Anaheim

Este cambio uniforme evita confusiones en los horarios de trabajo, clases, transporte público y servicios básicos. Ninguna ciudad de California mantiene el horario de verano tras la transición.

¿A qué hora y cómo ajustar tus relojes y dispositivos en California?

La modificación ocurre a las 2:00 a.m., cuando los relojes deben atrasarse una hora. Muchos aparatos —como teléfonos, tablets, computadoras y relojes inteligentes— lo hacen automáticamente, pero otros requieren ajuste manual. Revisa los siguientes dispositivos:

  • Microondas y hornos
  • Relojes de pared o mesa
  • Despertadores analógicos y digitales
  • Termostatos antiguos
  • Sistemas de riego automáticos
  • Relojes del coche
  • Cafeteras programables
  • Cerraduras electrónicas

Recomendaciones para una transición fácil

Aprovecha el cambio de horario para revisar las baterías de los detectores de humo y sincronizar todos los aparatos del hogar. Además, ayuda a los niños y mascotas a adaptarse ajustando gradualmente sus horarios de comida y sueño unos días antes. Esto puede reducir el impacto y mantener la rutina familiar sin sobresaltos.

Consejos prácticos para el horario estándar

  • Realiza actividades al aire libre por la mañana para disfrutar más luz natural.
  • Programa tus tareas más importantes durante las horas de sol.
  • Conduce con precaución al final del día, ya que oscurece más temprano.
  • Verifica los temporizadores y programaciones automáticas para evitar errores.

El cambio al horario estándar ayuda a equilibrar la vida cotidiana, favorece un mejor descanso y promueve rutinas más seguras y eficientes en la comunidad californiana cada invierno.

/ SomeMeans

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en California

¿Cuándo es el próximo cambio de horario en California?

El cambio de horario ocurre el primer domingo de noviembre, a las 2:00 a.m., cuando los relojes deben atrasarse una hora y marcan nuevamente la 1:00 a.m..​

¿Qué ciudades aplican el cambio de horario?

Todas las principales ciudades del estado realizan el ajuste: Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento, San José, Fresno, Long Beach, Anaheim, y más.​

¿Por qué se hace el cambio de horario?

La finalidad principal es aprovechar mejor la luz del día durante el invierno, ahorrar energía y favorecer el descanso al sincronizar los ciclos de sueño con el amanecer.​

¿Qué dispositivos requieren ajuste manual?

Debes revisar aparatos como relojes de pared o mesa, microondas, hornos, despertadores analógicos, termostatos antiguos, sistemas automáticos y electrodomésticos programables; la mayoría de los teléfonos y computadoras se ajustan automáticamente.​

¿Se gana o se pierde una hora de sueño?

En noviembre, al atrasarse los relojes, se gana una hora de descanso esa noche.​

¿Qué recomendaciones ayudan a adaptarse al cambio?

  • Ajusta tus relojes antes de ir a dormir la noche anterior
  • Mantén rutinas de sueño estables y exponte a luz natural por las mañanas
  • Ajusta gradualmente los horarios de comida y sueño de niños y mascotas unos días antes
  • Revisa baterías de detectores de humo y sincroniza todos los dispositivos del hogar.​

¿El cambio afecta a los horarios de trabajo o clases?

El ajuste es simultáneo en todo el estado, lo que evita confusiones en horarios laborales, escolares y servicios básicos.​

¿Existe algún debate sobre eliminar el cambio de horario?

Sí, en California se ha debatido cambiar el sistema; en 2018 se aprobó una propuesta, pero aún no hay un cambio definitivo porque requiere la aprobación estatal y federal.

