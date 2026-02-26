Nos acercamos al final del horario de invierno en Estados Unidos y es momento de volver al Daylight Saving Time. Esta modificación se realiza cada mes de marzo y tiene una duración de 8 meses en total, con la finalidad de aprovechar de mejor manera la luz solar del día en los meses de verano y primavera. California es uno de los estados que debe realizar este cambio a horario de verano DST y aquí te cuento cómo es que debes ajustar el reloj, en qué fecha exaca y cuáles son las ciudades que adelantan una hora .

Lee esta nota para que recibas la más completa información sobre el cambio de horario en California 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cuándo será el cambio a horario de verano en California 2026?

La modificación para el cambio al horario de verano 2026 en California tienes que realizarla el próximo domingo 8 de marzo de 2026 . Para hacerlo de forma correcta, a las 2:00 a.m. que tu reloj marque, deberás adelantarlo a las 3:00 p.m., una hora exacta. Cabe señalar que este cambio es automático en los relojes digitales y todos los dispositivos móviles, mientras que aquellos que cuenten con relojes análogos sí deberán hacerlo manualmente.

¿Cómo ajustar el reloj al horario de verano 2026 en California?

Para hacer correctamente el cambio de horario al de verano este mes de marzo 2026 en California, tal y como se hace en 48 estados de USA, deberás adelantar el reloj una hora. Por este motivo, cuando tu reloj indique que son las 2:00 a.m. deberás verificar que se coloque a las 3:00 a.m. Tiempo del Pacífico . Cabe señalar que esto forma parte del Daylight Saving Time (DST), que se aplica con la finalidad de aprovechar mejor la luz solar en las horas de la mañana y tarde.

¿En qué ciudades de California se hace el cambio de horario 2026 DST?

Aquí te dejo con las 4 ciudades más importantes de California donde debes aplicar el cambio de horario al DST este mes de marzo 2026. Cabe señalar que se realizará en todo el estado de California y ninguna ciudad estará exenta de realizarlo .

Ciudad Cuándo es Cómo se cambia ¿Se adelanta o atrasa? Los Angeles Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Sacramento Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora San Diego Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora San Francisco Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora