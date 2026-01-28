En California, el cambio de horario 2026 no es solo adelantar o atrasar el reloj: es reorganizar agendas en Los Ángeles, San Francisco y San Diego, reprogramar electrodomésticos, coordinar vuelos y reuniones con otras zonas del país y adaptarse a un sistema de Daylight Saving Time que sigue vigente pese a los debates políticos sobre su permanencia. Entender qué día, a qué hora exacta y cómo se realiza el ajuste —de 2:00 a 3:00 a. m. en marzo y de 2:00 a 1:00 a. m. en noviembre— es clave para no perder citas, no descoordinar negocios y aprovechar mejor la luz natural en el estado dorado.
¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?
En California, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora y pasan directamente a las 3:00 a. m. El horario estándar regresará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en todo el estado.
- Inicio DST California 2026: domingo 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m.
- Fin DST California 2026: domingo 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.
- Zona horaria: Hora del Pacífico (Pacific Time).
|Evento
|Fecha 2026
|Hora local
|Movimiento del reloj
|Inicio horario de verano (DST)
|Domingo 8 de marzo
|2:00 a. m.
|Adelantar a 3:00 a. m.
|Fin horario de verano
|Domingo 1 de noviembre
|2:00 a. m.
|Atrasar a 1:00 a. m.
¿Cómo se debe adelantar y atrasar el reloj en California?
La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo, se recomienda adelantar todos los relojes analógicos y manuales una hora antes de dormir, para despertar ya con el horario de verano activado. En la transición inversa, la noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre, se debe atrasar una hora el reloj para volver al horario estándar.
- En marzo:
- En noviembre:
¿Por qué California aplica el horario de verano (DST)?
California sigue el esquema federal de Daylight Saving Time para aprovechar mejor la luz natural por la tarde, reducir el consumo de energía y favorecer actividades económicas y recreativas al aire libre. Aunque se han discutido iniciativas para permanecer en horario de verano permanente, cualquier cambio definitivo depende del Congreso de Estados Unidos, por lo que el ajuste de marzo y noviembre sigue vigente.
Entre los motivos más citados están:
- Optimizar la luz del día en la tarde en ciudades densamente pobladas.
- Facilitar el turismo, comercio y ocio en zonas urbanas y costeras.
- Coordinarse con el resto de estados que usan DST para transporte y negocios.
¿Qué ciudades de California deben cambiar la hora?
Todas las principales ciudades de California que observan la Hora del Pacífico deben realizar el cambio de horario de verano en las mismas fechas y horarios.
- Los Ángeles
- San Francisco
- San Diego
- Sacramento
- San José
|Ciudad principal
|Zona horaria 2026
|¿Aplica DST?
|Acción en marzo y noviembre 2026
|Los Ángeles
|Pacific Time
|Sí
|Adelanta en marzo, atrasa en noviembre.
|San Francisco
|Pacific Time
|Sí
|Mismo patrón que el resto del estado.
|San Diego
|Pacific Time
|Sí
|Ajuste a las 2:00 a. m. locales.
|Sacramento
|Pacific Time
|Sí
|Sigue el calendario federal.
|San José
|Pacific Time
|Sí
|Cambia hora en marzo y noviembre.
¿Qué electrodomésticos y dispositivos hay que ajustar en California?
La mayoría de teléfonos móviles, computadoras y relojes inteligentes cambian automáticamente si la opción de zona horaria automática está activada. Pero muchos dispositivos domésticos necesitan un ajuste manual al inicio y al fin del horario de verano.
- Relojes de pared y de mesa analógicos.
- Microondas, hornos eléctricos, cafeteras programables.
- Relojes de autos, sistemas de sonido, cámaras de seguridad sin sincronización automática.
- Dispositivos de riego, termostatos antiguos, despertadores clásicos.
¿Qué dice el gobierno y qué consejos seguir en California?
Las autoridades estatales y federales recomiendan verificar la hora oficial, revisar el calendario del cambio y usar el momento para hacer controles de seguridad en el hogar, como probar detectores de humo y revisar baterías. También se sugiere ajustar rutinas de sueño unos días antes, para que el cuerpo se adapte mejor al cambio de hora.
Consejos clave:
- Anotar en el calendario el 8 de marzo y el 1 de noviembre de 2026.
- Revisar los horarios de vuelos, transporte público y turnos de trabajo que coincidan con la madrugada del cambio.
- Confirmar la hora en dispositivos que no se actualizan solos.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026
¿California cambia la hora en 2026?
Sí, adelanta el reloj el 8 de marzo y lo atrasa el 1 de noviembre de 2026.
¿A qué hora exacta se realiza el cambio?
A las 2:00 a. m. hora local, tanto en marzo como en noviembre.
¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo?
En marzo se adelanta una hora (2:00 → 3:00 a. m.); en noviembre se atrasa una hora (2:00 → 1:00 a. m.).
¿Todos los condados de California siguen el mismo horario?
Sí, todos los que están bajo Pacific Time y observan DST siguen el mismo calendario.
¿Los celulares cambian solos en California?
Generalmente sí, siempre que tengan activada la actualización automática de hora y zona horaria.