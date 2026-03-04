En California, el cambio de horario de verano 2026 no es solo un trámite más en el calendario: el domingo 8 de marzo, a las 2:00 a.m., millones de residentes en Los Ángeles, San Francisco, San Diego y el resto del estado adelantarán sus relojes una hora para alinearse con el Pacific Daylight Time, un movimiento que modifica rutinas laborales, escolares y de transporte hasta el 1 de noviembre, cuando el reloj se volverá a atrasar y regresará el horario estándar.

¿Cuándo cambia la hora en California 2026?

En California, el horario de verano 2026 empieza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., cuando los relojes se adelantan una hora, de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a.m., cuando los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m.

Inicio DST: domingo 8 de marzo de 2026 (2:00 a.m. → 3:00 a.m.).

Fin DST: domingo 1 de noviembre de 2026 (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

Zona horaria: Pacific Time (PT) en todo el estado.

Fechas clave del cambio de hora en California 2026

Evento Fecha Acción sobre el reloj Resultado Inicio horario de verano 8 de marzo de 2026 Adelantar 1 hora (2 → 3) Se pierde 1 hora de sueño Fin horario de verano 1 de noviembre de 2026 Atrasar 1 hora (2 → 1) Se gana 1 hora de sueño

¿Cómo deben ajustar el reloj los residentes de California?

En marzo, quienes viven en California deben adelantar todos sus relojes una hora; en noviembre, deben atrasarlos una hora. Lo recomendable es hacer el cambio la noche anterior, antes de ir a dormir, para despertar ya con el nuevo horario.

Noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo : Antes de dormir, adelanta 1 hora todos los relojes manuales (por ejemplo, de 11:00 p.m. a 12:00 a.m.).

: Antes de dormir, adelanta 1 hora todos los relojes manuales (por ejemplo, de 11:00 p.m. a 12:00 a.m.). Noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre: Antes de dormir, atrasa 1 hora los relojes manuales (por ejemplo, de 11:00 p.m. a 10:00 p.m.).

Este mes de marzo, California se alista para el respectivo cambio de horario de verano 2026. Conoce todos los detalles para realizarlo correctamente. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini) / Piero Hatto

Electrodomésticos y dispositivos que suelen requerir ajuste manual:

Relojes de pared y despertadores analógicos.

Horno microondas, horno eléctrico y estufa con reloj digital.

Reloj del auto, sistemas de audio antiguos, cámaras y algunos relojes inteligentes sin actualización automática.

¿Qué ciudades de California se ven más impactadas?

El cambio de hora impacta a todo el estado, pero se percibe especialmente en las grandes áreas metropolitanas donde la actividad económica y el tráfico son más intensos. Los horarios laborales, escolares y de transporte se ajustan a Pacific Daylight Time (PDT) durante el periodo de horario de verano.

Principales ciudades afectadas:

Los Ángeles, Long Beach, Anaheim y todo el condado de L.A.

San Francisco, Oakland, San José y el Área de la Bahía.

San Diego, Sacramento, Fresno, Bakersfield y otras ciudades del interior.

Ciudades clave de California y tipo de cambio

Ciudad principal Zona horaria ¿Aplica DST 2026? Acción en marzo y noviembre Los Ángeles Pacific Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre. San Francisco Pacific Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre. San Diego Pacific Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre. Sacramento Pacific Time Sí Adelanta en marzo, atrasa en noviembre.

¿Por qué se cambia la hora en California y qué dice el gobierno?

California aplica el horario de verano bajo la Ley federal de Política Energética de 2005, que fija el inicio en el segundo domingo de marzo y el final en el primer domingo de noviembre. El objetivo histórico ha sido aprovechar mejor la luz natural en las tardes, favorecer el comercio y reducir el consumo energético, aunque hoy el impacto real se discute.

El estado ha debatido la posibilidad de adoptar un horario permanente, pero cualquier cambio requiere autorización del Congreso federal.

Autoridades y servicios de emergencia usan este cambio de hora como recordatorio para revisar detectores de humo y equipos de seguridad en el hogar.

Las agencias de transporte, aeropuertos y escuelas ajustan sus programaciones al nuevo horario a partir del 8 de marzo.

Consejos clave para el cambio de horario en California

Ajusta tu rutina de sueño gradualmente, adelantando la hora de dormir 15–30 minutos durante los días previos al 8 de marzo.

Verifica el horario de vuelos, citas médicas y clases que coincidan con el fin de semana del cambio.

Confirma qué dispositivos cambian la hora de forma automática (celulares, laptops, smart TV) y cuáles requieren cambio manual.

Usa el cambio de hora como recordatorio para revisar baterías de detectores de humo y monóxido de carbono.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

El domingo 8 de marzo de 2026 se adelanta el reloj una hora, y el domingo 1 de noviembre de 2026 se atrasa una hora.

¿California adelanta o atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo adelanta una hora, pasando de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. para entrar al horario de verano.

¿Todas las ciudades de California cambian la hora igual?

Sí, todo el estado se rige por Pacific Time y aplica las mismas fechas y ajustes de horario.

¿Los celulares cambian solos la hora en California?

La mayoría de smartphones y computadoras actualizan la hora automáticamente si está activada la opción de “fecha y hora automáticas”.

¿El gobierno de California puede eliminar el cambio de hora?

El estado puede proponer cambios, pero cualquier modificación permanente al esquema federal de horario de verano requiere aprobación del Congreso de Estados Unidos.