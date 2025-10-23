El domingo 2 de noviembre de 2025 será el momento en que California atrase sus relojes una hora, marcando el fin del horario de verano y el inicio del horario estándar o de invierno.A las 2:00 a.m., los relojes deberán retroceder a 1:00 a.m., lo que significa una hora extra de sueño y amaneceres más tempranos en todo el estado.

Este ajuste forma parte del sistema nacional de Daylight Saving Time (DST), que rige en la mayor parte de Estados Unidos y busca aprovechar mejor la luz solar durante el año.

Qué pasa con el horario en Los Ángeles, San Francisco y San Diego

Las principales ciudades de California, como Los Ángeles, San Francisco y San Diego, se encuentran dentro de la zona horaria del Pacific Time (PT).Esto quiere decir que todas seguirán el mismo ajuste: en la madrugada del domingo 2 de noviembre, los relojes pasarán de 2:00 a.m. a 1:00 a.m.

A partir de ese día, amanecerá más temprano y las tardes serán más cortas, algo que muchos notarán en su rutina diaria.

Cómo ajustar el reloj correctamente

La mayoría de los dispositivos digitales —como teléfonos móviles, relojes inteligentes y computadoras— se actualizan de forma automática, siempre que tengan activada la opción de “ajuste de zona horaria”.

Sin embargo, si usas relojes analógicos, despertadores o electrodomésticos sin sincronización automática, deberás cambiar la hora manualmente antes de dormir el sábado 1 de noviembre.

Resumen del cambio:

Fecha: Domingo 2 de noviembre de 2025

Domingo 2 de noviembre de 2025 Hora: De 2:00 a.m. a 1:00 a.m.

De 2:00 a.m. a 1:00 a.m. Duración: Desde noviembre 2025 hasta marzo 2026

Desde noviembre 2025 hasta marzo 2026 Zonas afectadas: Todo California (Pacific Time)

¿Por qué se realiza este cambio?

El Daylight Saving Time busca aprovechar mejor las horas de luz natural, trasladando una hora de luz del amanecer al atardecer durante los meses cálidos.Cuando llega el otoño y las jornadas se acortan, se vuelve al horario estándar, más adecuado para el invierno.

Aunque en los últimos años ha habido debates sobre eliminar este sistema, California mantiene vigente el cambio semestral, por lo que en 2025 no habrá modificaciones legislativas al respecto.

Consejos para adaptarte al nuevo horario

Ajusta tu reloj antes de dormir el sábado 1 de noviembre.

el sábado 1 de noviembre. Aprovecha la hora extra de descanso para dormir un poco más.

para dormir un poco más. Revisa tus dispositivos electrónicos el domingo por la mañana.

el domingo por la mañana. Evita planificar vuelos o reuniones muy temprano ese día para prevenir confusiones.

ese día para prevenir confusiones. Adáptate gradualmente: intenta mantener tus rutinas de sueño y alimentación estables.