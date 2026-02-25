En Chicago, el cambio de horario se realizará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. hora local . En ese momento, los relojes se adelantan una hora y pasan directamente de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., por lo que se “pierde” una hora de sueño esa noche. Este ajuste forma parte del Daylight Saving Time (DST) que rige en todo Illinois y busca aprovechar mejor la luz natural al final de la tarde.

A partir de ese instante, la ciudad deja el Horario Estándar Central (CST, UTC-6) y empieza a regirse por el Horario de Verano Central (CDT, UTC-5). Esto se aplica a toda el área metropolitana de Chicago y a las demás ciudades de Illinois que siguen el calendario federal de horario de verano.

Lo más práctico para evitar confusiones es adelantar tus relojes analógicos (pared, cocina, auto, relojes tradicionales) antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo. En el caso de celulares, laptops, relojes inteligentes y la mayoría de dispositivos conectados a internet, el ajuste se realiza de forma automática si tienes activado el horario automático y estás configurado en la zona Central (Central Time).

Cómo cambia tu día en Chicago con el horario de verano

El impacto más evidente del cambio es la luz solar: desde el domingo 8 de marzo, el amanecer se producirá más tarde según el reloj, mientras que el atardecer se retrasará aproximadamente una hora. En otras palabras, tendrás más claridad al final de la tarde, algo muy valorado en una ciudad donde el invierno se siente largo y oscuro.

En tu rutina diaria notarás, por ejemplo:

Más luz después del trabajo: el atardecer será alrededor de una hora más tarde, lo que te permitirá salir del trabajo o la escuela con luz natural y aprovechar mejor parques, paseos por el lago o actividades al aire libre.

Mañanas más oscuras: al inicio del DST, el sol saldrá más tarde, por lo que los primeros días sentirás que te levantas “más de noche”, algo que puede afectar a quienes entran muy temprano a trabajar o estudiar.

Ajustes en transporte y servicios: trenes de Metra, CTA, buses interurbanos y vuelos programan sus horarios sobre la hora oficial, por lo que es clave que tus relojes estén correctamente adelantados para no perder conexiones.

Cuánto dura el horario de verano 2026 en Chicago

El horario de verano no es permanente: tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización fijadas por la normativa federal. En 2026, el Daylight Saving Time en Chicago y el resto de Illinois comienza el 8 de marzo y termina el domingo 1 de noviembre .

Inicio del horario de verano (adelantar 1 hora): domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., los relojes pasan a marcar las 3:00 a. m. (de CST a CDT) .

. Fin del horario de verano (atrasar 1 hora): domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., los relojes se atrasan a la 1:00 a. m., retomando el horario estándar.

Durante estos casi ocho meses, Chicago opera una hora adelantada respecto a su horario estándar, lo que influye en la coordinación de vuelos, reuniones virtuales y negocios con otras zonas del mundo.

Por qué Chicago sigue cambiando la hora cada año

Illinois se rige por el calendario federal del horario de verano, que establece que el DST empieza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Aunque se han discutido proyectos para modificar o eliminar el cambio de hora —por ejemplo, iniciativas legislativas en el estado para fijar un horario permanente—, ninguna ha cambiado aún el esquema vigente.

El objetivo histórico del DST ha sido aprovechar mejor la luz solar en los meses de primavera y verano, reducir el consumo de iluminación artificial en las tardes y favorecer actividades económicas y recreativas cuando todavía hay claridad. Sin embargo, el debate sigue abierto por el impacto en el sueño y la salud, y por las preferencias de quienes quisieran mantener un solo horario todo el año.

Mientras no se apruebe una reforma a nivel federal, Chicago y el resto de Illinois seguirán adelantando y atrasando sus relojes dos veces al año.

Consejos para que el cambio de hora no te complique en Chicago

El avance de una hora puede parecer pequeño, pero tu cuerpo lo nota, sobre todo si ya tienes el sueño ajustado a una rutina fija. Para que el cambio del 8 de marzo de 2026 te afecte lo menos posible, puedes aplicar estas recomendaciones sencillas:

Adelanta tu hora de dormir varios días antes: tres o cuatro noches previas, acuéstate 15–20 minutos antes para que tu reloj interno se vaya adaptando al nuevo horario.

Cuida la higiene del sueño: limita el uso de pantallas justo antes de dormir, evita comidas muy pesadas de noche y reduce cafeína en la tarde.​

Aprovecha la luz natural de la mañana: abrir cortinas o salir un rato al exterior ayuda a tu organismo a reajustarse más rápido al nuevo ciclo de luz.

Revisa relojes clave el sábado: ajusta manualmente relojes de cocina, auto, relojes de pared y cualquier dispositivo que no cambie solo, para despertarte ya en la hora correcta.

Confirma horarios de vuelos y citas: si viajas, tienes turno médico o reuniones importantes cerca del 8 de marzo, verifica que estén expresados en la hora local correcta (CDT).

Imagina que tienes que tomar un vuelo el domingo 9 de marzo a las 7:00 a. m.: si olvidas adelantar tu reloj, en la práctica llegarás una hora tarde al aeropuerto. Por eso, sincronizar bien tus dispositivos es clave, especialmente en una ciudad tan conectada como Chicago.

Lo esencial que debe recordar cualquier residente de Chicago

El domingo 8 de marzo de 2026, Chicago adelanta sus relojes una hora a las 2:00 a. m., pasando a las 3:00 a. m., para iniciar el horario de verano (CDT). El nuevo horario se mantendrá hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando se volverá al horario estándar atrasando una hora el reloj. Mantener tus relojes al día, anticipar el impacto en tu sueño y organizar tus actividades con la nueva luz de la tarde te permitirá aprovechar al máximo los días más largos en la ciudad.

¿Qué lugares de Chicago se ven afectados por el cambio de horario?

El cambio de hora afecta toda la ciudad de Chicago, pero tiene un impacto particular en muchos lugares/centros industriales, agrícolas y universitarios del estado. La coordinación de horarios con otros estados del Centro y del Este es clave para negocios y logística.

Tipo de lugar Ejemplos / zona Cómo impacta el cambio de hora el 8 de marzo de 2026 Centro financiero y de oficinas The Loop, West Loop, River North Empresas, bancos, bolsa y oficinas ajustan sus horarios a CDT desde las 3:00 a. m.; afecta reuniones y mercados. Transporte urbano CTA (L líneas, buses), Metra, Pace Todos los servicios pasan a operar en horario de verano; es clave tener relojes bien adelantados para no perder trenes o buses. Aeropuertos O’Hare International, Midway Despegues y llegadas se rigen por la hora local CDT; un error de una hora puede hacer perder un vuelo o conexión. Áreas residenciales Barrios como Lakeview, Hyde Park, Pilsen, Logan Square Familias ajustan rutinas de sueño, escuela y trabajo; amanecer más tarde y atardecer más tarde cambian hábitos diarios. Sector educativo Universidades (UChicago, UIC, Northwestern Chicago campus), colegios públicos (CPS) Horarios de clases, exámenes y transporte escolar pasan a CDT desde el 8 de marzo. Salud y servicios esenciales Hospitales y clínicas (Rush, Northwestern Memorial, UChicago Medicine) Turnos médicos, guardias y citas se ajustan a la nueva hora; cualquier descoordinación afecta atención de pacientes. Comercio y centros comerciales Magnificent Mile, malls y outlets del área Tiendas y restaurantes aprovechan más luz en la tarde; los horarios de apertura y cierre se sincronizan al horario de verano. Zonas turísticas y recreativas Navy Pier, Millennium Park, Chicago Riverwalk, zonas del lago Tours, actividades al aire libre y eventos vespertinos se benefician de atardeceres más tardíos. Instalaciones deportivas y de eventos United Center, Soldier Field, Wrigley Field, estadios y arenas Partidos y conciertos se anuncian y operan en CDT; importante para asistentes que se trasladan desde suburbios. Suburbios del área metropolitana Cook County y alrededores en zona America/Chicago Municipios del cinturón metropolitano comparten la misma zona horaria y también adelantan 1 hora el 8 de marzo.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Chicago 2026

¿Chicago cambia de hora en marzo de 2026?

Sí, adelanta el reloj una hora el 8 de marzo para iniciar el horario de verano.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Chicago?

El 1 de noviembre de 2026, cuando finaliza el DST y se vuelve al horario estándar.

¿Los celulares en Chicago cambian la hora automáticamente?

En la mayoría de casos sí, si está activada la actualización automática y la zona horaria correcta.